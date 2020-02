طبق بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان سایت XDA-Developers، می‌توانیم با قاطعیت بیشتری به اطلاعات مربوط به گوشی‌های شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو بپردازیم. شیائومی مدتی قبل رسما تایید کرد که این دو گوشی از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برند و بر اساس گزارش‌های مطرح شده، هر دو گوشی مجهز به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی هستند. برای مقایسه باید به گوشی‌های می نوت ۱۰ اشاره کنیم که علی‌رغم بهره‌گیری از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، قلب تپنده آن‌ها تراشه میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۳۰G است.

انتظار می‌رود شیائومی می ۱۰ پرو با قابلیت شارژ سریع ۶۶ وات، حداکثر ۱۶ گیگابایت حافظه رم و نمایشگر ۱۲۰ هرتز روانه‌ی بازار شود. گوشی می ۱۰ هم از لحاظ دوربین اصلی و تراشه مشابه مدل پرو خواهد بود ولی از نظر سرعت شارژ حرف کمتری برای گفتن دارد.

علاوه بر این، نباید ویژگی‌های احتمالی گوشی ردمی K30 پرو را از قلم بیندازیم. گفته می‌شود این گوشی هم مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ خواهد بود ولی برای دوربین اصلی، شیائومی به سنسور ۶۴ مگاپیکسلی بسنده کرده است. به غیر از بخش تراشه، دیگر مشخصات سخت‌افزاری این گوشی مشابه ردمی K30 5G است که این گوشی با تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G مدتی قبل معرفی شد.

گوشی‌های ردمی K30 مجهز به نمایشگر ۱۲۰ هرتز هستند و معلوم نیست که آیا مدل پرو سرعت شارژ بالاتری نسبت به K30 5G خواهد داشت یا نه. برای یادآوری باید بگوییم که این گوشی با سرعت شارژ ۳۰ وات روانه‌ی بازار شده است. در ضمن ساعاتی دیگر قرار است گوشی پوکو X2 معرفی شود که طبق شواهد موجود، همان گوشی ردمی K30 ولی با نامی جدید به شمار می‌رود.

