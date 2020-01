گلکسی A41 سامسونگ که قرار است در آینده نزدیک معرفی شود، در سایت بنچمارک Geekbench رویت شده است. طبق این بنچمارک منتشر شده، گلکسی A41 از تراشه هلیو P65 مدیاتک بهره می‌برد. طبق برخی شایعات مطرح شده، سامسونگ در سال جاری قصد دارد برای برخی از گوشی‌های میان‌رده خود از تراشه ۵G مدیاتک استفاده کند.

هلیو P65 روی هم رفته تراشه قدرتمندی محسوب می‌شود و از دو هسته Cortex-A75 و ۶ هسته Cortex-A55 بهره می‌برد ولی از آنجایی که با فناوری ساخت ۱۲ نانومتری تولید شده، از لحاظ بهینه بودن به پای اگزینوس ۹۶۱۱ نمی‌رسد که یک تراشه ۱۰ نانومتری به شمار می‌رود. باید خاطرنشان کنیم که سامسونگ اخیرا تصمیم گرفته فرایند ساخت برخی از گوشی‌های خود را به شرکت‌های چینی موکول کند و وجود تراشه مدیاتک شاید حاکی از این باشد که گلکسی A41 در چین توسط تولیدکننده ثالث ساخته می‌شود.

در این بنچمارک همچنین به رم ۴ گیگابایتی این گوشی هم اشاره شده است. بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شده، ظاهرا گلکسی A41 از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. البته هنوز نمی‌دانیم که در پنل پشتی در کل چند دوربین تعبیه شده است. برای دوربین سلفی هم باید انتظار بهره‌گیری از سنسور ۲۵ مگاپیکسلی داشته باشیم. در نهایت گفته می‌شود انرژی این گوشی را یک باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌کند و برای مقایسه باید بگوییم باتری گلکسی A40 مبتنی بر ظرفیت ۳۱۰۰ میلی‌آمپر ساعت است.

منبع: SamMobile

The post گلکسی A41 سامسونگ با تراشه مدیاتک عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala