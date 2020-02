پوکو X2 با دوربین چهارگانه و قیمت ۲۲۵ دلاری معرفی شد

برند پوکو که مدتی قبل از شیائومی جدا شد، بالاخره بعد از حدود دو سال از جدیدترین گوشی خود رونمایی کرد. این گوشی که پوکو X2 نام دارد، از لحاظ طراحی و مشخصات دقیقا همان ردمی K30 محسوب می‌شود. با وجود اینکه برند پوکو بعد از استقلال از شیائومی اعلام کرد که قرار است مسیر جداگانه‌ای را در پیش بگیرد، ولی این گوشی نشان می‌دهد که تا اطلاع ثانوی قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.

در هر صورت با توجه به اینکه پوکو X2 در حال حاضر برای بازار هند معرفی شده، رقیب مستقیمی برای ریلمی X2 به شمار می‌رود. آیا برند پوکو با این گوشی می‌تواند موفقیت خود در سال ۲۰۱۸ را تکرار کند؟ برای دستیابی به پاسخ این سوال باید منتظر بمانیم. در ادامه به مشخصات این گوشی مقرون به صرفه جذاب می‌پردازیم.

طراحی





در اطراف نمایشگر پوکو X2 به غیر از بخش پایینی، حاشیه‌ی بسیار باریکی دیده می‌شود. در پنل پشتی هم دوربین چهارگانه به‌صورت عمودی در یک بخش دایره‌ای شکل تعبیه شده‌اند. در سمت راست بخش فوقانی نمایشگر، دو حفره وجود دارد که دو دوربین سلفی را در خود جای داده‌اند و پوکو با بهره‌گیری از ترفندهای نرم‌افزاری، این دو حفره را به‌عنوان یک حفره بیضی شکل نمایش می‌دهد.

از دیگر مشخصه‌های این گوشی می‌توانیم به پورت USB-C و جک هدفون اشاره کنیم. در سمت راست بدنه هم دکمه‌های تنظیم صدا قرار دارند و برخلاف بسیاری از گوشی‌های مدرن، شاهد حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر نیستیم. برای این موضوع، کاربران باید از دکمه پاور استفاده کنند که در کنار دکمه‌های تنظیم صدا تعبیه شده است.

مشخصات سخت‌افزاری پوکو X2

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، این گوشی از لحاظ طراحی و مشخصات همان ردمی K30 محسوب می‌شود که حالا فقط نام جدیدی پیدا کرده است. نمایشگر LCD این گوشی ۶.۶۷ اینچ اندازه دارد و از رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ بهره می‌برد. نسبت تصویر به ۲۰:۹ می‌رسد و در ضمن نباید رفرش ریت ۱۲۰ هرتز را از قلم بیندازیم. با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، انواع محتوا به‌صورت روان‌تری به نمایش درمی‌آید. همچنین کاربران برای صرفه‌جویی در مصرف باتری می‌توانند رفرش ریت آن را در حالت ۶۰ هرتز قرار دهند.

قلب تپنده این گوشی تراشه میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۳۰G است. کاربران برای خرید پوکو X2 از بین ۳ مدل ۶/۶۴ گیگابایت، ۶/۱۲۸ گیگابایت و ۸/۲۵۶ گیگابایت حق انتخاب دارند. حالا باید به دوربین چهارگانه این گوشی بپردازیم.

پوکو برای دوربین اصلی این گوشی از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی IMX686 سونی استفاده کرده است. در کنار آن، یک دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید، دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. در پنل جلویی هم کاربران برای ثبت عکس‌های سلفی می‌توانند از دوربین ۲۰ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی بهره ببرند.

انرژی پوکو X2 از جانب باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که به لطف شارژ سریع ۲۷ وات، کاربران برای شارژ کردن آن لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانند. رابط کاربری این گوشی MIUI 11 مبتنی بر اندروید ۱۰ است.

قیمت و تاریخ عرضه

پوکو X2 با قیمت پایه ۱۵۹۹۹ روپیه (حدود ۲۲۵ دلار) روانه‌ی بازار هند می‌شود که با این قیمت مدل مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی را می‌توان خریداری کرد. کاربران برای خرید مدل ۶/۱۲۸ گیگابایت هم باید مبلغ ۲۳۹ دلار و برای خرید مدل ۸/۲۵۶ گیگابایت باید مبلغ ۲۸۱ دلار بپردازند. فروش این گوشی از تاریخ ۱۱ فوریه از طریق سایت Flipkart.com آغاز می‌شود.

در رابطه با فروش این گوشی در خارج از کشور هند اطلاعاتی منتشر نشده و شاید این گوشی هیچوقت مرزهای هند را ترک نکند؛ زیرا شاید شیائومی بخواهد ردمی K30 را در بازار کشورهای مختلف به دست مشتریان برساند.

