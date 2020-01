طی چند سال گذشته، شرکت‌های سازنده گوشی‌ها تصمیم گرفتند به سمت بهره‌گیری از ویژگی‌های نرم‌افزاری برای بهبود کیفیت عکاسی قدم بردارند و موضوع سخت‌افزار دوربین‌ها مورد توجه کمتری قرار گرفت. البته در این زمینه هواوی یک استشناء محسوب می‌شود و بعد از فروپاشی بخش موبایل نوکیا و جدایی از مایکروسافت، این شرکت چینی تعدادی از بهترین نیروهای بخش دوربین این شرکت را به خدمت گرفت و تاثیر این رویکرد را از گوشی P20 پرو به بعد می‌توانیم ببینیم.

در هر صورت بعد از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی که از گلکسی اس ۷ به بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد، سامسونگ تصمیم گرفته دوربین گوشی‌های پرچم‌دار خود را متحول کند. به همین خاطر، حالا برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ منتظر دوربین‌های بسیار جذابی هستیم که قرار است ویژگی‌های قابل توجهی را به ارمغان بیاورند. مهم‌ترین عضو این خانواده گلکسی اس ۲۰ اولترا نام دارد که در ادامه به ویژگی‌های دوربین آن می‌پردازیم.

دوربین اصلی گلکسی اس ۲۰ اولترا

حتی اگر به میزان محدودی اهل خبرهای تکنولوژی باشید، احتمالا می‌دانید که دوربین اصلی گلکسی اس ۲۰ اولترا از رزولوشن بسیار بالایی بهره می‌برد. البته افزایش پیکسل‌های سنسور، لزوما منجر به بهبود کیفیت تصاویر نمی‌شود زیرا در این صورت اندازه پیکسل‌ها کاهش پیدا می‌کند و نور کمتری را جذب می‌کنند.

اما به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها، نه‌تنها اطلاعات چندین پیکسل به یک مورد تبدیل می‌شود، بلکه حجم تصاویر ثبت شده هم کاهش پیدا می‌کند و کیفیت عکس‌ها هم تا حد قابل توجهی بهتر می‌شود. البته این نخستین باری نیست که یک سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی برای موبایل مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدتی قبل شیائومی می نوت ۱۰ با چنین سنسوری روانه‌ی بازار شده است.

اما در این میان، سامسونگ قصد دارد از نسخه جدید این فناوری استفاده کند. سنسورهای ۴۸ مگاپیکسلی سونی با ترکیب ۴ پیکسل مجاور تصاویر ۱۲ مگاپیکسلی ثبت می‌کنند و سنسور ۶۴ مگاپیکسلی سامسونگ هم با این کار عکس‌های ۱۶ مگاپیکسلی را تحویل کاربر می‌دهد. اما سامسونگ حالا برای سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی خود قصد دارد به جای ترکیب ۴ پیکسل، از ترکیب ۹ پیکسل استفاده کند.

این رویکرد به سامسونگ اجازه می‌دهد که با استفاده از سنسور غول‌پیکر ۱۰۸ مگاپیکسلی، تصاویر ۱۲ مگاپیکسلی حاوی جزییات بسیار بیشتر، رنگ‌های غنی‌تر و گستره دینامیکی وسیع‌تر ایجاد کند. با ترکیب این پیکسل‌ها، اندازه هر پیکسل مجازی به ۲.۴ میکرون می‌رسد که برای مقایسه باید بگوییم اندازه فیزیکی پیکسل‌ها در گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ فقط ۱.۴ میکرون است. در ضمن سنسورهای ۴۸ مگاپیکسلی با ترکیب پیکسل‌ها می‌توانند پیکسل‌های مجازی با اندازه ۱.۶ میکرون ایجاد کنند. به همین خاطر این فناوری سامسونگ انتظارات وسیعی را به وجود آورده است.

شیائومی می نوت ۱۰ که مجهز به سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است، علاوه بر اینکه از چنین قابلیت نرم‌افزاری برای ترکیب ۹ پیکسل بهره نمی‌برد، بلکه لنزهای به کار رفته برای دوربین‌ها هم چندان عالی نیستند و در حد گوشی‌های میان‌رده محسوب می‌شوند. به همین خاطر، اگرچه دوربین این گوشی توانسته سروصدای زیادی راه بیندازد، ولی در هر صورت نمی‌توان ضعف‌های آن را کتمان کرد.

اما از طرفی دیگر، گلکسی اس ۲۰ اولترا نه‌تنها از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی جدیدی بهره می‌برد، بلکه از لحاظ تراشه هم حرف بیشتری برای گفتن دارد و شاهد استفاده از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و اگزینوس ۹۹۰ خواهیم بود. البته باید خاطرنشان کنیم که اهمیت کیفیت لنزهای دوربین، روزبه‌روز بیشتر می‌شود و امیدواریم سامسونگ برای سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی از بهترین لنز موجود استفاده کرده باشد تا پتانسیل این دوربین جذاب به طور کامل عملی شود.

دوربین تله‌فوتو گلکسی اس ۲۰ اولترا

بعد از اینکه هواوی P30 پرو با قابلیت زوم اپتیکال ۵ برابری سروصدای زیادی به راه انداخت، دیگر شرکت‌ها هم تصمیم گرفتند در این زمینه وارد عمل شوند. در ابتدا گفته می‌شد گلکسی اس ۲۰ اولترا با زوم اپتیکال ۱۰ برابری معرفی می‌شود که به‌نظر می‌رسد شاهد ارائه‌ی این مشخصه نخواهیم بود. در عوض، گفته می‌شود سامسونگ با بهره‌گیری از دوربین پریسکوپی با زوم اپتیکال ۵ برابری و البته بهره‌گیری از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو و سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی، زوم هیبریدی ۱۰ برابری و زوم دیجیتال ۱۰۰ برابری را به ارمغان می‌آورد. ظاهرا این قابلیت آنقدر برای سامسونگ اهمیت دارد که قابلیت Space Zoom (نام انتخاب شده برای زوم ۱۰۰ برابری) بر روی ماژول دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا هم دیده می‌شود.

حقیقت این است که دوربین هواوی P30 پرو اگرچه از ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای بهره می‌برد، اما قابلیت زوم ۵۰ برابری آن بود که سروصدای زیادی ایجاد کرد و مورد توجه کاربران عادی قرار گرفت. حالا هم سامسونگ قصد دارد برای گلکسی اس ۲۰ اولترا تا حد ممکن بر روی این قابلیت مانور بدهد تا انواع و اقسام کاربران با دوربین همه‌فن‌حریف گلکسی اس ۲۰ اولترا آشنا شوند.

دوربین ToF گلکسی اس ۲۰

طبق گزارش‌های منتشر شده، گوشی‌های اس ۲۰ اولترا و اس ۲۰ پلاس از سنسور ToF هم بهره می‌برند که این سنسور برای کارهایی مانند بهبود کارکرد اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده و بهتر کردن حالت بوکه برای عکاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد از این سنسورها برای گوشی‌های میان‌رده خود هم استفاده کند.

دوربین TrueDepth که آیفون برای تشخیص چهره از آن بهره می‌برد، حدود ۳۰ هزار نقطه را از فاصله حدود ۳۰ سانتی‌متری به چهره می‌تاباند تا نقشه سه‌بعدی از چهره ایجاد کند. اما سنسورهای ToF، تقریبا می‌توانند از فاصله سه متری نقشه سه‌بعدی از محیط اطراف خود ایجاد کنند و روی هم رفته پتانسیل زیادی برای انجام کارهای مختلف دارند.

سخن آخر

در نهایت باید بگوییم که سامسونگ بعد از گذشت چند سال که در زمینه عکاسی و فیلمبرداری فاصله‌اش نسبت به رقبا بیشتر می‌شد، به نظر می‌رسد تصمیم گرفته با تمام قوا وارد شود و بتواند بار دیگر توانایی‌های خود را به رخ کاربران و شرکت‌های رقیب بکشد. در هر صورت، در تاریخ ۲۲ بهمن سامسونگ رسما از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ رونمایی می‌کند و به‌زودی می‌توانیم با خیال راحت در مورد قابلیت‌های این گوشی‌های هیجان‌انگیز صحبت کنیم.

