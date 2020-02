سامسونگ تقریبا ۱۰ روز دیگر از پرچم‌داران جدید سری گلکسی اس ۲۰ خود می‌کند. در همین راستا، نتایج بنچمارک Geekbench 5.1 آن‌ها نیز منتشر شده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

گوشی‌های پرچم‌دار جدید سامسونگ قرار است در سه مدل راهی بازار شوند که هر سه آن‌ها از یک مدل پردازنده بهره می‌برند؛ یا اسنپدراگون ۸۶۵ و یا اگزینوس ۹۹۰، پردازنده اختصاصی خود سامسونگ! اما در تست Geekbench 5.1 که تصاویر آن را در اختیار داریم، تنها مدل اسنپدراگون مورد بررسی قرار گرفته که مخصوص بازار آمریکا و کره جنوبی است. ظاهرا در اروپا و دیگر کشورهای جهان، سامسونگ گلکسی اس ۲۰ را با پردازنده اگزینوس روانه بازار می‌کند! در پایین ابتدا امتیاز نسخه‌های عرضه شده در کشور کره جنوبی و سپس آمریکا را مشاهده می‌کنیم.

در این بررسی:

گلکسی اس ۲۰ در حالت تک هسته‌ای امتیاز ۹۲۲ و در حالت چند هسته‌ای امتیاز ۳۱۰۳ را بدست آورد.

گلکسی اس ۲۰ پلاس در حالت تک هسته‌ای امتیاز ۹۲۵ و در حالت چند هسته‌ای امتیاز ۳۲۳۰ را بدست آورد.

گلکسی اس ۲۰ اولترا در حالت تک هسته‌ای امتیاز ۹۱۹ و در حالت چند هسته‌ای امتیاز ۳۱۹۳ را بدست آورد.

امتیازی که در اینجا مشاهده می‌شود بر اساس ۱۲ گیگابایت رم بوده که البته بخشی از آن برای گرافیک در نظر گرفته می‌شود. نتایج بنچمارک در هر سه گوشی تقریبا یکسان بوده و ظاهرا عملکرد مشابهی را از آن‌ها خواهیم دید. البته امتیاز کسب شده با تمام گوشی‌هایی که در این تست مورد بررسی قرار گرفتند نیز تقریبا یکسان بود.

این سه مدل با نام‌های SM-G981 (مدل استاندارد)، SM-G986 (مدل پلاس) و SM-G988 (مدل اولترا) شناخته می‌شوند و حرف N در آن‌ها نیز نشان دهنده کشور کره جنوبی و U نشان دهنده کشور آمریکا است. نتایج مدل‌هایی با حروف F هنوز منتشر نشده اما مسلما آن‌ها همان محصولاتی هستند که در بازار اروپا روانه عرضه می‌شوند.

نکته جالب اما زمانی است که نسخه آمریکایی گوشی‌ها را مشاهده می‌کنیم! در حالی که هم پردازنده و هم میزان رم کاملا با مدل‌های مخصوص کره جنوبی یکسان است، اما تفاوت عجیبی در امتیازات دیده می‌شود!

در این بررسی:

گلکسی اس ۲۰ در حالت تک هسته‌ای امتیاز ۵۶۱ و در حالت چند هسته‌ای امتیاز ۲۳۵۸ را بدست آورد.

گلکسی اس ۲۰ پلاس در حالت تک هسته‌ای امتیاز ۹۲۳ و در حالت چند هسته‌ای امتیاز ۳۲۶۷ را بدست آورد.

گلکسی اس ۲۰ اولترا در حالت تک هسته‌ای امتیاز ۷۵۶ و در حالت چند هسته‌ای امتیاز ۲۸۷۱ را بدست آورد.

نکته دیگر که باید به خاطر داشت، عدد ۱ در شماره مدل‌هاست. گلکسی اس ۱۰e با شماره G970 و گلکسی اس ۱۰ پلاس نیز با شماره G975 روانه بازار شد. بنابراین گلکسی اس ۲۰ باید G980 و مدل پلاس آن G985 باشد. با این اوصاف G981 و G986 می‌تواند به این معنا باشد که این مد‌ل‌ها نسخه ۵G هستند! مشخص نیست آیا سامسونگ قصد دارد اس ۲۰ اولترا را با پشتیبانی از اینترنت ۴G راهی بازار کند یا خیر. با این حال به نظر می‌رسد چنین اتفاقی نخواهد افتاد! مدل‌های LTE راهی بازارهایی خواهند شد که هنوز پشتیبانی از شبکه ۵G در آن‌ها مقدور نیست.

