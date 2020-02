تعداد کاربران EMUI 10 از ۵۰ میلیون عبور کرد؛ رکوردشکنی هواوی

هواوی به طور رسمی اعلام کرد تعداد کاربرانی که از جدیدترین نسخه رابط کاربری این شرکت، یعنی به‌روزرسانی EMUI 10 استفاده می‌کنند، از مرز ۵۰ میلیون کاربر گذشته است.

هوآوی در ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود عددی حدود ۱۰ میلیون گوشی‌ هوشمند در بازار، از اندروید ۱۰ مجهز به EMUI 10 استفاده می‌کنند. EMUI 10 جدیدترین بهینه‌سازی‌ها و مدرن‌ترین قابلیت‌های ساخت متخصصان هوآوی را با به‌روزترین نسخه اندروید یعنی Android 10 در هم آمیخته است. با گذشت زمانی کوتاه از عرضه به‌روزرسانی یادشده برای گوشی‌های هوشمند این شرکت، گزارش‌های جدید از عبور کاربران آن از مرز ۵۰ میلیون نفر خبر می‌دهند. به این ترتیب، رکورد قابل توجه اضافه شدن ۱۰ میلیون کاربر به ازای گذشت هر ماه، در مدت زمان پنج‌ماه از زمان نمایش رسمی EMUI 10، به ثبت رسیده است.

EMUI 10 در ابتدا در کشور چین در از تاریخ ۹ آگوست عرضه شد. از قابلیت‌های جذاب این به‌روزرسانی می‌توان به تم تاریک و البته بهبود عملکرد، با توجه به بهینه‌سازی‌های مختلف و وجود به‌روزرسانی GPU Turbo 3.0 اشاره کرد که قدرت پردازش گرافیکی را تا ۶۰ درصد بهبود می‌بخشد. از طرف دیگر، استفاده از قابلیتی نظیر Link Turbo باعث می‌شود دسترسی به چند شبکه مانند شبکه نسل چهارم (۴G) و Wi-Fi با سرعت انتقال اطلاعات تا ۷۰ درصد بالاتر، امکان‌پذیر شود.

EMUI 10 فاصله بین ویندوز و اندروید را تا حد زیادی از بین برده تا کاربران، امکان جابه‌جایی راحت از اکوسیستمی به اکوسیستم دیگر و ارتباط یکپارچه با دیگر دستگاه‌های الکترونیکی را داشته باشند.

از اولین گوشی‌های هوشمندی که در لیست دریافت به‌روزرسانی EMUI 10 قرار گرفتند می‌توان به Huawei P30، Huawei P30 Pro، Huawei Mate 20، Huawei Mate 20 Pro، Huawei Mate 20X و Huawei Mate 20 RS Porsche Design اشاره کرد. با وجود این، هوآوی لیست بلندبالایی را برای محصولاتی که به‌روزرسانی EMUI 10 را دریافت خواهند کرد، تدارک دیده است.

در این مجموعه، انواع و اقسام گوشی‌ها با تنوع بالای سخت‌افزاری، در دسته پرچمدار، میان‌رده و پایین‌رده خودنمایی می‌کنند. اگر شما نیز از محصولات نسبتاً جدید هوآوی استفاده می‌کنید، بهتر است سری به قسمت به‌روزرسانی گوشی بزنید و امکان دریافت این به‌روزرسانی را چک کنید.

از محصولات و خدمات هوآوی در بیش از ۱۷۰ کشور جهان استفاده می‌شود. چندین مرکز تحقیق و توسعه در آمریکا، آلمان، سوئد، روسیه، هند و چین مشغول به کار هستند. هوآوی با قدمتی حدود ۳۰ سال تجربه و تخصص در صنعت ارتباطات، خود را موظف می‌داند تا آخرین پیشرفت‌های فناوری را به مصرف‌کنندگان خود در سراسر جهان ارائه کند.

