شرکت HMD Global که سازنده گوشی‌های نوکیا است، در سال ۲۰۱۹ گوشی‌هایی مانند گوشی محبوب نوکیا ۷.۲ و پرچم‌دار نوکیا ۹ را روانه‌ی بازار کرد. اما طبق گزارش منتشر شده از جانب شرکت Counterpoint Research، کمپانی HMD طی سال گذشته وضعیت چندان مساعدی نداشته است.

تحلیلگران بازار بر این باورند که بین ماه‌های ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۹، کمپانی HMD Global توانسته فقط ۱۲.۹ میلیون گوشی نوکیا را روانه‌ی بازار کند. این در حالی است که طی سال ۲۰۱۸، حدود ۱۷.۶ میلیون گوشی نوکیا به دست مشتریان رسیده و این موضوع، به معنای کاهش ۲۷ درصدی فروش گوشی‌های این شرکت نسبت به سال ۲۰۱۸ است.

کمپانی HMD سال گذشته وارد بازار آمریکا شد و تعدادی از گوشی‌های مهم خود را برای کاربران این بازار عرضه کرد. با این حال، به‌نظر می‌رسد کمبود گوشی‌های جدید در چین، شدیدتر شدن رقابت و تاخیر در ارائه‌ی گوشی‌های تازه‌نفس باعث شده این شرکت متحمل ضرر قابل توجهی شود. عرضه گوشی‌های نوکیا ۶.۲ و ۷.۲ در ماه اکتبر هم منجر به بهبود وضعیت شرکت نشده است. در حقیقت، فصل تعطیلات ۲۰۱۹ بعد از سه‌ماهه سوم ۲۰۱۷، بدترین فصل برای فروش گوشی‌های نوکیا بوده است و طی این مدت آمار فروش گوشی با کاهش ۴۱ درصدی نسبت به سال قبلی، به ۲.۸ میلیون گوشی رسیده است.

خوشبختانه، شرکت HMD تنها سازنده گوشی‌های هوشمند نیست و در سال ۲۰۱۹ توانسته ۵۳.۴۹ میلیون گوشی ساده روانه‌ی بازار کند. اگرچه آمار فروش این گوشی‌ها هم در مقایسه با سال ۲۰۱۸ حدود ۱۷ درصد کاهش یافته، ولی از سه‌ماهه دوم ۲۰۱۹ به بعد شاهد روند فزاینده فروش این گوشی‌ها هستیم که انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد.

