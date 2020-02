طبق رسم همیشگی اپل، این شرکت معمولا در نیمه دوم سال از محصولات مهم خود رونمایی می‌کند؛ اما مینگ‌چی کو، تحلیل‌گر مسائل مرتبط با این کمپانی، معتقد است که کوپرتینویی‌ها در سال جاری قصد دارند این رویه را تغییر دهند و تعداد زیادی از محصولات ۲۰۲۰ اپل را در ماه‌های پیش رو معرفی کنند.

اپل AirTag

شواهد نشان می‌دهد اپل از مدتی قبل در حال کار روی یک گجت کوچک بوده است که قابلیت رهگیری تگ‌های دیجیتال را دارد. برای اولین بار کدهای مرتبط با این محصول به همراه نام آن «AirTag» در کدهای iOS 13 دیده شد. انتظار می‌رفت این شرکت در رویداد خبری اکتبر ۲۰۱۹ از این محصول رونمایی کند، اما تا به این لحظه خبری از معرفی AirTag شنیده نشده است.

مینگ‌چی کو معتقد است که اپل اکنون در تدارک معرفی این محصول در نیمه اول سال ۲۰۲۰ است و ممکن است در رویداد ماه مارس خود و یا در کنفرانس توسعه دهندگان WWDC 2020 در ماه ژوئن از آن رونمایی کند. این تحلیل‌گر در توضیح این‌که AirTag چگونه کار می‌کند، پیش‌بینی می‌کند که این محصول به چیپ پهن‌باند U1 Ultra که در سری آیفون ۱۱ استفاده شد متکی باشد. این چیپ به کاربران امکان می‌دهد با دقت بیشتری نسبت به بلوتوث یا Wi-Fi سایر گجت‌ها را رهگیری کنند.

هدفون‌های بلوتوث رده بالا

مینگ‌چی کو پیش از این بخشی از برنامه اپل برای عرضه هدفون‌های بلوتوث رده‌بالا را فاش کرده بود، اما موضوعی که توجه ما را به‌ خود جلب می‌کند، امکان تولد محصولات جدید اپل در قالب برندی تازه است.

در فوریه ۲۰۱۸، کو از تلاش این کمپانی برای عرضه هدفون‌هایی با یک برند جدید و خارج از خانواده محصولات Beats خبر داده بود. او مدعی بود که این هدفون‌ها عمر باتری و کیفیت صدای بهتری نسبت به ایرپادز خواهند داشت و در فصل پایانی ۲۰۱۸ به بازار معرفی خواهند شد.

مدتی بعد در همان سال، بلومبرگ در همراهی با این فرد ادعا کرد که اپل قصد داشت از یک هدفون «رو گوشی» جدید و رده بالا به عنوان جانشین برند Beats رونمایی کند.

یک سال بعد، بار دیگر این ادعا مطرح شد و اعلام شد که اپل عرضه این هدفون بلوتوث را به نیمه دوم ۲۰۱۹ موکول خواهد کرده است تا وقت کافی را برای توسعه سیستم حذف نویز و یکپارچگی هدفون‌ها با دستیار صوتی سیری داشته باشد. در نهایت، این محصول در سال ۲۰۱۹ نیز معرفی نشد و ظاهرا طبق ادعای کو قرار است هدفون‌های بلوتوث رده بالای اپل در نیمه نخست ۲۰۲۰ رونمایی شوند.

بازگشت (احتمالی) AirPower

در مراسم رونمایی از آیفون X که در سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار شد، اپل از یک پد شارژر بی‌سیم به نام ایرپاور رونمایی کرد که قابلیت شارژ همزمان آیفون، اپل واچ و ایرپادز را داشت و وعده داد تا پایان همان سال آن را راهی بازار خواهد کرد. مدتی بعد اعلام شد که به دلیل داغ شدن بیش از حد این محصول در نمونه‌های اولیه، عرضه آن با مدتی تاخیر همراه خواهد شد اما در نهایت در سال گذشته میلادی اعلام شد که اپل از تولید و عرضه این پد شارژر بی‌سیم منصرف شده است.

طبق خبرهایی که در هفته گذشته منتشر شد، اپل هرگز به‌طور کامل از توسعه شارژرهای بی‌سیم دست نکشیده و مدتی است که به‌طور مخفیانه در حال توسعه یک پد شارژ کوچک بوده است که در لحظه فقط از یک دستگاه پشتیبانی می‌کند. ظاهرا این ابزار جدید هم مانند ایرپاور می‌تواند اپل واچ، آیفون و ایرپادز را به‌صورت بی‌سیم شارژ کند.

خانواده آیپد پرو ۲۰۲۰

در کنار محصولاتی که تا به‌حال نام بردیم، کوپرتینویی‌ها در چند ماه گذشته تبلت‌های پرچم‌دار خود را هم از یاد نبرده‌اند و در حال توسعه نسل جدید آیپد پرو بوده‌اند.

انتظار می‌رود تبلت‌های جدید از چیپ ‌A13X Bionic (نسخه ارتقا یافته A13 Bionic)، دوربین اصلی سه‌گانه در قاب پشتی و سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی برخوردار باشند. این سیستم جدید از Face ID قدرتمندتر خواهد بود و به اپل در توسعه پلتفرم واقعیت افزوده کمک خواهد کرد.

آیفون ۹

آیفون ۹ که پیش از این با نام آیفون SE 2 نیز شناخته می‌شد، آیفون اقتصادی امسال اپل است که قرار است با ظاهری مشابه آیفون ۸ ولی با سخت افزار مشابه آیفون ۱۱ عرضه شود. طبق شنیده‌ها، این آیفون ۳۹۹ دلاری به یک نمایشگر ۴.۷ اینچی با پنل LCD، سنسور اسکنر اثر انگشت (Touch ID)، چیپ اپل A13 Bionic و حافظه رم ۳ گیگابایتی مجهز خواهد شد. در قاب پشتی نیز دوربین اصلی آیفون ۱۱ به همراه فلش LED حضور خواهند داشت. به علاوه، آیفون ۹ از شارژ بی‌سیم هم پشتیبانی خواهد کرد.

