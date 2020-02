گلکسی اس ۲۰ و برادران آن هنوز معرفی نشده‌اند اما تقریبا می‌توان گفت اطلاعات کاملی از مشخصات فنی این گوشی‌ها داریم. بنابراین تصمیم گرفتیم آن‌ها را در مقابل قدرتمندترین پرچم‌دارهای فعلی اپل، یعنی آیفون‌های سری ۱۱ قرار دهیم تا ببینیم آیا گلکسی‌های جدید می‌توانند تا معرفی آیفون ۱۲ به طور کامل بر پرچم‌دارهای فعلی اپل غلبه کنند یا خیر!

به جز پردازنده که هیچ شرکتی با هیچ پردازنده‌ای توان نزدیک شدن به پردازنده‌های سری A اپل را هم ندارد، در دیگر بخش‌های فنی اپل معمولا بهترین نیست یا اگر هم باشد، اختلاف آن بسیار کم است! گلکسی اس ۲۰ و دو مدل قدرتمندتر آن اما با جدیدترین و بهترین مشخصات، در ماه فوریه رونمایی شده و در ماه مارس روانه بازار می‌شوند. اپل هم در ماه سپتامبر از آیفون‌های جدید رونمایی می‌کند. بنابراین باید دید آیا منطقی است کاربران آیفون‌های فعلی برای رسیدن به قدرت و امکانات و کیفیت بیشتر به پرچم‌دارهای سری اس ۲۰ سامسونگ مهاجرت کنند؟

مقایسه اندازه گوشی‌های سری اس ۲۰ و آیفون ۱۱

گلکسی اس ۲۰ قرار است کوچک‌ترین مدل گلکسی‌های جدید باشد؛ نه ضعیف‌ترین آن! البته از نظر کیفیت دوربین و اندازه نمایشگر بله! مشخصات پایین‌تری را در آن شاهد خواهیم بود. اما از نظر پردازنده تفاوتی بین سه محصول دیده نمی‌شود. هیچ نمایشگری هم اندازه کوچک‌تر از ۶ اینچ نخواهد داشت و کوچک‌ترین آن ۶.۲ اینچی است! (گلکسی اس ۲۰ پلاس ۶.۷ اینچ و مدل اولترا ۶.۹ اینچ).

آیفون ۱۱ و دو مدل پرو آن اما کمی در اندازه متفاوت هستند. کوچک‌ترین آن ۵.۸ اینچ و بزرگ‌ترین آن ۶.۵ اینچ است. بنابراین هر محصول را با هم‌رده خود مقایسه خواهیم کرد. البته گلکسی اس ۲۰ پلاس و گلکسی اس ۲۰ اولترا هر دو از بزرگ‌ترین آیفون بزرگ‌ترند! اما در عین حال عرض کمتری داشته و خوش دست‌تر نیز هستند! گلکسی اس ۲۰ و آیفون ۱۱ اما نزدیک‌ترین اندازه را به هم داشته (۶.۲ در مقابل ۶.۱) و لذا مقایسه بین این دو محصول کمی جالب‌تر خواهد بود!







مقایسه مشخصات فنی گلکسی اس ۲۰ پلاس، اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس

هرچقدر که در شکل و شمایل ماژول دوربین و نمایشگر‌های تمام صفحه بدون حاشیه، این دو محصول با یکدیگر شباهت داشتند، اما تفاوت واقعی جایی شروع می‌شود که به باطن آن‌ها نگاه می‌اندازیم. بنابراین جدول پایین می‌تواند بهترین چیزی باشد که تمام آنچه را که از گلکسی اس ۲۰ می‌دانیم با آیفون‌ها مقایسه کنیم. با مقایسه گلکسی اس ۲۰ اولترا، گلکسی اس ۲۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو مکس شروع می‌کنیم.

