سامسونگ هفته آینده از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ رونمایی می‌کند و تا حالا تمام ویژگی‌های کلیدی این گوشی‌ها فاش شده است. در این میان، به تدریج گزارش‌هایی در مورد مشخصه‌های مختلف این گوشی‌ها منتشر می‌شود که به لطف آن‌ها تصویر جامع‌تری از این گجت‌ها شکل می‌گیرد.

یکی از افشاگران به نام Max Weinbach که تا حالا بیشترین اطلاعات را از گوشی‌های خانواده گلکسی اس ۲۰ فاش کرده، شب گذشته در اکانت توییتری خود اعلام کرد که دوربین این گوشی‌ها از قابلیتی موسوم به QuickTake بهره می‌برند. این مشخصه به کاربران اجازه می‌دهد که به صورت هم‌زمان با بهره‌گیری از دوربین اصلی، اولترا واید و تله‌فوتو سه تصویر جداگانه ثبت کنند. بعد از این کار، کاربران می‌توانند با مراجعه به گالری گوشی، بهترین تصویر را انتخاب و دو تصویر دیگر را حذف کنند.

قابلیت QuickTake شباهت زیادی به مشخصه Triple Shot دارد که گوشی ال‌جی V40 از آن بهره می‌برد. این گوشی علاوه بر ثبت سه عکس جداگانه، با ترکیب آن‌ها ویدیوی کوتاهی هم ایجاد می‌کند. ظاهرا گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ مجهز به چنین قابلیتی هم هستند که Single Take نام دارد. گفته می‌شود با استفاده از قابلیت Single take دوربین گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ در عرض چند ثانیه با استفاده از هر سه لنز تصاویر و ویدیو ثبت می‌کنند و سپس به صورت خودکار هم تدوین می‌شوند.

در ضمن بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سامسونگ اخیرا نام تجاری Super ISO را در اداره مالکیت معنوی بریتانیا ثبت کرده است. اگرچه هنوز از جزییات این مشخصه خبر نداریم، ولی به نظر می‌رسد می‌تواند کیفیت عکاسی در محیط‌های کم‌نور را برای جدیدترین پرچم‌داران سامسونگ بهبود ببخشد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، با افزایش سطح ISO حساسیت سنسور نسبت به نور افزایش پیدا می‌کند که این موضوع در محیط‌های کم‌نور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر، گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ مبتنی بر اندروید ۱۰، از حداکثر حساسیت ۳۲۰۰ بهره می‌برند. هنوز معلوم نیست که آیا این قابلیت قرار است میزان ISO را افزایش دهد یا نه.

در هر صورت در تاریخ ۲۲ بهمن این گوشی‌ها رسما معرفی می‌شوند و سامسونگ به طور مفصل به تمام مشخصه‌های این گوشی‌ها اشاره خواهد کرد.

