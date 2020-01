گوشی هواوی نوا ۷i در تاریخ ۱۴ فوریه راهی بازار خواهد شد

طبق اعلام هواوی، این شرکت قرار است در تاریخ ۱۴ فوریه سال جاری (۲۵ بهمن) گوشی جدید خود را تحت عنوان هواوی نوا ۷i در بازار مالزی عرضه کند.

نوا ۷i گوشی جدیدی به حساب نمی‌آید! به عبارتی این محصول همان نوا ۶ SE است که چندی پیش در چین روانه بازار شد. اما خب این گوشی قرار است در تاریخ یاد شده در کشور مالزی به فروش برسد.

هواوی نوا ۷i به یک پردازنده قدرتمند کایرین ۸۱۰، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی مجهز خواهد شد. همچنین سیستم‌عامل پیش‌فرض این محصول اندروید ۱۰ است که بر اساس رابط کاربری EMUI 10 تنظیم شده. متاسفانه به علت تحریم‌ها، این محصول نیز همانند گوشی‌های قدرتمند دیگر هواوی، بدون خدمات گوگل راهی بازار می‌شود.

نوا ۷i از یک نمایشگر ۶.۴ اینچی +Full HD از نوع LCD بهره می‌برد که سمت چپ و بالای آن یک حفره بسیار ریز برای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی آن در نظر گرفته شده. در بخش پشتی نیز شاهد یک ماژول مربعی شکل در سمت چپ و بالای گوشی هستیم که در آن ۴ دوربین قرار گرفته؛ یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، یک دوربین ۸ مگاپیکسلی فوق عریض، یک دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو و یک سنسور ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق!

همچنین نوا ۷i به حسگر اثرانگشت کنار دستگاه مجهز شده و یک باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز با پشتیبانی از شارژر سریع ۴۰ واتی، عهده‌دار تغذیه آن است. این شارژر قدرتمند می‌تواند باتری حجیم گوشی را در عرض ۳۰ دقیقه از ۰ به ۷۰ درصد برساند!

شعبه مالزی هواوی قیمتی برای این محصول مشخص نکرده بنابراین باید تا روز ولنتاین منتظر بمانیم. با این اوصاف، نوا ۶ SE در کشور چین با قیمت ۳۲۰ دلار به فروش می‌رسد. از آن‌جایی که نوا ۷i دقیقا همان نوا ۶ SE است، بنابراین نباید انتظار قیمت بیشتر از این محصول را داشته باشیم.

