در جدیدترین گزارش مالی سامسونگ، این شرکت از اهداف خود برای آینده نیز پرده برداشت که طی آن، احتمالا شاهد عرضه گوشی تاشو بیشتری تا آخر امسال خواهیم بود.

سامسونگ روز گذشته گزارش مالی فصل آخر سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد که طی آن، اگرچه در بخش گوشی‌های هوشمند عملکرد خوبی داشته، اما به طور کلی کاهش شدیدی را در سود تجربه کرد. اما بخش مهم‌تر این خبر به برنامه‌های سامسونگ برای آینده بر می‌گردد. جایی که این شرکت از قصد خود برای طراحی گوشی‌های تاشو بیشتر در اواخر امسال پرده برداشت!

البته عرضه گوشی تاشو توسط سامسونگ چیز عجیبی نیست. احتمالا همه ما به یاد داریم هنگامی که سامسونگ با عرضه نوت ۱، آغازگر ساخت گوشی‌های هوشمند با نمایشگر بزرگ بود و پس از موفقیت این محصول، اکنون می‌بینیم که نه تنها سری نوت و S خود سامسونگ، بلکه تقریبا همه شرکت‌ها به سمت طراحی گوشی‌های بزرگ رفتند و کمتر شاهد عرضه گوشی با نمایشگر کوچک‌تر از ۶ اینچ هستیم!

با عرضه گوشی تاشو گلکسی فولد و ایرادهای ریز و درشتی که داشت، کاربران از بابت مقاومت و کیفیت آن کمی دو دل شدند. اما شاید خوشبین‌ترین فرد هم فکرش را نمی‌کرد که با بهبود این محصول و عرضه دوباره آن، سامسونگ بتواند فروش رضایت بخشی از این محصول داشته باشد! میزان فروش گلکسی فولد اگرچه آنقدرها شگفت‌انگیز نبود، اما با توجه به اینکه اولین تجربه سامسونگ در این زمینه محسوب می‌شد و قیمت بسیار بالایی داشت، رضایت بخش به حساب می‌آمد.

بیشتر بخوانید: گلکسی فولد ۲، در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد!

همین مسئله نیز باعث شد سامسونگ به سرعت به فکر طراحی یک گوشی تاشو دیگر باشد. چرا که هواوی به عنوان یکی از اصلی‌ترین رقبای این شرکت هم اکنون هواوی میت ایکس را در سبد گوشی‌های تاشو خود دارد و با عرضه آن ممکن است بازار گلکسی فولد را دچار مشکل کند. البته فقط هواوی در حال ساخت گوشی تاشو نیست و بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز هم اکنون دست بکار شده‌اند تا متناسب با علاقه کاربران امروزی، به طراحی گوشی تاشو بپردازند.

دانلود mp4

به همین منظور، سامسونگ که مسلما نمی‌خواهد در این بخش عقب‌تر از رقبا قرار گیرد، قصد دارد گوشی‌های تاشو بیشتری طراحی کند تا از این طریق بتواند بازار این نوع از محصولات را تحت سلطه خود در بیاورد! طبق پیش‌بینی‌های سامسونگ، تا پایان سال ۲۰۲۰، غول کره‌ای می‌تواند ۵-۶ میلیون گوشی تاشو به فروش برساند و برای رسیدن به این هدف باید گوشی‌های بیشتری تولید کند. علاوه‌ بر این، DJ Koh، مدیر سابق بخش موبایل سامسونگ که ۱۰ روز پیش این پست را به Tae-moon واگذار کرده، سال قبل به این موضوع اشاره داشت که فروش گوشی‌های تاشو سامسونگ در سال ۲۰۲۰ به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

در این گزارش همچنین آمده که سامسونگ در سال ۲۰۲۰ تمرکز اصلی خود را روی ساخت گوشی‌های تاشو و پرچم‌دار منعطف می‌کند؛ پرچم‌دارهایی که تعداد بیشتری از آن‌ها به اینترنت نسل ۵ مجهز خواهند شد. اینطور که به نظر می‌رسد، قرار است طراحی گوشی‌های تاشو این شرکت نیز شکل و شمایل جدیدی به خود بگیرد! با این برنامه‌ها، سامسونگ امیدوار است بتواند سود از دست رفته را تا حدودی جبران کند تا بتواند به روند خوب خود برگردد.

بیشتر بخوانید: همه آنچه که در مورد گوشی تاشو گلکسی Z Flip سامسونگ می‌دانیم

در حال حاضر می‌دانیم سامسونگ قرار است گوشی تاشو جدید خود را که تحت عنوان گلکسی Z Flip شناخته می‌شود، در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) به همراه گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ معرفی کند. گوشی تاشو جدید این شرکت بر خلاف گلکسی فولد به صورت عمودی تا می شود و در طراحی نمایشگر آن از شیشه فوق‌العاده نازک موسوم به Ultra Thin Glass استفاده شده تا مقاومت آن افزایش یابد و دیگر شاهد چین و چروک‌های سطحی هنگام باز شدن نمایشگر نباشیم! همچنین گفته می‌شود پردازنده این محصول اسنپدراگون +۸۵۵ خواهد بود و دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی به همراه یک باتری ۳.۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر سریع ۱۵ واتی نیز دیگر بخش‌های این محصول را تشکیل می‌دهند.

منبع: gsmarena

The post سامسونگ تا آخر امسال گوشی‌های تاشو بیشتری روانه بازار خواهد کرد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala