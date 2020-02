نمایشگاه موبایل MWC 2020 چند هفته دیگر کار خود را در شهر بارسلون اسپانیا آغاز می‌کند. با این حال، حداقل دو شرکت مهم به دلیل تهدید گسترده ویروس کرونا از حضور در این نمایشگاه انصراف داده‌اند. کمپانی ال‌جی با انتشار یک بیانیه اعلام کرده به دلیل نگرانی‌های مربوط به شیوع این ویروس تصمیم گرفته از نمایشگاه MWC 2020 کناره‌گیری کند.

ال‌جی در بیانیه خود خاطرنشان کرده این تصمیم جلوی سفر بین‌المللی صدها کارمند ال‌جی را می‌گیرد که متخصصان بهداشت به عدم انجام آن توصیه کرده‌اند. این شرکت افزوده که در آینده نزدیک با برگزاری مراسم‌های جداگانه گوشی‌های موردنظر خود را معرفی خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های مطرح شده، ال‌جی قصد داشت در این نمایشگاه از گوشی V60 با نمایشگر ثانویه و گوشی G9 رونمایی کند.

همچنین کمپانی چینی ZTE هم با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که در نمایشگاه MWC 2020 حضور نخواهد داشت. طبق گفته‌های سخنگوی این شرکت، به غیر از موضوع تهدید شیوع ویروس کرونا، بخشی از این تصمیم به به موانع ایجاد شده برای ویزای کارکنان این شرکت برمی‌گردد که سفر آن‌ها را با تاخیر مواجه کرده است.

با وجود انصراف این دو شرکت، مسوولان برگزارکننده نمایشگاه MWC اعلام کرده‌اند که این رویداد در موعد مقرر برگزار خواهد شد. البته آن‌ها در بیانیه منتشر شده اعلام کرده‌اند که به دلیل شیوع این ویروس، تمهیداتی را در نظر گرفته‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش توجه در راستای ضدعفونی کردن و تمیز کردن محیط اشاره کرد. علاوه بر این، نیروهای پزشکی بیشتری در مراسم حضور پیدا می‌کنند و حتی به شرکت‌کنندگان گفته خواهد شد که در نمایشگاه MWC 2020 با یکدیگر دست ندهند.

منبع: Android Authority

The post ال‌جی و ZTE به دلیل تهدید ویروس کرونا به نمایشگاه MWC 2020 نمی‌روند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala