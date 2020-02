هوآوی برای اولین بار در لیست ۱۰ برند با ارزش جهان قرار گرفت

هوآوی از نگاه Brand Finance در لیست ده برند ارزشمند جهان قرار گرفت. این برای اولین بار در تاریخ است که شرکت هوآوی با توجه به آمارهای رو به رشد خود، در این لیست قرار گرفته است.

در گزارش جدید منتشر شده با نام Global 500 2020 از سوی Brand Finance، شرکت هوآوی در جایگاه سومین شرکت چینی لیست ارزشمندترین برندها، با ارزش ۶۵.۰۸۴ میلیارد دلار قرار گرفته، ارزشی که افزایش ۴.۵ درصدی را در مقایسه سال به سال نشان می‌دهد.

Brand Finance در گزارش خود درباره هوآوی نوشته: «آنچه واضح است، با افزایش حضور هوآوی در بازارهایی که به طور سنتی توسط سرویس‌دهنده‌های غربی پوشش داده می‌شدند، فرصت بزرگی برای صنایع مخابراتی و حوزه ۵G هوآوی به دست آمده و این شرکت، وارد رقابت شدیدی شده‌است. علی‌رغم این رقابت چالش برانگیز، این شرکت مسیر پیش رو را هموار کرده و با ارزش برند حدود ۶۵.۱ میلیارد دلاری، برای اولین بار در میان ۱۰ برند با ارزش جهان قرار گرفته است».

ایالات متحده آمریکا با داشتن ۲۰۵ شرکت که عددی حدود ۴۵.۴ درصد از ۵۰۰ شرکت برتر لیست را تشکیل می‌دهد، بهترین عملکرد را با مجموع ارزش برندها به مقدار ۳۲۰۴ میلیارد دلار داشته است. چین با حضور ۷۰ شرکت، معادل ۱۸.۹ درصد و ارزش مجموع ۱۳۳۴ میلیارد دلار، رقابت نزدیکی با آمریکا را تجربه می‌کند.

بخش فناوری، چشمگیرترین حضور را در بخش باارزش‌ترین‌ها دارد. در میان ۵۰۰ شرکت با ارزش جهان، ۴۶ شرکت معادل ۱۴ درصد، از بخش فناوری حضور دارند و مجموع شرکت‌های حوزه فناوری ارزشی معادل ۹۸۶.۵ میلیارد دلار دارند. هوآوی، تنها برند چینی حوزه فناوری است که در میان ۱۰ برند با ارزش جهان جای گرفته‌است.

رشد ارزش برند هوآوی را می‌توان به تعهد این شرکت به نوآوری، مربوط دانست. امری که باعث شده به طور پیوسته شاهد بهبود رقابت در بخش محصولات و البته ارتقای تجربه کاربران باشیم.

در ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی، هوآوی پیش‌بینی کرد که ۲۴۰ میلیون دستگاه گوشی‌ هوشمند را روانه بازار خواهد کرد تا موقعیت خود را به عنوان دومین شرکت بزرگ سازنده گوشی‌های هوشمند در جهان، تثبیت کند. این شرکت، بیش از ۴۴ میلیون دستگاه گوشی پرچم‌دار سری HUAWEI P و HUAWEI Mate را وارد بازار کرد که در مقایسه سالانه، این رقم افزایش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. گوشی‌های هوشمند ۵G هوآوی با تحسین منتقدان و طرفداران به دلیل پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه فناوری، رکورد ۶.۹ میلیون دستگاه عرضه به بازار را تا دسامبر ۲۰۱۹ میلادی به ثبت رساندند.

هوآوی در سال گذشته میلادی، تجربه فراگیر و جامعی را با رونمایی از طیف جدید محصولات در بخش‌های مختلف، شامل تبلت‌ها، کامپیوترهای شخصی، دستگاه‌های پوشیدنی و تجهیزات اینترنت اشیا در اکوسیستم HiLink ایجاد کرد.

در نگاه به آینده، هوآوی همچنان متعهد به سیاست‌های فراگیر و یکپارچه باقی خواهد ماند. ریچارد یو مدیرعامل هوآوی در این‌باره می‌گوید: سیاست جامع و یکپارچه با سناریوهای مختلف، تمرکز اصلی هوآوی برای ده سال آتی خواهد بود. ما در تعهدمان برای ایجاد اکوسیستمی مجتمع ثابت‌قدم هستیم؛ فضایی که در آن تبلت‌ها، کامپیوترهای شخصی، دستگاه‌های واقعیت مجازی، دستگاه‌های پوشیدنی، نمایشگرهای هوشمند، اسپیکرهای هوشمند، خودروها و تجهیزات اینترنت اشیا، همگی در ارتباط با گوشی‌های هوشمند قرار گرفته تا تجربه کاربری کاملاً یکپارچه‌ و بی‌سیمی را ارائه دهند.

The post هوآوی برای اولین بار در لیست ۱۰ برند با ارزش جهان قرار گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala