اپل طی بیانیه‌ای اعلام کرد تمام فروشگاه‌های فیزیکی، دفاتر شرکتی و مراکز تماس در کشور چین به دلیل شیوع ویروس کرونا تا پایان هفته آینده (۹ فوریه) تعطیل خواهند بود!

حتما همه شما خبر شیوع ویروس مرگبار کرونا را در چین شنیده‌اید. متاسفانه این ویروس نه تنها جان چندین میلیون نفر را در سراسر دنیا بخصوص مردم چین به خطر انداخت، بلکه از نظر تجاری نیز ضرر هنگفتی به این کشور وارد کرد! اعلام وضعیت فوق‌العاده جهانی، فوت بیش از ۳۰۰ نفر، ابتلای بیش از ۱۱.۰۰۰ نفر به این ویروس خطرناک و توصیه‌های شدید پزشکی باعث شد تا دولت چین حتی مدت زمان تعطیلی سال نو را نیز افزایش دهد تا از این طریق بتواند مردم را در خانه‌ها نگه داشته و از پخش شدن هرچه بیشتر ویروس جلوگیری کند.

از آن‌جایی که خط مونتاژ اکثر شرکت‌های بزرگ در چین قرار دارد، تعطیلی کارخانه‌ها به شدت به اقتصاد آن‌ها ضربه وارد کرد. اپل، یکی از این شرکت‌های بزرگ است که با ارسال بیانیه‌ای، تعطیلی موقت تمام اداره جات و مراکز فروش خود در این کشور را خواستار شد تا از این طریق جان کارمندان خود را حفظ کند. البته فروشگاه آنلاین هنوز در دسترس بوده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

پیش‌تر خبری منتشر شده بود مبنی براینکه اپل نگران تاخیر در عرضه آیفون ۹ و ایرپادز‌های جدید است. فاکسکان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خطوط مونتاژ محصولات اپل به این شرکت اطمینان داد هیچ کارمندی تا بهبود وضعیت به سر کار نخواهد رفت و لذا خطری از بابت آلودگی به ویروس کرونا آن‌ها را تهدید نمی‌کند. همچنین فاکسکان اعلام کرد به تعهدات خود در زمینه تولید جهانی محصولات اپل عمل می‌کند!

آیفون ۹ هم اکنون در مرحله تولید آزمایشی قرار گرفته و اینطور که به نظر می‌رسد، باید تا آخر ماه مارس برای عرضه رسمی آن منتظر بمانیم. اپل قرار است تا تاریخ یاد شده و با توجه به سفارشات، حدودا ۳۰ میلیون از این گوشی را تولید کند.

