گوشی شیائومی می ۱۰ پرو احتمالا به ۱۶ گیگابایت رم مجهز خواهد شد!

طبق جدیدترین تصاویری که از مشخصات فنی گوشی پرچم‌دار شیائومی می ۱۰ پرو منتشر شده، ظاهرا این محصول قرار است با ۱۶ گیگابایت رم راهی بازار شود!

زمان رونمایی از پرچم‌دارهای جدید شیائومی (می ۱۰ و می ۱۰ پرو) بسیار نزدیک است و تا کنون تصاویر زیادی از این دو پرچم‌دار قدرتمند منتشر شده. آخرین تصویر اما خود گوشی را نشان نمی‌دهد، بلکه از مشخصات فنی آن می‌گوید!

اسکرین شاتی که از شیائومی می ۱۰ پرو در صفحه این محصول منتشر شده، نشان می‌دهد که این گوشی قرار است با ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی و ۱۶ گیگابایت رم راهی بازار شود! البته این بخشی از مشخصات فوق‌العاده این محصول است. باتری ۵۲۵۰ میلی‌آمپر ساعتی، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی (احتمالا)، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، دیگر قابلیت‌های فوق‌العاده این محصول هستند که احتمالا با معرفی رسمی آن‌، شاهد موارد جذاب بیشتر هم خواهیم بود!

در حال حاضر حتی گوشی‌های گیمینگ نیز به ۱۶ گیگابایت رم مجهز نیستند و قدرتمندترین آن‌ها نهایتا ۱۲ گیگابایت رم دارد! دیدن چنین مشخصاتی از شیائومی بعید نیست و نمی‌توانیم بگوییم امکان ساخت چنین گوشی برای شیائومی وجود ندارد. این شرکت همواره در تلاش است با ارائه قدرتمندترین و با کیفیت‌ترین محصولات با قیمت معقول، کیفیت خود را در بازار گوشی‌های هوشمند به نمایش بگذارد.

بیشتر بخوانید: توضیحات نایب رئیس شیائومی در رابطه با دشواری تعبیه دوربین سلفی زیر نمایشگر

نمونه‌ای از بلندپروازی‌های این شرکت را می‌توان در طراحی گوشی می میکس آلفا، گوشی تمام صفحه این شرکت مشاهده کرد! همچنین شیائومی اولین شرکتی بود که در می نوت ۱۰ و می نوت ۱۰ پرو که گوشی‌های میان‌رده محسوب می‌شدند، از دوربینی با سنسور ۱۰۸ مگاپیکسل استفاده کرد! (سنسور بکار رفته در می نوت ۱۰ پرو از یک لایه اضافه روی لنز بهره می‌برد تا در شب تصاویر بهتری ثبت کند).

می ۱۰ پرو اما قرار است با پردازنده بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ همراه شود. پردازنده‌ای که برای اولین بار توانست فاصله خود را با پردازنده‌های قدرتمند اپل کم کند و حتی در بخش‌هایی نیز از آن بهتر ظاهر شود! نمایشگر ۶.۴ اینچی +Full HD شاید تنها نکته منفی در این محصول باشد که اگر از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی کند، می‌توان آن را نادیده گرفت!

در بخش دوربین نیز شاهد ۴ سنسور قدرتمند هستیم که اصلی‌ترین آن ۱۰۸ مگاپیکسل است. دوربینی که احتمالا قدرتی مشابه با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی می نوت ۱۰ پرو خواهد داشت. همچنین باتری این محصول نیز ۵۲۵۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت دارد! باتری حجیمی که طبق تصاویر منتشر شده، با یک شارژر ۶۵ واتی سریع شارژ خواهد شد! شایعات حاکی از آن است که این شارژر می‌تواند می ۱۰ پرو را ظرف مدت ۳۵ دقیقه کاملا شارژ کند! ادعای عجیبی که باید برای اطمینان از صحت آن کمی منتظر ماند.

بیشتر بخوانید: مقایسه دوربین می نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس؛ آیا به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی نیاز داریم؟

هنوز خیلی موارد دیگر در مورد می ۱۰ و می ۱۰ پرو وجود دارد که از آن مطلع نیستیم، اما این پرچم‌دارها جز اولین محصولاتی هستند که با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز می‌شوند. فعلا این تصاویر را باید در حد یک شایعه بدانیم؛ اما مادامی که این شایعات در رابطه با یک شرکت چینی مثل شیائومی منتشر می‌شود، باید آن را بسیار محتمل در نظر داشت! بر اساس اعلام شرکت شیائومی، در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) این دو گوشی رسما معرفی خواهند شد.

بیشتر بخوانید: شیائومی می ۱۰ پرو احتمالا از شارژ سریع ۶۶ وات پشتیبانی می‌کند

منبع: gsmarena

The post گوشی شیائومی می ۱۰ پرو احتمالا به ۱۶ گیگابایت رم مجهز خواهد شد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala