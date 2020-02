گوشی Huawei nova 5T در کنار تمام جذابیت‌ها و کارایی‌هایش، نکات شاخص بسیاری دارد که می‌تواند توجه خریداران را به خود جلب کند، ویژگی‌هایی که برگ برنده این محصول در بازار پر رقابت گوشی‌های هوشمند امروزی محسوب می‌شوند.

گوشی هوشمند Huawei nova 5T به طور رسمی در ماه آگوست ۲۰۱۹ میلادی رونمایی و با گذشت یک ماه یعنی در ماه سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی روانه بازار شد. این گوشی هوشمند، به عنوان جدیدترین عضو سری Huawei nova 5، از طراحی و البته رنگ‌بندی‌های چشم‌نواز برخوردار است هر چند که این‌ها تنها المان‌های جذاب این گوشی هوشمند نیستند. گوشی هوشمند Huawei nova 5T با قابلیت‌های کلیدی، شگفتی‌های زیادی را برای کاربران تدارک دیده است.

ترکیب چهاردوربینه + دوربین سلفی قدرتمند؛ چاقوی سوییسی!

هوآوی با تعبیه چهار دوربین در بخش پشتی Huawei nova 5T، یک چاقوی سوئیسی همه‌کاره را برای استفاده‌های متفاوت کاربران تدارک دیده است. بدون شک، دوربین چهارگانه، یکی از نقاط قوت این محصول، به ویژه برای کاربران مشتاق عکاسی است.

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی Huawei nova 5T، رزولوشن کافی را برای ثبت جزئیات لازم از سوژه‌های مختلف فراهم می‌کند. استفاده از قابلیت‌هایی مانند فوکوس خودکار تشخیص فاز و گشودگی دیافراگم f/1.8 از دیگر مشخصات قابل توجه این دوربین است که کاربر را در به ثبت رساندن تصاویر شفاف و واضح یاری می‌کند. بهره‌مندی از هوش مصنوعی نیز تشخیص سوژه و صحنه را برای اعمال بهترین تنظیمات عکس‌برداری، ممکن می‌سازد.

کنار این دوربین، سنسور ۱۶ مگاپیکسلی با لنز سوپر واید قرار گرفته است. به این ترتیب، با استفاده از میدان دید ۱۱۷ درجه‌ای لنز این دوربین می‌توان عکس‌برداری از مناظر و طبیعت را به بهترین شکل ممکن انجام داد.

بالاخره به جفت دوربین ۲ مگاپیکسلی می‌رسیم که یکی برای ثبت بوکه‌های جذاب و دریافت اطلاعات تکمیلی از عمق میدان و دیگری برای ثبت ماکرو و عکس‌برداری از سوژه‌های در فاصله بسیار نزدیک، کاربرد دارد.

با نگاه به قسمت جلویی گوشی متوجه می‌شویم که دوربین سلفی محصول، با طراحی جالبی به صورت حفره‌ای در قسمت بالا و سمت چپ صفحه‌نمایش قرار گرفته است. این ترکیب باعث می‌شود امکان طراحی محصول با نسبت بالاتر صفحه‌نمایش به بدنه فراهم شود. سنسور ۳۲ مگاپیکسلی استفاده شده در جلوی گوشی، رزولوشن لازم را برای ثبت سلفی‌های با کیفیت بالا فراهم می‌کند. هوآوی اعلام کرده این دوربین از تکنولوژی ترکیب ۴ در ‍۱ پیکسل‌ بهره‌ گرفته و استفاده از هوش مصنوعی (AI) برای ارائه نورپردازی مناسب از سوژه و صحنه را به همراه دارد.

Kirin 980 + 8GB RAM؛ عملکردی بالاتر از انتظار

گوشی Huawei nova 5T از جدیدترین تراشه‌های رده بالای HiSilicon شرکت هوآوی، یعنی Kirin 980 استفاده می‌کند. تراشه‌ای که در مقایسه با Kirin 970 به‌کار گرفته شده در محصولی مانند Huawei nova 3، به‌روزرسانی چشمگیرتر و پردازش بهتری را به همراه دارد. این تراشه در کنار هشت گیگابایت رم، امکان اجرای برنامه‌ها و بازی‌های سطح بالا یا استفاده از قابلیت‌هایی مانند مالتی تسکینگ را به بهترین شکل ممکن فراهم خواهد کرد.

بهره‌مندی از GPU Turbo هم باعث شده این محصول هوآوی، امکان اجرای بازی‌های ویدئویی با بالاترین سطح عملکرد را داشته باشد.

طراحی و صفحه‌نمایش؛ خوش‌پوش و شیک

این محصول چشم‌نواز هوآوی در قسمت پشتی خود با بازتاب نور، طرح هولوگرافیکی را شبیه‌سازی می‌کند. تعبیه سنسور اثرانگشت در لبه سمت راست گوشی، ظاهر چشم‌نوازتر و البته امکان استفاده راحت‌تر از گوشی را با یک دست ممکن ساخته است.

در بخش صفحه‌نمایش نیز شاهد استفاده از ترکیبی ۶.۲۶ اینچی با رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل هستیم. حاشیه‌های کم صفحه‌نمایش در کنار عملکرد خوب هنگام پخش محتوای ویدئویی از دیگر نکات قابل توجه است.

قابلیت شارژ سریع؛ شارژ در کوتاه‌ترین زمان ممکن

باتری ۳۷۵۰ میلی‌آمپرساعتی Huawei nova 5T انرژی لازم را برای استفاده روزمره کاربران از گوشی فراهم می‌کند. با این وجود، استفاده از تکنولوژی SuperCharge از نوع ۲۲.۵ واتی هوآوی باعث شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانی باتری گوشی را مجدداً شارژ کرد. هوآوی مدعی شده با استفاده از شارژر این محصول می‌توان در مدت زمان حدود ۳۰ دقیقه، گوشی را تا ۵۰ درصد شارژ کرد.

Huawei nova 5T با قابلیت‌های جذاب، انتخابی مناسب برای کاربرانی است که قصد دارند محصولی با کارایی بالا را با قیمتی مناسب و اقتصای خریداری کنند. محصولی با طراحی زیبا که مجموعه‌ای از قابلیت‌های مدرن را برای کاربران به همراه داشته باشد.

