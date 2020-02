شرکت چینی TCL با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که این شرکت دیگر از مجوزهای لازم برای طراحی، ساخت و فروش گوشی‌های مبتنی بر برند بلک‌بری بهره نمی‌برد. به همین خاطر، فروش گوشی‌های بلک بری ساخت TCL از ۳۱ آگوست ۲۰۲۰ متوقف می‌شود. البته کاربران این گوشی‌ها تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۲ می‌توانند از خدمات پشتیبانی TCL استفاده کنند.

در این بیانیه، به دلیل مشخصی برای این موضوع اشاره نشده و این شرکت در بیانیه موردنظر، از همه شرکا، مشتریان و طرفداران برند بلک بری به خاطر حمایتشان در این چند سال گذشته تشکر کرده است. کمپانی بلک بری هم با انتشار پستی در اکانت توییتر خود از TCL به دلیل همکاری موفق طی چند سال گذشته تشکر کرده ولی این شرکت هم به دلیل اصلی مربوط به پایان این همکاری اشاره نکرده است.

بعد از اینکه کمپانی بلک‌بری در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که طراحی و ساخت گوشی‌ها را کنار گذاشته، برای این موضوع با شرکت چینی TCL به توافق رسید. در سال ۲۰۱۷، کمپانی TCL گوشی بلک‌بری KEYone را روانه‌ی بازار کرد که مانند گوشی‌های مشهور این برند، دارای کیبورد فیزیکی بود ولی در عین حال از اندروید بهره می‌برد. در همان سال، TCL یک گوشی دیگر با برند بلک بری به نام Motion را معرفی کرد که البته طراحی این گوشی مانند دیگر گوشی‌های هوشمند مرسوم مبتنی بر نمایشگر بزرگ تمام لمسی بود.

در سال ۲۰۱۸، شاهد عرضه بلک بری Key2 بودیم که نسبت به نسل قبلی از کیبوردهای فیزیکی بزرگ‌ترین بهره می‌برد و از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به دوربین دوگانه اشاره کنیم. بلک‌بری Key2 LE هم در همان سال معرفی شد که طراحی مشابه Key2 را داشت ولی به دلیل پردازنده ضعیف‌تر، حافظه رم پایین‌تر و بدنه پلاستیکی با قیمت کمتری به دست مشتریان رسید.

با توجه به این خبر TCL، گوشی Key2 LE آخرین گوشی بلک‌بری ساخته شده توسط TCL محسوب می‌شود. هنوز معلوم نیست که آیا کمپانی بلک‌بری بار دیگر مجوزهای مربوطه را به شرکت دیگری می‌فروشد یا نه. اگر این کار انجام نشود، یکی دیگر از برندهای مشهور صنعت موبایل در نهایت به آخر خط رسیده است.

منبع: Android Authority

