برادر پابلو اسکوبار از گوشی مشابه گلکسی فولد با قیمت ۴۰۰ دلار رونمایی کرد

برادر پابلو اسکوبار (مشهورترین قاچاقچی کوکایین که در سال ۱۹۹۳ کشته شد) حالا از یک گوشی تاشو تازه‌نفس رونمایی کرده است. این گوشی که اسکوبار فولد ۲ نام دارد، حداقل از لحاظ ظاهری همان گلکسی فولد سامسونگ محسوب می‌شود. در همین زمینه باید به اولین گوشی تاشو برند اسکوبار اشاره کنیم که با قیمت ۳۴۹ دلاری شباهت زیادی به Royole FlexPai داشت ولی هنوز هم روانه‌ی بازار نشده است.

در سایت کمپانی اسکوبار شاهد عکسی از این گوشی هستیم که پوشش طلایی رنگی آن را پوشانده است. همچنین در سایت موردنظر آمده که این گوشی از اسنپ‌دراگون ۸۵۵، ۵ دوربین، نمایشگر ۷.۳ اینچی بهره می‌برد که کاربران با پرداخت فقط ۴۰۰ دلار می‌توانند از این گوشی مشابه گلکسی فولد بهره ببرند. برای یادآوری باید بگوییم که گلکسی فولد ۱۹۸۰ دلار قیمت دارد پس چرا اسکوبار فولد ۲ اینقدر ارزان‌قیمت است؟





همانطور که نسل قبلی این گوشی هیچوقت عرضه نشده، برای این گوشی هم احتمالا شاهد تکرار همین اتفاق خواهیم بود. اما از طرفی دیگر، شاید شرکت اسکوبار‌ قصد دارد این گوشی تقلبی مشابه گلکسی فولد را به فروش برساند که توسط یکی از کارخانه‌های چینی ساخته شده است. معلوم نیست که آیا این گوشی تقلبی چینی اصلا واقعی است یا نه ولی بدون هیچ شک و تردیدی می‌توانیم بگوییم که یک گوشی تاشو ۴۰۰ دلاری از اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و نمایشگر انطعاف‌پذیر ۷.۳ اینچی بهره نمی‌برد.

منبع: Android Police

منبع متن: digikala