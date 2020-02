ویدئوی تست مقاومت گوشی هواوی میت ۳۰ پرو؛ قدرت نمایی در اوج تحریم!

هواوی میت ۳۰ پرو جدیدترین و قدرتمندترین پرچم‌دار شرکت هواوی است که در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شد. در این جا اما شاهد تست مقاومت این گوشی خواهیم بود تا ببینیم آیا می‌تواند همانند اکثر پرچم‌دارهای اندرویدی هم رده با خود، زیر فشار تست‌های سنگین دوام بیاورد یا خیر.

زک نلسون که با نام کاربری JerryRigEverything در یوتیوب شناخته می‌شود، هر سال گوشی‌های جدید و پرچم‌دار را با شدیدترین تست‌ها (به جز تست افتادن) مورد آزمایش قرار می‌دهد تا ببیند آیا شرکت‌های سازنده توانستند محصولی مقاوم و با کیفیت را به کاربران ارائه دهند یا خیر. معمولا اکثر گوشی‌ها این تست‌ها را با موفقیت پشت سر می‌گذارند اما خب نمونه‌هایی هم وجود داشته‌اند که شکست خوردند، همانند وان پلاس ۷t که در تست زک دوام نیاورد و شکست!

با این اوصاف می‌توان گفت اگر محصولی بتواند از تست‌های زک نلسون سربلند بیرون آید، به احتمال زیاد عمر بالایی خواهد داشت و به سادگی خراب نمی‌شود! اما می‌پردازیم به گوشی مورد بررسی؛ هواوی میت ۳۰ پرو. محصولی که سال گذشته به عنوان جدیدترین پرچم‌دار هواوی رونمایی شد اما از بخت بدی که داشت، در بدترین زمان ممکن به بازار عرضه شد؛ یعنی در دوران اوج تحریم‌های آمریکا بر هواوی که باعث شد گوگل با این شرکت قطع همکاری کرده و لذا هیچ یک از خدمات و برنامه‌های این شرکت در گوشی میت ۳۰ پرو دیده نمی‌شود.

اگرچه برخی‌ها به این کمبودی‌ها توجه زیادی نمی‌کنند و هواوی نیز در تلاش است تا بتواند جایگزین مناسبی برای فقدان برنامه‌های گوگل در گوشی‌های جدید خود پیدا کند، اما باز هم این سرویس‌ها به شدت در بین مردم محبوب و پر کاربرد هستند و این قضیه قطعا در فروش میت ۳۰ تاثیر منفی خواهد داشت.

اما هواوی که حداقل در بخش نرم‌افزار خود را شکست خورده می‌دید، سعی کرد از نظر سخت‌افزاری و طراحی چیزی کم نگذارد و انصافا هم موفق بوده. میت ۳۰ پرو به یک نمایشگر ۶.۵۳ اینچی از نوع OLED با وضوح ۲۴۰۰ × ۱۱۷۶ پیکسل مجهز شده که با حذف حاشیه‌ها، ۹۴.۱ درصد پنل جلوی گوشی را تشکیل می‌دهد. همچنین این نمایشگر کمی در گوشه‌ها خمیدگی دارد که بنا به سلیقه کاربران هم خوب است و هم بد!

این محصول بزرگ، ۱۹۸ گرم وزن دارد و در ساخت آن از فریم آلومینیومی و شیشه گوریلا گلس ۶ استفاده شده که عملکرد آن را در ادامه و در تست مقاومت خواهید دید! پردازنده کایرین ۹۹۰، ۸ گیگابایت رم، ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 3.0، اندروید ۱۰ و مجموعه‌ای از بهترین و قدرتمندترین دوربین‌ها، اجزای تشکیل دهنده این گوشی هستند.

میت ۳۰ پرو از نظر طراحی واقعا چشم‌نواز و زیباست و با در دست داشتن آن، کاملا حس یک محصول بالارده و بسیار با کیفیت را به کاربر القا می‌کند. در این تست می‌بینیم که نمایشگر این محصول مانند اکثر گوشی‌های دیگر در فشار سطح ۷ خراشیدگی نسبتا عمیقی برداشت اما هیچ مشکلی برای تاچ آن پیش نیامد چرا که گوریلا گلس ۶ کار خود را به عنوان محصول محافظ به خوبی هرچه تمام‌تر انجام داد!

شما عزیزان می‌توانید ادامه تست مقاومت هواوی میت ۳۰ پرو را در ویدئوی زیر مشاهده کنید.

