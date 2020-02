آمارها حاکی از آن است که دومین تولیدکننده برتر گوشی هوشمند در جهان یعنی هواوی، علی‌رغم تحریم‌هایی که روی آن اعمال شده توانست به عملکرد خوب خود در فروش گوشی‌های هوشمند ادامه داده و اپل را نیز در این زمینه پشت سر بگذارد.

موسسه تحقیقاتی Canalyz و Counterpoint Research روز گذشته گزارشی مبنی بر میزان فروش گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۱۹ منتشر کردند که در هر دوی آن‌ها از هواوی به عنوان شرکتی با بیشترین میزان رشد یاد شده؛ شرکتی که توانست با رشد سالانه ۱۶-۱۷ درصد، با قدرت مقام دوم جدول را از آن خود کند تا پشت سر سامسونگ و بالاتر از اپل قرار گیرد!

اعداد و ارقام در هر دو گزارش تقریبا یکسان است؛ سامسونگ با ۲۰ درصد رشد در رده اول، هواوی با ۱۶ درصد دوم، اپل ۱۳ درصد سوم، شیائومی، اوپو و دیگر شرکت‌ها نیز با رشد کمتر از ۱۳ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. جالب اینجاست که موفقیت چشم‌گیر هواوی در زمان تحریم‌ها بدست آمد! به عبارتی اگر این تحریم‌ها نبود، شاید تا یکی دو سال آینده باید نام هواوی را به عنوان برترین تولید کننده گوشی‌های هوشمند می‌دیدیم! Counterpoint Research در گزارشی که منتشر کرد آورده:

عملکرد خوب هواوی نتیجه فروش شگفت‌انگیز محصولات آن در بازار چین بود. جایی که این شرکت ۴۰ درصد بازار را در اختیار دارد. ۶۰ درصد از محصولات تولید شده توسط هواوی فقط در بازار چین به فروش می‌رود!

توان آخر هواوی…؟!

اگرچه هواوی در رده دوم بزرگ‌ترین تولیدکننده و فروشنده گوشی‌های هوشمند قرار دارد، اما آینده این شرکت کاملا مبهم است! تحریم دولت ترامپ برای علاقه‌مندان به گوشی‌های هوشمند شرکت هواوی تنها یک مفهوم دارد و آن هم عدم دسترسی کاربران به برنامه‌های گوگل است. هواوی حتی اخیرا اعلام کرده اگر گوگل تحریم‌ها را رفع کند، دیگر حاضر نیست با آن ادامه همکاری دهد!

با این اوصاف در بخش سخت‌افزار، طراحی و کیفیت، هواوی بهترین نباشد قطعا باید به عنوان یکی از بهترین‌ها از آن یاد کرد. این شرکت به خوبی توانست بدون حتی یک قطعه آمریکایی، گوشی پرچم‌دار جدید خود یعنی میت ۳۰ پرو را طراحی کند و این حقیقتا پیشرفت بزرگی است!

اما در بخش نرم‌افزار با حذف سرویس‌ها و برنامه‌های گوگل که به شدت کاربردی و در بین مردم محبوب هستند، شوک بزرگی به کاربران وارد شد. حتی هواوی هم انتظار نداشت وقتی یکی از بزرگ‌ترین مشتریان گوگل است، با چنین تحریم سختی مواجه شود. به حقیقت این ادعا می‌توان زمانی پی برد که می‌بینیم هواوی عملا هیچ برنامه خاصی برای بهبود وضعیت نداشته و فعلا در تلاش است تا بتواند با یک سری اپلیکیشن‌های جایگزین که از لحاظ کیفیت با برنامه‌های گوگل قابل قیاس نیستند، تا حدودی ضعف‌ها را جبران کند!

قطعا یک گوشی بدون دسترسی به جیمیل، یوتیوب، نقشه گوگل، دستیار صوتی هوشمند گوگل و میلیون‌ها برنامه جذاب و کاربردی در پلی استور، در خارج از چین کمترین محبوبیت و کاربرد را خواهد داشت و هواوی نمی‌تواند با برنامه‌های جایگزین خود کار را پیش ببرد. مگر اینکه یک برنامه گسترده و چند ساله را برای رقابت با گوگل در سر داشته باشد تا بتواند به رقیبی برای این شرکت بدل شود. با شناختی هم که از چینی‌ها داریم، رخ دادن چنین اتفاقی عجیب نخواهد بود!

تحریم هواوی اواسط سال قبل اتفاق افتاد و خب طبیعتا فقط محصولات جدید این شرکت را تحت تاثیر قرار داد. پرچم‌دارهای نیمه نخست هواوی یعنی P30 پرو در ماه مارس و چند ماه زودتر از تحریم رونمایی شدند؛ همین مسئله نیز موجب شد جان سالم به در برده و هم اندروید ۱۰ را دریافت کنند، هم سرویس‌های گوگل را داشته باشند و هم فروش بسیار خوبی را چه در داخل و چه در خارج چین رقم بزنند.

اولین محصول هواوی که بدون خدمات گوگل راهی بازار شد میت ۳۰ و مدل‌های مختلف آن هستند که قبل از شروع فصل آخر سال ۲۰۱۹ معرفی شدند. اگر بخواهیم تاثیر منفی تحریم‌ها را ببینیم، باید یکی دو سال دیگر منتظر بمانیم! با این حال کاربران همچنان برای در اختیار داشتن یکی از بهترین محصولات سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، می‌توانند P30 پرو را خریداری کنند که در انجام هر کاری می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد.

البته در فصل آخر سال قبل، هواوی برای اولین بار در دو سال گذشته میزان فروش کمتری به نسبت فصل سوم داشت که علت اصلی آن را باید در تحریم‌ها جست‌و‌جو کرد. همزمان با افت هواوی، اپل در ماه سپتامبر آیفون‌های ۱۱ را معرفی و با قیمت فوق‌العاده کوچک‌ترین عضو آن، همه کاربران را شگفت‌زده کرد. همین مسئله نیز موجب شد این شرکت رشد زیادی داشته باشد و حتی در آن بازه زمانی به رتبه دوم برود‍!

اما تحریم‌ها در بزرگ‌ترین بازار هواوی یعنی چین، چندان تاثیرگذار نبوده! سال‌های سال است که این شرکت اکوسیستم مخصوص خود را تحت عنوان هواوی اپ گالری در اختیار دارد و فضای ابری، مرورگر، فروشگاه و تم و مواردی از این دست را بدون وابستگی به گوگل برای کاربرانش ارائه می‌کند. با این اوصاف، ۴۰ درصد بازار هواوی که در کشورهای دیگر دنیا وجود دارد، با تحریم آمریکا تمام ضررها را متحمل خواهند شد و این ۶۰ درصد بدون تاثیر باقی می‌ماند.

هواوی در رویداد معارفه میت ۳۰ اعلام کرد قصد دارد اکوسیستم خود را در خارج از چین نیز گسترش دهد و برای این کار چیزی در حدود ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده تا بتواند توسعه‌دهندگان را آبه طراحی اپلیکیشن برای فروشگاه خود ترغیب کند. این برنامه بلند مدت هواوی باید در طول ۵ سال آینده عملی شود که هنوز یک سال نیز از آن نگذشته و باید دید چه آینده‌ای در انتظار این شرکت خواهد بود.

اخیرا نیز شاهد این بودیم که هواوی با شرکت هلندی TomTom وارد همکاری شده تا برنامه‌ای جهت رقابت با نقشه گوگل برای فروشگاه خود طراحی کند. برنامه نقشه اپل نیز ابتدا با داده‌های TomTom آغاز به کار کرد اما خب کاربران احساس کردند به نسبت نقشه گوگل، کم و کاستی‌هایی در آن وجود دارد. داده‌های این شرکت اگرچه کافی نیستند، اما خب برای شروع چیز بدی نیست! اگر چین و آمریکا هرچه زودتر به دعوای اقتصادی خود پایان ندهند و یا اگر این اتفاق رخ دهد ولی هواوی ریز بار آشتی با گوگل نرود، سخت است بتوانیم آینده‌ای روشن برای این شرکت تصور کنیم! البته خارج از کشور چین.

به نظر شما آیا هواوی می‌تواند در فروش گوشی‌های هوشمند موفق باشد؟

