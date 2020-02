طی چند سال گذشته قابلیت شارژ سریع به مشخصه استاندارد گوشی‌های هوشمند بدل شده ولی اخیرا شرکت‌های سازنده مختلف با تمام قوا در این زمینه وارد عمل شده‌اند و پیشرفت‌های قابل توجهی را رقم زده‌اند. حالا، به‌نظر می‌رسد شرکت نوبیا برای جدیدترین گوشی اندوریدی خود قصد دارد قابلیت شارژ با سرعت شگفت‌انگیز ۸۰ وات را ارائه کند.

در حال حاضر، بسیاری از گوشی‌ها از شارژ سریع حدودا ۱۸ وات پشتیبانی می‌کنند و از بین آن‌ها می‌توانیم به گوشی‌های گوگل پیکسل و آیفون اشاره کنیم ولی در این میان برخی دیگر از شرکت‌ها به چنین رقمی بسنده نکرده‌اند و سرعت بسیار بالاتری را امکان‌پذیر می‌کنند. به‌عنوان مثال، کاربران گلکسی نوت ۱۰ پلاس سامسونگ می‌توانند از شارژ ۴۵ وات بهره ببرند ولی در حال حاضر اوپو با فناوری شارژ ۶۵ وات که برای برخی از گوشی‌های این شرکت ارائه شده، در این زمینه رکورددار محسوب می‌شود.

با وجود تمام این رقابت‌ها، باز هم نمی‌توان جذابیت زیاد سرعت ۸۰ وات را برای شارژ گوشی کتمان کرد. در حقیقت، بیشتر لپ‌تاپ‌های فعلی هم از چنین سرعتی برای شارژ پشتیبانی نمی‌کنند. مثلا سرعت شارژ مک‌بوک پرو اپل ۶۰ وات است اگرچه مثلا شرکت ریزر لپ‌تاپی با سرعت شارژ ۱۰۰ وات عرضه کرده، ولی چنین قابلیتی در بین لپ‌تاپ‌ها هنوز به استاندارد بدل نشده است.

در تصویری که هم‌بنیان‌گذار و رییس برند نوبیا در شبکه اجتماعی Weibo منتشر کرده، شاهد شارژ شدن گوشی با ۹.۶ آمپر و ۸.۴ ولت هستیم که در کل به معنای شارژ با سرعت حدود ۸۰ وات است. به نظر می‌رسد گوشی نوبیا Red Magic 5G از این قابلیت پشتیبانی می‌کند و به‌زودی شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.

