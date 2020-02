تماشا کنید: اولین ویدیو از گوشی تاشو گلکسی Z Flip لو رفت

بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، یک ویدیو از گوشی تاشو گلکسی Z Flip منتشر شد. یکی از افشاگران به نام Ben Geskin این ویدیو را بدون مطرح کردن هیچگونه توضیحی در اکانت توییتری خود منتشر کرده است.

در این ویدیو ۱۹ ثانیه‌ای، تمام زوایای گلکسی Z Flip ارغوانی رنگ نشان داده می‌شود. در این ویدیو، دوربین دوگانه اصلی را به خوبی می‌توانیم ببینیم و همچنین می‌توانیم به نمایشگر بسیار کوچک در بخش بیرونی اشاره کنیم که هنگام بسته شدن این گوشی، روشن می‌شود. طبق این ویدیو، نمایشگر موردنظر ساعت، تاریخ و درصد شارژ باتری را نمایش می‌دهد ولی احتمالا از پس نمایش بخشی از نوتیفیکیشن‌ها هم برمی‌آید. در ادامه می‌توانید این ویدیو کوتاه را تماشا کنید.

نمایشگر انعطاف‌پذیر این گوشی در حالت باز شده قد بلندی دارد و احتمالا شاهد نسبت تصویر ۲۲:۹ خواهیم بود. حاشیه‌های اطراف نمایشگر خیلی باریک نیستند ولی با توجه به اینکه با یک گوشی تاشو سروکار داریم، موفقیت سامسونگ در کاهش حاشیه‌ها تحسین‌برانگیز است. در ضمن نباید وجود حفره نمایشگر در وسط بخش فوقانی صفحه نمایش را از قلم بیندازیم.

بر اساس گزارش‌های مطرح شده، سامسونگ برای این گوشی تاشو به جای پوشش پلاستیکی، از شیشه بسیار نازک موسوم به UTG استفاده کرده که دوام آن را افزایش می‌دهد. گفته می‌شود این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، حداقل ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. در کنار گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ در تاریخ ۲۲ بهمن، گوشی تاشو گلکسی Z Flip معرفی خواهد شد که ظاهرا با قیمت ۱۴۰۰ دلار روانه‌ی فروشگاه‌ها می‌شود.

منبع: Android Authority

