هشدار ایسوس به کاربران؛ احتمال کمبود راگ فون ۲ به خاطر ویروس کرونا

شعبه هند شرکت ایسوس با ارسال ایمیلی به کاربران اعلام کرد به علت وضعیت نابسامان آسیا که به اختلال در زنجیره تامین نیز انجامید، این شرکت احتمالا با کمبود گوشی‌های گیمینگ راگ فون ۲ مواجه خواهد شد!

اینطور که به نظر می‌رسد، ایسوس نیز به آتش ویروس کرونا سوخت و برای تامین نیازهای کاربران گوشی گیمینگ راگ فون ۲ به مشکل برخورده است. به همین دلیل با ارسال ایمیلی به کاربران از آن‌ها برای صبرشان تشکر کرده و خاطرنشان کرد در تلاش است تا دوباره این گوشی را به وضعیت موجودی بازگرداند.

طرفداران عزیز، می‌دانیم بسیار هیجان‌زده‌اید تا راگ فون ۲ را دریافت کنید. درحالی که برای مدتی طولانی این محصول را در فروشگاه موجود داشتیم، اما به خاطر شرایط پیش آمده در آسیا، زنجیره تامین با مشکلاتی روبرو شد و از همین رو، موجودی راگ فون ۲ نیز به صورت موقت به پایان رسید. نگران نباشید چرا که ما به سختی در تلاشیم تا گوشی گیمینگ محبوبتان را به زودی در فروشگاه موجود کنیم. خبرهای جدید را به اطلاع شما خواهیم رساند. از صبوری شما متشکریم. تیم ایسوس.

هنوز مشخص نیست آیا مشکلات پیش آمده فقط قرار است روی بازار هند تاثیر بگذارد یا فروش جهانی گوشی گیمینگ ایسوس تحت‌الشعاع قرار گرفته! ایسوس اولین شرکتی نیست که به خاطر ویروس کرونا با مشکل مواجه شده. پیش‌تر شاهد نگرانی‌های اپل بابت تاخیر در عرضه آیفون ۹ بودیم. همچنین گزارشی منتشر شده مبنی براینکه به خاطر مشکلات کذایی، احتمالا موجودی لوازم جانبی برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

