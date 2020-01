هوآوی در گوشی میان‌رده جدید خود، هوش مصنوعی را به نحوی برای دوربین به‌کار گرفته که باعث بهبود استانداردهای خروجی در عکس‌برداری از سوژه‌ها و صحنه‌های مختلف شده ‌است.

گوشی‌های هوشمند با بهره‌گیری از سخت‌افزارهای سطح بالا و راهکارهای نرم‌افزاری مخصوص، به ابزارهایی جذاب برای ثبت تصاویر با کیفیت تبدیل شده‌اند. اما تعداد گزینه‌ها و تنظیمات پیچیده ممکن است مشکلاتی را هنگام ثبت تصاویر، برای کاربران ایجاد کند و باعث سردرگمی آن‌ها شود.

در گوشی هواوی Y9s دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین دوم ۸ مگاپیکسلی اولترا واید با زاویه دید ۱۲۰ درجه‌ای و سنسور ۲ مگاپیکسلی مخصوص تشخیص عمق میدان، امکان استفاده از هوش مصنوعی را دارند. هوش مصنوعی قدرتمندی که ثبت عکس‌های با کیفیت را در شرایط مختلف مهیا می‌کند و این امکان را می‌دهد که در کوتاه‌ترین زمان و با اعمال کم‌ترین میزان تنظیمات، خروجی قابل توجهی را شاهد باشیم.

هوش مصنوعی هواوی Y9 می‌تواند ۲۲ دسته‌بندی مختلف و بیش از ۵۰۰ صحنه را شناسایی کند و پس از این مرحله، نوبت به اعمال مناسب‌ترین تنظیمات ‌می‌رسد تا کاربر به بهترین شکل ممکن از دوربین گوشی خود استفاده کند.

هوش مصنوعی تاثیر قابل توجهی روی عکس‌برداری در محیط‌هایی با نور محدود می‌گذارد و استفاده از قابلیت Night Mode باعث ثبت تصاویر باکیفیتی می‌شود. همچنین قابلیت کاهش نویز چند فریمی امکان ثبت عکس‌های واضح در شب یا نور محدود را فراهم می‌کند.

دوره‌ای که دوربین‌های سلفی بخش قابل توجهی از نمای گوشی را می‌گرفتند، به پایان رسیده و در حال حاضر با محصولات مدرنی مانند هواوی Y9s و دوربین سلفی پاپ‌آپ، طرف هستیم که زیبایی دستگاه را چندین درجه ارتقا داده است. هوش مصنوعی موجود در این دوربین ۱۶ مگاپیکسلی، قابلیتی مانند AI Backlit Imaging را برای کاربران به ارمغان ‌آورده تا وجود نور کافی در عکس‌های سلفی را تضمین ‌کند. البته قابلیت‌هایی مانند افکت‌های استودیویی هم می‌توانند پرتره‌های جذاب با نورپردازی بی‌نقصی را ثبت کنند.

هر دو دوربین پشتی و سلفی، از قابلیت Adaptive AI Beauty استفاده می‌کنند، تا در عین برجسته‌تر کردن زیبایی‌های چهره، مشکلات و نقص‌های احتمالی را کم‌رنگ‌ کند تا در نهایت عکس نهایی مورد پسند کاربر باشد.

