این روزها دیگر عرضه فقط یک پرچم‌دار جدید کافی به نظر نمی‌رسد و به همین خاطر شرکت‌هایی مانند سامسونگ حداقل دو بار در سال از خانواده پرچم‌داران تازه‌نفس رونمایی می‌کنند. ۱۰ روز دیگر در تاریخ ۲۲ بهمن، سامسونگ از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰، گلکسی اس ۲۰ پلاس و گلکسی اس ۲۰ اولترا رونمایی خواهد کرد که هر کدام از آن‌ها بخشی از کاربران را هدف گرفته‌اند.

در این میان، گلکسی اس ۲۰ اولترا به دلیل ویژگی‌های پر زرق‌وبرقی که دارد، بیشترین توجه را جلب کرده که از بین این ویژگی‌های پر سروصدا می‌توانیم به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و البته قیمت هنگفت آن اشاره کنیم. اما دوربین تنها تفاوت بین این گوشی و اس ۲۰ پلاس نیست. در ادامه با توجه به گزارش‌های منتشر شده، به تفاوت‌های بین این دو گوشی نگاهی می‌اندازیم که خوشبختانه به لطف اطلاعات گسترده منتشر شده، با اطمینان زیادی می‌توانیم در این مورد اظهارنظر کنیم.

طراحی و نمایشگر

به غیر از تفاوت شکل و شمایل ماژول دوربین، مهم‌ترین تفاوت ظاهری این دو گوشی در زمینه‌ی اندازه نمایشگر است. گفته می‌شود اس ۲۰ پلاس از نمایشگر ۶.۷ اینچی بهره می‌برد ولی مدل اولترا مجهز به نمایشگر ۶.۹ اینچی است که یکی از بزرگ‌ترین نمایشگرهای بین گوشی‌های هوشمند به شمار می‌رود.

از بین ویژگی‌های مشترک نمایشگر این سه گوشی می‌توانیم به تکنولوژی AMOLED و رزولوشن ۳۲۰۰ در ۱۴۰۰ و در ضمن رفرش ریت ۱۲۰ هرتز اشاره کنیم. ظاهرا کاربران برای بهره‌گیری از این رفرش ریت هیجان‌انگیز، باید به رزولوشن فول HD بسنده کنند و در صورت بهره‌گیری از رزولوشن ۱۴۴۰p، رفرش ریت برای صرفه‌جویی در مصرف باتری به ۶۰ هرتز کاهش پیدا می‌کند. از دیگر شباهت‌های بین سه گوشی نباید وجود حفره در مرکز بخش فوقانی نمایشگر را از قلم بیندازیم که این ویژگی از گلکسی نوت ۱۰ به این گوشی‌ها راه پیدا کرده است.

پنل پشتی گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ اولترا و اس ۲۰ پلاس تا حدی با یکدیگر تفاوت دارند که این تفاوت به ماژول دوربین آن‌ها برمی‌گردد. در ماژول دوربین اولترا، دوربین ۴۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو در بخشی با پس‌زمینه جداگانه‌ای قرار گرفته و کنار آن عبارت Space Zoom 100X توجه را جلب می‌کند که به زوم ۱۰۰ برابری این دوربین اشاره دارد.

دوربین‌ها

گلکسی اس ۲۰ اولترا و اس ۲۰ پلاس از دوربین چهارگانه بهره می‌برند ولی در زمینه‌ی خود دوربین‌ها تفاوت زیادی بین آن‌ها دیده می‌شود. دوربین اصلی گوشی اولترا مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ساخت سامسونگ است که این سنسور اندازه بسیار بزرگی دارد. در کنار آن باید به دوربین تله‌فوتو ۴۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۱۰ برابری (زوم ۱۰۰ برابری دیجیتال)، دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و سنسور ToF اشاره کنیم. در رابطه با حقیقی بودن زوم اپتیکال ۱۰ برابری هم هنوز شک و تردید وجود دارد. از لحاظ قدرت زوم، هواوی P30 پرو با داشتن توان زوم دیجیتالی ۵۰ برابری تنها رقیب مهم گلکسی اس ۲۰ اولترا به شمار می‌رود.

سامسونگ برای اس ۲۰ پلاس، از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی استفاده کرده که از زوم اپتیکال ۳ برابری و زوم ۳۰ برابری دیجیتال پشتیبانی می‌کند. در رابطه با این دوربین تله‌فوتو باید خاطرنشان کنیم که ظاهرا به جای بهره‌گیری از لنز برای زوم، از کراپ تصویر استفاده می‌کند که به لطف سنسور ۶۴ مگاپیکسلی، انجام چنین کاری بدون کاهش کیفیت عکس امکان‌پذیر می‌شود.

دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و سنسور ToF هم در ماژول دوربین هر دو گوشی استفاده شده و علاوه بر این باید به استفاده از دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی اشاره کنیم. از لحاظ فیلم‌برداری هم هر دو گوشی از فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه و ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کنند.

عملکرد

مطابق معمول، این بار هم هر سه گوشی گلکسی اس ۲۰ با تراشه یکسانی روانه‌ی بازار می‌شوند و با توجه به منطقه عرضه، از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ یا اگزینوس ۹۹۰ بهره می‌برند. انتظار می‌رود مدل پایه گلکسی اس ۲۰ اولترا و پلاس مجهز به ۱۲ گیگابایت حافظه رم باشند ولی برای مدل اولترا می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از ۱۶ گیگابایت حافظه رم را هم داشته باشیم. اگر سامسونگ امسال مانند سال گذشته عمل کند، احتمالا مدل مبتنی بر ۱۶ گیگابایت حافظه رم با بیشترین مقدار حافظه داخلی ارائه می‌شود.

اگرچه به نظر می‌رسد کاربران برای خرید مدل پلاس باید به حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت بسنده کنند، اما کاربران گلکسی اس ۲۰ اولترا می‌توانند از ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی دست به انتخاب بزنند. البته خوشبختانه این گوشی‌ها مانند نسل‌های قبلی، بار دیگر از کارت حافظه microSD پشتیبانی می‌کنند و کاربران می‌توانند به راحتی مقدار حافظه را افزایش بدهند.

باتری

از آنجایی که قرار است مدل‌های ۵G گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ عرضه شوند، این گجت‌ها برای تأمین انرژی موردنیاز باید از باتری بزرگی بهره ببرند. علاوه بر این باید به نمایشگر غول‌پیکر و ۱۲۰ هرتز این گوشی‌ها هم اشاره کنیم که مصرف انرژی را افزایش می‌دهند. در هر صورت، برای گلکسی اس ۲۰ اولترا باید انتظار بهره‌گیری از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری و برای مدل پلاس هم باید انتظار تعبیه باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت را داشته باشیم. برای سرعت شارژ هم ظاهرا مدل پلاس از شارژ ۲۵ وات و مدل اولترا از شارژ ۴۵ وات پشتیبانی می‌کند.

قیمت و تاریخ عرضه

با توجه به چنین مشخصات پیشرفته‌ای، مطمئنا می‌دانید که گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ اولترا و اس ۲۰ پلاس با قیمت پایینی روانه‌ی بازار نخواهند شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قیمت مدل پلاس از ۱۱۰۰ دلار آغاز می‌شود و برای قیمت مدل پایه اس ۲۰ اولترا باید انتظار مبلغ هنگفت ۱۳۰۰ دلار را داشته باشیم.

برای مقایسه، می‌توانیم به آیفون ۱۱ پرو مکس اشاره کنیم که قیمت آن از ۱۰۹۹ دلار شروع می‌شود و گران‌ترین مدل آن با قیمت ۱۴۴۹ دلار در قفسه فروشگاه‌ها قرار گرفته است. همچنین گفته می‌شود سامسونگ در کنار گوشی‌های اس ۲۰ از جدیدترین گوشی تاشو خود به نام گلکسی Z Flip رونمایی می‌کند که ظاهرا ۱۴۰۰ دلار قیمت دارد. همان‌طور که گفتیم، خانواده گلکسی اس ۲۰ در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) رسما معرفی می‌شوند و در اوایل ماه مارس هم به دست مشتریان می‌رسند.

سخن آخر

گلکسی اس ۲۰ اولترا به لطف ویژگی‌های هیجان‌انگیز مانند دوربین‌های قدرتمند، مناسب کاربرانی است که به دنبال بهترین بهترین‌ها هستند و چنین افرادی مطمئنا حاضر هستند مبلغ قابل توجهی را برای بهره‌گیری از امکانات جذاب هزینه کنند. باید ببینیم این گوشی گران‌قیمت می‌تواند توجه گسترده کاربران را جلب کند یا نه.

از طرفی دیگر، کاربرانی که خواستار یک پرچم‌دار قدرتمند هستند ولی نیاز چندانی به دوربین نوآورانه‌ای ندارند و از طرفی نمی‌خواهند ۲۰۰ دلار اضافی هزینه کنند، می‌توانند گلکسی اس ۲۰ پلاس را بخرند که البته دوربین آن هم حرف زیادی برای گفتن دارد ولی در هر صورت به پای مدل اولترا نمی‌رسد. برای بررسی و مقایسه‌های دقیق‌تر، باید تا معرفی این گوشی‌ها منتظر بمانیم تا بتوانیم با خیال راحت در مورد کیفیت امکانات‌ها آن‌ها اظهارنظر کنیم.

