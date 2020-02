از سال ۲۰۱۵ تا کنون، اپل هر سال از ساعت هوشمند جدیدی تحت عنوان اپل واچ رونمایی می‌کند. سال قبل نیز پنجمین سری از این ساعت‌ها وارد بازار شد و امسال باید منتظر رونمایی از اپل واچ ۶ باشیم. در این مطلب به بررسی شایعات و اخبار پیرامون این گجت می‌پردازیم تا ببینیم این محصول با چه قابلیت‌هایی و در چه تاریخی راهی بازار می‌شود.

اپل واچ ۵ به نسبت اپل واچ سری ۴ بهبودی‌های زیاد و چشمگیری نداشت. درحالی که همه کاربران انتظار افزودن قابلیت ردیاب خواب را داشتند، اپل ترجیح داد نسل جدید ساعت خود را با پشتیبانی از نمایشگر همیشه روشن و قطب‌نمای داخلی روانه بازار کند تا برای دستیابی به یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های ساعت‌های هوشمند، چشم انتظار نسل ششم گجت اپل باشیم! البته اوایل سال ۲۰۱۹، وب‌سایت بلومبرگ گزارشی را نیز منتشر کرده بود مبنی بر اینکه اپل در حال آزمایش چنین قابلیتی است تا آن را در سال ۲۰۲۰ به همراه ساعت هوشمند خود راهی بازار کند.

اگرچه ردیاب خواب تنها یک قابلیت است، اما قابلیت بسیار خوب و لذا بروزرسانی بزرگی محسوب می‌شود. ساعت‌های هوشمند اپل در بین دیگر ساعت‌ها هم از کیفیت بیشتر و هم از محبوبیت و فروش بالاتری برخوردارند. لذا وجود چنین قابلیتی در ساعت‌های رقیب از جمله سامسونگ و فیت بیت برای اپل کمی نگران کننده شده بود و خب پشتیبانی نسل جدید این گجت‌ها از ردیاب خواب، خبر بسیار خوبی برای کاربران خواهد بود.

با توجه به موسسه Strategy Analytic، اپل حدودا ۴۷.۹ درصد بازار ساعت‌های هوشمند را در سه ماه سوم سال ۲۰۱۹ در اختیار خود داشت. در حالی که سهم سامسونگ از این بازار ۱۳.۴ و سهم فیت بیت نیز ۱۱.۳ درصد بود! یعنی دو برابر جمع سهم سامسونگ و فیت بیت برابر خواهد بود با سهم اپل در بازار ساعت هوشمند!

حال بهتر است نگاهی بیندازیم به شایعات و اخبار پیرامون این ساعت هوشمند تا ببینیم اپل واچ ۶ قرار است با چه قابلیت‌ها و قیمیتی راهی بازار شود.

اپل واچ سری ۶؛ تاریخ عرضه احتمالا ماه سپتامبر!

همانند دیگر ساعت‌های هوشمند، اپل به احتمال زیاد این محصول را اپل واچ سری ۶ (Apple Watch Series 6) نام‌گذاری خواهد کرد. مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد و این شرکت را به تغییر نام این محصول ترغیب کند.

معمولا اپل هر سال در ماه سپتامبر ساعت‌های جدید را به همراه آیفون‌های جدید راهی بازار می‌کند. بنابراین دلیل خاصی وجود ندارد بخواهیم شاهد تاخیر در عرضه این دو محصول باشیم. خصوصا در این شرایط که رقبا به سرعت در حال عرضه گوشی‌های هوشمند خود هستند و اپل هم نباید هیچ تاخیری در عرضه گوشی یا ساعت خود داشته باشد. در سال‌های گذشته اپل ساعت‌های خود را اواخر ماه سپتامبر راهی بازار می‌کرد. یعنی حدودا ۱۰ روز بعد از معرفی آن‌ها! بنابراین می‌توان آخر ماه سپتامبر امسال را تاریخ عرضه اپل واچ سری ۶ به بازار دانست.

اپل واچ ۶ با قابلیت ردیاب خواب!

همانطور که در بالا اشاره کردیم، اپل به احتمال بسیار زیاد (تا حدودی قطعی)، قابلیت ردیاب خواب را به ساعت هوشمند جدید خود اضافه خواهد کرد. این شرکت اوایل سال قبل در حال آزمایش این قابلیت بود و بعید به نظر می‌رسد چنین قابلیتی را در نسل جدید ساعت‌های این شرکت شاهد نباشیم. اگر همه چیز طبق برنامه اپل پیش رفته باشد، بنابراین قطعا این ویژگی در اپل واچ ۶ حضور خواهد داشت تا اپل با خیال راحت‌تری به سلطه خود در این بخش از بازار ادامه دهد.

البته هنوز مشخص نیست آیا این قابلیت قرار است منحصرا برای سری ۶ ساعت‌های اپل عرضه شود و یا از طریق بروزرسانی نرم‌افزاری، به محصولات قدیمی‌تر نیز راه خواهد یافت! برای مطلع شدن از این خبر باید مدت زمان زیادی را منتظر بمانیم!

پردازنده جدید اپل با قدرت و سرعت بیشتر!

اپل معمولا و خب مطابق انتظار، هر سال ساعت‌های هوشمند خود را با پردازنده جدیدی روانه بازار می‌کند. البته از نظر سرعت، در اپل واچ‌های دو سری قبل تفاوت زیادی حس نشد. اپل ادعا می‌کند سرعت اپل واچ ۴ به نسبت نسل قبل خود دوبرابر شده اما بین سری ۴ و ۵ تفاوت زیادی را شاهد نیستیم!

مینگ چی کو، نحلیل‌گر نام آشنای اپل که می‌توان گفت در ۹۰ درصد اوقات تمام تحلیل‌های وی در مورد محصولات اپل درست از آب در می‌آید، در رابطه با پردازنده نسل جدید ساعت‌های هوشمند اپل گفت که باید انتظار افزایش سرعت پردازنده را داشته باشیم. همچنین طبق گفته‌های کو، سرعت اینترنت داده و وای فای نیز در نسل بعدی ساعت‌های هوشمند اپل افزایش خواهد یافت.

افزایش مقاومت اپل واچ ۶ در برابر آب

در حال حاضر حتی اگر اپل واچ ۲ را هم در اختیار داشته باشید می‌توانید بدون نگرانی آن را درون آب ببرید. اما مینگ چی کو معتقد است اپل واچ سری ۶ از تمام سری‌های قبلی مقاومت بهتری از خود نشان می‌دهد. البته جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نشده اما خب شاید بتوان مدت زمان بیشتری از این ساعت در عمق‌های بیشتر استفاده کرد.

سیستم‌عامل جدید WatchOS

ساعت‌های هوشمند اپل معمولا با سیستم‌عامل جدیدی نیز راهی بازار می‌شوند که این امر برای اپل واچ ۶ نیز به احتمال زیاد صدق خواهد کرد. معمولا این سیستم‌عامل در ماه ژوئن هر سال و در جریان کنفرانس توسعه‌دهندگان این شرکت معرفی می‌شود. بنابراین می‌توانیم در این تاریخ شاهد انتشار جزئیات بسیار بیشتری از قابلیت‌های این سیستم‌عامل باشیم.