گلکسی اس ۲۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس گلکسی اس ۲۰ اولترا نام محصول فلز و شیشه فلز و شیشه فلز و شیشه جنس بدنه ۷.۸ × ۷۳.۷ × ۱۶۱.۹ میلی‌متر، ۲۲۶ گرم ۸.۱ × ۷۷.۸ × ۱۵۸ میلی‌متر (۱۸۸ گرم) ۸.۸ × ۷۶ × ۱۶۶.۹ میلی‌متر (۲۲۱ گرم) ابعاد و وزن ۶.۷ اینچ سوپر امولد با وضوح ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰، نرخ رفرش ۱۲۰ هرتز روی کیفیت +FHD، حفره روی نمایشگر برای دوربین سلفی ۶.۵ اینچ OLED با وضوح ۲۶۸۸ × ۱۲۴۲، ناچ روی نمایشگر برای دوربین سلفی و سنسور تشخیص چهره، نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ ۶.۹ اینچ سوپر امولد با وضوح ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰، نرخ رفرش ۱۲۰ هرتز روی کیفیت +FHD، نسبت تصویر ۲۰:۹، حفره روی نمایشگر برای دوربین سلفی نمایشگر ۱۲ مگاپیکسل دوربین اصلی، ۶۴ مگاپیکسل دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابر، ۱۲ مگاپیکسل دوربین فوق عریض، سنسور مدت پرواز، دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی، قابلیت فیلم‌برداری با کیفیت ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه یا ۴K HDR با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه ۱۲ مگاپیکسل دوربین اصلی، ۱۲ مگاپیکسل دوربین تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۲ برابری اپتیکال، ۱۲ مگاپیکسل دوربین فوق عریض، دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی، قابلیت فیلم‌برداری با کیفیت ۴K HDR با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ۱۰۸ مگاپیکسل دوربین اصلی، ۴۸ مگاپیکسل دوربین پریسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۱۰ برابر و دیجیتال ۱۰۰ برابر، ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، سنسور مدت پرواز، دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی، قابلیت فیلم‌برداری با کیفیت ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه یا ۴K HDR با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه دوربین اسنپدراگون ۸۶۵، اگزینوس ۹۹۰ اپل A13 Bionic اسنپدراگون ۸۶۵، اگزینوس ۹۹۰ پردازنده ۱۲/۱۲۸ گیگابایت پایه ۴/۶۴ گیگابایت پایه ۱۲/۱۲۸ گیگابایت پایه و ۱۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت باتری از ۹۹۹ دلار از ۱۰۹۹ دلار از ۱۰۹۹ دلار قیمت (احتمالی) ۱۱ فوریه/۳ مارس

۲۲ بهمن/۱۳ اسفند موجود در بازار ۱۱ فوریه/۳ مارس

۲۲ بهمن/۱۳ اسفند تاریخ معرفی/عرضه

اینطور که مشخصات نشان می‌دهد، می‌توان گفت قدرتمندترین آیفون فعلی که آیفون ۱۱ پرو مکس است، در هیچ قسمتی در برابر گلکسی‌های جدید حرفی برای گفتن ندارد. نه در بخش دوبین، نه اینترنت ۵G، میزان رم، ظرفیت باتری و … . نکته قابل توجه، جنس بدنه یکسان دو دستگاه است که در این صورت باز هم وزن گوشی ۶.۹ اینچی سامسونگ از گوشی ۶.۵ اینچی اپل کمتر است! شاید تنها بخشی که آیفون می‌تواند برتر باشد طبق معمول پردازنده باشد. می‌پردازیم به مقایسه پردازنده‌ها تا ببینیم تفاوت عملکرد دو محصول روی کاغذ چیست!

اپل A13 Bionic اگزینوس ۹۹۰ اسنپدراگون ۸۶۵ نام محصول ۷ نانومتری (TSMC N7P) 7 نانومتری فوق فرابنفش (EUV) 7 نانومتری فوق فرابنفش (EUV) فناوری ساخت ۲ × لایتنینگ با فرکانس ۲.۶۶ گیگاهرتز، ۴ × ثاندر با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز ۲ × اگزینوس M5

2 × کورتکس A76

4 × کورتکس A55 1 × کریو ۵۸۵ با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز، ۳ × کریو ۵۸۵ با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز و ۴ × ۱.۸ گیگاهرتز تعداد هسته پردازشی گرافیک ۴ هسته‌ای سفارشی اپل Mali-G77 MP11 آدرنو ۶۵۰ با فرکانس ۵۸۷ مگاهرتز گرافیک دارد، موتور عصبی ۸ هسته‌ای دارد، واحد پردازشگر عصبی دو هسته‌ای دارد، Hexagon 698 پردازشگر هوش مصنوعی ۴K HDR با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ۸K HDR با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

۴K HDR با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه ۸K HDR

4K HDR با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه کیفیت ویدئو اینتل XMM7660 با سرعت دانلود ۱.۶ گیگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود ۲۲۵ مگابیت بر ثانیه اگزینوس ۵۱۲۳ با سرعت دانلود ۷.۳ گیگابیت بر ثانیه (موج میلی‌متری) ۵.۱ گیگابیت بر ثانیه (فرکانس زیر ۶ گیگاهرتز) و ۳ گیگاهرتز در حالت ۴G LTE، سرعت آپلود تا ۴۲۲ مگابیت بر ثانیه X55 5G با سرعت ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه در حالت ۵G و ۳ گیگابیت بر ثانیه در حالت LTE مودم فناوری عکاسی محاسباتی، یادگیری ماشینی با قابلیت انجام ۱ تریلیون کار در یک ثانیه حافظه UFS 3.0 با سرعت ۲.۹ گیگابایت بر ثانیه، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی تکی، ۱۶ گیگابایت رم DDR5، نمایشگر با نرخ ۱۲۰ هرتز نمایشگر +QHD با رفرش ریت ۱۴۴ هرتز یا ۴K با نرخ ۶۰ هرتز، تا ۲۰۰ مگاپیکسل دوربین تکی یا ۲ دوربین ۶۴ مگاپیکسلی، تا ۱۶ گیگابایت رم DDR5، بلوتوث نسخه ۵.۱ و وایفای ۶۰ گیگاهرتزی با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه قابلیت‌ها

پردازنده‌ A13 اپل معمولا یک سال جلوتر از هر پردازنده‌های است که بعد از آن معرفی می‌شود، اما با ورود اسنپدراگون ۸۶۵، دیگر شاهد چنین تفاوت سطحی نیستیم، خصوصا عملکرد دو پردازنده در بخش‌هایی نظیر کیفیت تصاویر و نمایشگر! پشتیبانی از دوربین‌هایی با وضوح بسیار بالا، پشتیبانی از اینترنت ۵G، نرخ رفرش ریت ۱۴۴ هرتز، پشتیبانی از رم ۱۶ گیگابایتی DDR5 و مواردی از این دست قابلیت‌هایی نیستند که A13 توان آن‌ها را داشته باشد و مشخص هم نیست آیا A14 بتواند!

با این اوصاف و با اینکه عملکرد A13 در پشتیبانی از قابلیت‌ها خوب نیست، اما از نظر قدرت پردازشی خالص، حداقل روی کاغذ باز هم عملکرد بهتری دارد! می‌توانید برای تفهیم بهتر موضوع، به بنچمارک‌های زیر هم نگاهی داشته باشید. (برای مشاهده تصویر با کیفیت اصلی روی آن کلیک کنید).

طبق معمول، اسنپدراگون در بخش چند هسته‌ای عملکرد بسیار خوبی دارد و پا به پای A13 پیش رفت. اما در بخش تک هسته‌ای باز هم A13 با اختلاف مشهودی در صدر قرار دارد! حتی فرکانس پردازنده اپل در بنچمارک بسیار بالاتر از اسنپدراگون است، با این اوصاف برای قضاوت بین بهترین‌های اپل و سامسونگ باید انیمیشن‌ها و رابط کاربری دو گوشی را نیز در نظر داشت! به طور کلی هر دو پردازنده در انجام هیچ کاری شما را ناامید نخواهند کرد!

