شرایط ویژه پیش‌ خرید هواوی Y9s در ایران

گوشی هواوی Y9s یکی از جدیدترین محصولات هوآوی است که به‌زودی در ایران عرضه می‌شود و شرایط ویژه‌ای برای نخستین خریداران این محصول درنظر گرفته شده‌است.

ظرافت، زیبایی، کارایی و استفاده از به‌روزترین قابلیت‌های موجود، از ویژگی‌هایی محسوب می‌شود که هواوی Y9s را تبدیل به یک گوشی هوشمند ویژه کرده است.

یکی از تغییرات Huawei Y9s نسبت به نسل قبلی، استفاده از سنسورهای جدید در بخش دوربین است. هوآوی از سه دوربین برای پشت و یک دوربین برای سلفی (پاپ آپ) استفاده می‌کند. دوربین اصلی پشتی، یک سنسور ۴۸ مگاپیسکلی بسیار باکیفیت دارد که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی روی تصاویر، باعث ثبت تصاویری با وضوح بسیار بالا می‌شود. همچنین بهترین سنسور نور، به همراه الگوریتم هوش مصنوعی، تصاویری شفاف، واضح و بدون نویز را در نور کم و شب به همراه دارد.

این محصول به زودی در بازار ایران قابل دسترس و خریداری خواهد بود. اما کسانی که علاقه دارند پیش از دیگران این گوشی را در دست بگیرند، می‌توانند از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ با مراجعه به فروشگاه‌های منتخب هوآوی در سرتاسر کشور (بیش از ۱۸۰ فروشگاه) و پرکردن فرم درخواست، بدون پرداخت هیچ وجهی برای پیش خرید هواوی Y9s 2019 اقدام کنند.

فرآیند تحویل گوشی‌ها از ١٧ بهمن آغاز خواهد شد و کسانی که پیش خرید را انجام داده‌اند، با تحویل رسید مربوطه و پرداخت هزینه گوشی در این روز، گوشی هوشمند هواوی Y9s 2019 را همراه هدیه ویژه‌اش یعنی یک دستگاه هدست بی‌سیم Huawei FreeLace تحویل خواهند گرفت.

هدست هوآوی FreeLace با قیمتی حدود یک میلیون تومان، محصول جدید هوآوی در ایران است که در حال حاضر صرفا به کسانی که Y9s را پیش‌خرید کنند تحویل داده می‌شود.

برای کسانی که خرید آنلاین علاقه‌ی بیشتری دارند امکان پیش خرید Y9s 2019 در سایت دیجی‌کالا از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۶ بهمن وجود دارد و کسانی که این خرید را از دیجی‌کالا انجام دهند نیز هدیه ویژه این طرح را دریافت خواهند کرد.

