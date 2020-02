شرکت موتورولا پیش‌تر اعلام کرده بود که مراسمی را در تاریخ ۴ اسفند ماه برگزار خواهد کرد. انتظار می‌رود در این مراسم شاهد معرفی گوشی‌هایی مثل موتو G8، موتو G8 Power و Moto Edge+ باشیم. در کنار این گوشی‌ها، حالا به نظر می‌رسد قرار است موتورولا Moto g Stylus هم معرفی شود که قرار است نسخه‌ای خاص از موتو G باشد که یک قلم را در دل خود جای داده است.

موتو G Stylus قرار است درواقع یک نسخه تغییر یافته از گوشی موتو G8 Power باشد و کد مدل آن هم XT2043-4 خواهد بود. این یعنی پردازنده دستگاه اسنپدراگن ۶۶۵ است. چهار گیگابایت رم هم در کنار این پردازنده خواهد بود و حافظه داخلی این گوشی هم ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی خواهد بود. همچنین این گوشی قرار است از ابتدا با اندروید ۱۰ عرضه شود.

این گوشی قلم‌دار، نمایشگری ۶.۳۶ اینچی با رزولوشن فول اچ‌دی‌پلاس دارد. همچنین با توجه به تصاویری که از این گوشی منتشر شده، می‌دانیم که در بالای نمایشگر این گوشی یک حفره برای دوربین سلفی تعبیه خواهد شد.

در زمینه عکاسی، موتورولا Moto G Stylus یک دوربین سلفی ۲۵ مگاپیکسلی و سه دوربین در بخش پشتی خود دارد. دوربین اصلی سنسور ۴۸ مگاپیکسلی دارد و در کنار آن، یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی با لنز اولترا واید و یک دوربین ۲ مگاپیکسلی برای عکاسی ماکرو قرار گرفته است. همچنین دوربین ۱۶ مگاپیکسلی از سری دوربین‌های اکشن کم موتورولا خواهد بود که پیش‌تر مشابه آن را در گوشی موتورولا One Action دیده بودیم.

علاوه بر این‌ها، Moto G Stylus دارای سنسور اثر انگشت نیز هست که این سنسور در بخش پشتی گوشی جای خواهد گرفت. یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری که با شارژر ده واتی شارژ می‌شود را هم جزو مشخصات این گوشی به حساب بیاورید. همچنین این گوشی موتورولا از دو سیم‌کارت پشتیبانی خواهد کرد و پشتیبانی از NFC هم در آن حاضر خواهد بود.

در زمینه قلم لمسی این گوشی باید بگوییم که طبق شایعات، این قلم به کاربر این امکان را می‌دهد تا در هنگام خارج کردن قلم از لبه پایینی گوشی، اپلیکیشن دلخواه کاربر باز شود.

موتورولا همچنین یک اپلیکیشن به نام Moto Note برای این محصول در نظر گرفته که در آن با قلم می‌توانید نوت‌برداری کنید و از انگشت خود هم به عنوان پاک‌کن استفاده کنید. همچنین در این اپلیکیشن می‌توانید واترمارک خود و یا تاریخ را هم به نوت‌ها الساق کنید.

جدا از این موارد، اپلیکیشن Moto Note هرزمان که شما از قلم برای کار کردن با این اپلیکیشن استفاده کنید را ثبت می‌کند. برای مثال می‌توانید ببینید در چه موقعیت مکانی و در چه ساعت و تاریخی، از قلم و اپلیکیشن Moto Note استفاده کرده‌اید. در نهایت، اگر هم یادتان برود که قلم را در گوشی قرار دهید، گوشی با یک اعلان به شما می‌گوید که قلم را دوباره در موتورولا Moto G Stylus قرار دهید. شما درباره این گوشی میان‌رده جدید موتورولا چه فکر می‌کنید؟

