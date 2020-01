روز گذشته، شرکت HMD Global که سازنده گوشی‌های نوکیا است اعلام کرد که قبل از آغاز به کار نمایشگاه MWC 2020 در تاریخ ۲۳ فوریه (۴ اسفند) یک مراسم برگزار خواهد کرد. در دعوتنامه منتشر شده، فقط به تاریخ مراسم و شهر بارسلون اشاره شده ولی در هر صورت در مورد گوشی‌های نوکیا که در این مراسم معرفی می‌شوند، می‌توانیم حدس و گمان‌هایی را مطرح کنیم.

نوکیا ۹.۲

معرفی جدیدترین پرچم‌دار نوکیا در این مراسم بسیار بعید به نظر می‌رسد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ظاهرا نوکیا تصمیم گرفته به جای بهره‌گیری از تراشه قدیمی، برای این گوشی از تراشه تازه‌نفس اسنپ‌دراگون ۸۶۵ استفاده کند و به همین خاطر عرضه آن چند ماه به تعویق افتاده است.

نوکیا ۸.۲

شرکت HMD Global مدتی قبل خبر ساخت یک گوشی ۵G مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G را تایید کرد و به نظر می‌رسد این گوشی نوکیا ۸.۲ نام دارد. گفته می‌شود این گوشی از بدنه شیشه‌ای و فریم فلزی بهره می‌برد و مجهز به نمایشگر ۶.۲ اینچی LCD است. در پنل پنل پشتی این گوشی احتمالا دوربین چهارگانه حاوی دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی تعبیه شده و برای دوربین سلفی هم یک سنسور ۳۲ مگاپیکسلی مورد استفاده قرار گرفته. در نهایت باید به قیمت احتمالی آن اشاره کنیم که گویا با قیمت ۵۴۹ یورو (۵۰۵ دلار) روانه‌ی بازار می‌شود.

نوکیا ۵.۲

کمپانی HMD توجه ویژه‌ای به ساخت گوشی‌های ارزان‌قیمت نشان می‌دهد و در این مراسم احتمالا شاهد معرفی گوشی ارزان‌قیمت نوکیا ۵.۲ خواهیم بود. طبق گزارش‌های مطرح شده، این گوشی از تراشه قدیمی اسنپ‌دراگون ۶۳۲، نمایشگر ۶.۲ اینچی LCD، دوربین دوگانه ۱۶ و ۸ مگاپیکسلی، دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی و باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. انتظار می‌رود نوکیا ۵.۲ با قیمت ۱۶۹ یورو (۱۸۶ دلار) به دست کاربران برسد.

نوکیا ۱.۳

در نهایت باید به احتمال معرفی گوشی پایین‌رده نوکیا ۱.۳ با ۱ گیگابایت حافظه رم و ۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. بر اساس شایعات، این گوشی از تراشه ساخت مدیاتک بهره می‌برد.

به غیر از این گوشی‌های هوشمند، نوکیا احتمالا در نمایشگاه MWC 2020 از یک گوشی ساده و دستبند هوشمند هم رونمایی می‌کند.

