مشخصات دقیق دوربین گوشی سونی اکسپریا ۱.۱ منتشر شد

در رندرهای جدیدی که از گوشی پرچم‌دار سونی اکسپریا ۱.۱ (طبق شایعات، این محصول با نام اکسپریا ۵ پلاس نیز شناخته می‌شود) منتشر شده، مشخصات دوربین آن به طور کامل فاش شد.

سونی قرار است در رویداد MWC ماه بعد از پرچم‌دار جدید خود با نام اکسپریا ۱.۱ رونمایی کند. این شرکت که فعالیت کمی در زمینه طراحی گوشی‌های هوشمند داشته و محصولات آن هم فروش خوبی ندارند، سعی دارد با عرضه پرچم‌دارهای قدرتمند بار دیگر نام خود را در بین برترین تولیدکنندگان گوشی هوشمند ببیند.

یکی از گوشی‌هایی که قرار است سونی را در این راه یاری کند، اکسپریا ۱.۱ است که البته خود سونی اطلاعات زیادی در رابطه با آن منتشر نکرده اما به لطف رندرهایی که همیشه حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، حداقل می‌توان از مشخصات دوربین این محصول تا حدودی مطلع شد.

طبق این رندرها، اسپیکر دوگانه در بخش جلو به همراه یک دوربین سلفی در حاشیه بسیار باریک در بالای نمایشگر، پنل جلویی دستگاه‌ را تشکیل می‌دهند. در بخش پشتی اما سونی سنگ تمام گذاشته و از ۵ دوربین استفاده کرده تا حضور بسیار قدرتمندی در جمع مدعیان داشته باشد!

اگر این رندرها حقیقت داشته باشند، بنابراین یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی، یک دوربین پریسکوپی، یک سنسور مدت پرواز و دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی که یکی از آن‌ها با سایز سنسور بزرگ ۱/۱.۵ اینچ همراه است، مجموعه دوربین‌های سونی اکسپریا ۱.۱ (اکسپریا ۵ پلاس) را تشکیل خواهند داد. به نظر می‌رسد سنسور ۶۴ مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر تله‌فوتو از فواصل نزدیک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد به همراه دوربین پریسکوپی که انتظار می‌رود قدرت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری داشته باشد!

به احتمال زیاد اکسپریا ۱.۱ از پردازنده جدید و قدرتمند کوالکام یعنی ۸۶۵ با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G بهره می‌برد. متاسفانه اطلاعات بیشتری از این محصول منتشر نشده و همین جزئیات را نیز به لطف رندرها در اختیار داریم. اما خوشبختانه رویداد MWC سونی از تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فوریه (۵ تا ۸ اسفند) برگزار می‌شود و با نزدیک شدن به آن زمان قطعا خبرهای بیشتر و مطمئن‌تری نیز خواهیم شنید.

