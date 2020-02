نبرد بر سر افزایش رفرش ریت نمایشگرها تا چه زمانی ادامه دارد؟

اگر پیگیر خبرهای مربوط به مانیتورها، تلویزیون‌ها و نمایشگرهای گوشی‌های هوشمند بوده باشید، احتمالا می‌دانید که این روزها رقابت شدیدی بر سر رفرش ریت نمایشگر پدید آمده است. در بین تلویزیون‌ها، شرکت‌هایی مانند ال‌جی و سامسونگ نرخ رفرش برخی از تلویزیون‌های رده‌بالا خود را به ۱۲۰ هرتز ارتقا داده‌اند.

در بین گوشی‌ها، مثلا وان‌پلاس ۷ پرو، گوگل پیکسل ۴ و نوبیا رد مجیک ۳ از نمایشگر ۹۰ هرتز بهره می‌برند و ایسوس ROG Phone 2 هم با نمایشگر ۱۲۰ هرتز عرضه شده است. با افزایش رفرش ریت نمایشگر که به معنای افزایش تعداد فریم‌های به نمایش درآمده در ثانیه است، محتوای مختلف به‌صورت روان‌تری نمایش داده می‌شود و در برابر تعامل کاربر با سرعت بیشتری می‌تواند واکنش نشان دهد. با توجه به اینکه گوشی ارزان‌قیمتی مانند ردمی K30 دارای نمایشگر ۱۲۰ هرتز است و سامسونگ هم می‌خواهد این قابلیت را برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ ارائه کند، در سال ۲۰۲۰ این قابلیت به بسیاری از گوشی‌ها راه پیدا می‌کند.

اما در این میان، محصولات مربوط به گیمینگ پا را از این هم فراتر گذاشته‌اند و هر بار سرعت رفرش ریت نمایشگر را با سرعت زیادی بیش‌ازپیش افزایش می‌دهند. برای گیمرها، نرخ رفرش بالا اهمیت زیادی دارد زیرا می‌توانند با دقت بیشتری مثلاً به دشمن شلیک کنند. در رقابت‌های ورزش‌های الکترونیکی، استفاده از مانیتورهای ۲۴ اینچی ۲۴۰ هرتز تقریباً به یک استاندارد بدل شده است. در نمایشگاه CES 2020 هم برخی از کمپانی‌ها مانند ایسوس، ایسر و ریزر از لپ‌تاپ‌ها و مانیتورهای گیمینگ با نرخ رفرش ۳۰۰ یا حتی ۳۶۰ هرتز رونمایی کردند.

نکته قابل توجه در مورد افزایش سرعت رفرش ریت از ۶۰ هرتز به ۱۲۰ هرتز یا حتی بالاتر این است که این رقابت گسترده تقریباً از حدود ۳ سال پیش آغاز شده است. به همین خاطر از آنجایی که سرعت این تحولات بسیار زیاد شده، برای برخی از کاربران این سؤال پیش می‌آید که تا کی قرار است این رقابت ادامه پیدا کند و چه زمانی برای خرید یکی از این نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالا مناسب است؟

در رابطه با سؤال اول باید بگوییم که طبق اظهارنظر برخی از مقامات شرکت‌های سازنده، ظاهراً آن‌ها تا زمان رسیدن به رفرش ریت ۱۰۰۰ هرتز می‌خواهند به این رقابت ادامه دهند. اگرچه چشم انسان از لحاظ تئوری می‌تواند سرعت فریم تا این مقدار را تشخیص دهد، اما این موضوع برای درصد بسیار اندکی از افراد صدق می‌کند. گفته می‌شود کاربران معمولی تا حداکثر حدود ۱۵۰ هرتز می‌توانند تفاوت‌ها را تشخیص بدهند. البته شرکت انویدیا در این زمینه پژوهشی منتشر کرده که نشان می‌دهد مهاجرت از مانیتور ۱۲۰ هرتز به ۲۴۰ هرتز باعث شده کاربران بهتر از گذشته دشمنان خود را در بازی فورتنایت بکشند.

در رابطه با زمان مناسب برای خرید هم باید بگوییم که صرفاً خرید یک مانیتور ۳۰۰ هرتز کافی نیست زیرا برای بهره‌گیری از این قابلیت به سخت‌افزار مناسبی هم نیاز دارید. در رابطه با کنسول‌ها، نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن ۴ حداکثر از ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کنند ولی کاربرانی که از ایکس‌باکس وان اس و وان ایکس استفاده می‌کنند، برای برخی بازی‌ها می‌توانند از امکانات مانیتور و تلویزیون ۱۲۰ هرتز بهره ببرند.

در رابطه با کامپیوتر هم باید به اهمیت زیاد پردازنده گرافیکی اشاره کنیم. اگر به دنبال بهره‌گیری از رفرش ریت ۱۲۰ یا ۱۴۴ هرتز با رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ هستید، کارت گرافیکی در حد AMD RX Vega 56 یا ۵۶۰۰XT یا Nvidia RTX 2060/GTX 1660 می‌تواند جوابگوی نیازهای شما باشد. ولی در ضمن نباید فراموش کنید که بازی موردنظر هم باید از چنین قابلیتی پشتیبانی کند. برای مانیتورهای ۱۴۴۰p یا ۴K به کارت گرافیک‌های بهتر و البته گران‌تری مانند Nvidia RTX 2070 Super یا ۲۰۸۰TI نیاز دارید.

در نهایت، اگر در این زمینه می‌خواهید مانیتور جدیدی خریداری کنید، مدل‌های مبتنی بر رفرش ریت ۱۲۰ یا ۱۴۴ هرتز انتخاب خوبی به شمار می‌روند. برای افرادی که خود را به‌صورت جدی گیمر می‌دانند، می‌توانند از بین مانیتورهای ۲۴۰ هرتز دست به انتخاب بزنند. سرعت بالای ۳۰۰ هرتز هم مناسب خوره‌های تکنولوژی است که از لحاظ مالی هم مشکلی در پرداخت مبلغ زیادی برای خرید چنین مانیتورهایی ندارند؛ چنین افرادی باید یک سیستم سخت‌افزاری بسیار قدرتمند هم فراهم کنند تا بتوانند از این مزیت مانیتور نهایت استفاده را ببرند.

در نهایت باید بگوییم که شرکت‌های مختلف در این زمینه وارد نبرد گسترده‌ای شده‌اند و به همین خاطر تا اطلاع ثانوی رقابت بر سر افزایش رفرش ریت نمایشگرها ادامه پیدا می‌کند.