قیمت سری گلکسی اس ۲۰ و آیفون ۱۱

گلکسی اس ۲۰ اولترا طبق شایعات، قیمت بیشتری به نسبت قیمت پایه آیفون ۱۱ پرو مکس دارد (۱۲۹۹ در مقابل ۱۰۹۹). با این اوصاف گلکسی در تمام بخش‌ها از آیفون برتر نیز هست! حتی اگر آیفون ۱۱ پرو مکس را با گلکسی اس ۲۰ پلاس که قیمت مشابهی با آن دارد مقایسه کنیم، باز هم نماینده سامسونگ در تمام بخش‌ها برتری دارد!

جنگ واقعی اما بین گلکسی اس ۲۰ و آیفون ۱۱ است! دو محصولی که با قیمت پایین‌تری به نسبت مدل‌های قدرتمندتر وارد بازار می‌شوند. اما در این قسمت نیز برتری با سامسونگ است! چرا که در برابر مشخصاتی که ارائه می‌دهد، ارزش خرید بسیار بالاتری دارد! شما عزیزان می‌توانید به عنوان آخرین بخش مقایسه، مشخصات دو گوشی ارزان‌ قیمت سامسونگ و اپل را نیز در جدول زیر مشاهده کنید.

آیفون ۱۱ گلکسی اس ۲۰ نام محصول فلز و شیشه فلز و شیشه جنس بدنه ۸.۳ × ۷۵.۷ × ۱۵۰.۹ میلی‌متر، ۱۹۴ گرم ۷.۹ × ۶۹.۱ × ۱۵۱.۷ میلی‌متر (۱۶۴ گرم) ابعاد و وزن ۶.۱ اینچ LCD با وضوح ۱۷۹۲ × ۸۲۸، ناچ روی نمایشگر برای دوربین سلفی و سنسور تشخیص چهره، نسبت تصویر ۱۹.۵:۹، چگالی ۳۲۴ پیکسل بر هر اینچ ۶.۲ اینچ سوپر امولد با وضوح ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰، نرخ رفرش ۱۲۰ هرتز روی کیفیت +FHD، حفره روی نمایشگر برای دوربین سلفی، چگالی ۵۶۶ پیکسل بر هر اینچ نمایشگر ۱۲ مگاپیکسل دوربین اصلی، ۱۲ مگاپیکسل دوربین فوق عریض، دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی، قابلیت فیلم‌برداری با کیفیت ۴K HDR با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ۱۲ مگاپیکسل دوربین اصلی، ۶۴ مگاپیکسل دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابر، ۱۲ مگاپیکسل دوربین فوق عریض، دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی، قابلیت فیلم‌برداری با کیفیت ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه یا ۴K HDR با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه دوربین اپل A13 Bionic اسنپدراگون ۸۶۵، اگزینوس ۹۹۰ پردازنده ۴/۶۴ گیگابایت پایه ۱۲/۱۲۸ گیگابایت پایه حافظه ۳۱۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت باتری از ۶۹۹ دلار از ۸۵۹ دلار قیمت (احتمالی) موجود در بازار ۱۱ فوریه/۳ مارس

۲۲ بهمن/۱۳ اسفند تاریخ معرفی/عرضه

نظر شما در رابطه با این محصولات چیست؟ آیا با عرضه گوشی‌های گلکسی اس ۲۰، منطقی است خرید آن‌ها را به آیفون‌های ۱۱ ترجیح دهیم؟ به نظر شما آیفون سری ۱۲ که مسلما با قیمت بیشتری به نسبت گلکسی اس ۲۰ و مدل‌های پلاس و اولترا روانه بازار می‌شوند، ارزش خرید بیشتری به نسبت نماینده‌های سامسونگ خواهند داشت؟

