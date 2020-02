گوشی‌های هوشمند، مدت‌هاست که با بهبود قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، توانسته‌اند تا حد زیادی نیازهای کاربران را برای ثبت لحظات خود از طریق عکس‌بردای و فیلم‌برداری برآورده کنند.

اضافه شدن تعداد دوربین‌ها برای ارائه عملکردهای متنوع و عکس‌برداری حرفه‌ای‌تر در شرایط و صحنه‌های متفاوت، در دستورکار برندهای فعال بازار گوشی‌های همراه قرار گرفته است. همچنین برخی از شرکت‌ها جهت بهینه‌سازی نرم افزاری قابلیت‌هایی مانند اضافه کردن افکت‌ها یا پردازش مخصوص تصاویر را اضافه کرده‌اند تا از آنها به عنوان برگ برنده خود در رقابت بین شرکت‌های مطرح در حوزه تولیدکننده گوشی هوشمند استفاده کنند.

تنوع محصولات باعث شده برای انتخاب یک گوشی هوشمند با عملکرد سطح بالای دوربین، با انبوهی از واژه‌های تخصصی روبرو شده و سردرگم شوید. اینجاست که اتکا به تحلیل و بررسی افراد متخصص در یک وب‌سایت معتبر، به شدت کارساز خواهد بود.

وب‌سایت DXOMARK از جمله وب‌سایت‌های معتبر و از نظر بسیاری از کارشناسان، بهترین مرجع بررسی عملکرد دوربین گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید. اطلاعات ارائه شده از سوی کارشناسان این وب‌‌سایت تا حدی معتبر است که در چند سال اخیر، در مراسم رونمایی از گوشی‌های جدید، بارها به آمار، ارقام و اطلاعات ارائه شده از سوی DXOMARK استناد شده است.

نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر در صدر لیست ارائه شده از سوی این وب‌سایت، به ترتیب سه گوشی هوشمند Huawei Mate 30 Pro 5G، Honor V30 Pro و Huawei Mate 30 Pro قرار گرفته‌اند و موفق شدند آزمون‌های سخت‌گیرانه متخصصان این شرکت را با سربلندی پشت‌سر بگذارند.

نکات شاخص از نگاه DXOMARK

DXOMARK در لیست نکات شاخص برترین دوربین موبایلی حال حاضر بازار یعنی Huawei Mate 30 Pro 5G، مواردی مانند سطح بالای جزئیات تصاویر را در اکثر شرایط تست عنوان کرده است. رنگ‌های چشم‌نواز برای عکس‌برداری در محیط‌های باز، کنترل موثر نویز، تخمین دقیق عمق و محدوده دینامیکی خوب در حالت بوکه و بالاخره، جزئیات خوب در حالت عکس‌برداری با برزگنمایی، از دیگر نکات قابل توجه است.

Huawei Mate 30 Pro به ادعای کارشناسان DXOMARK نکات مثبتی مشابه با نسخه Huawei Mate 30 Pro 5G در بخش عکس‌برداری دارد.

سه محصول برتر لیست DXOMARK از خانواده هوآوی موفق شده‌اند به ترتیب امتیاز ۱۲۳، ۱۲۲ و ۱۲۱ را به خود اختصاص دهند که رکوردی چشم‌گیر است. به این ترتیب باید باکیفیت‌ترین دوربین‌های موبایلی در دنیا را متعلق به هوآوی بدانیم.

منبع متن: digikala