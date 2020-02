هفته دیگر در تاریخ ۲۲ بهمن سامسونگ از خانواده گلکسی اس ۲۰، گوشی تاشو گلکسی Z Flip و ایرباد گلکسی بادز پلاس رونمایی می‌کند. ساعاتی قبل یکی از افشاگران مشهور به نام Evan Blass مشخصات کامل این هدفون بی‌سیم را منتشر کرد که طبق آن، کاربران در ازای پرداخت ۲۰ دلار مبلغ بیشتر نسبت به نسل قبلی، می‌توانند از امکانات جذاب‌تری بهره ببرند. باید خاطرنشان کنیم بر اساس گزارش‌های مختلف و البته این اطلاعات جدید، گلکسی بادز پلاس با قیمت ۱۴۹ دلار روانه‌ی بازار می‌شود.

گلکسی‌ بادز پلاس و کیس شارژ آن هم‌اندازه نسل قبلی هستند ولی باید انتظار افزایش ۱۰ درصدی وزن هدفون را داشته باشیم. گلکسی بادز فعلی از دو میکروفون بهره می‌برند که یکی در بخش بیرونی و یکی در بخش داخلی تعبیه شده است. اما حالا به نظر می‌رسد نسل جدید این محصول از سه میکروفون بهره می‌برد که دو میکروفون در بخش بیرونی قرار دارد که این کار مطمئنا منجر به بهبود کیفیت مکالمات می‌شود.

در این فهرست فاش شده، همانطور که انتظار داشتیم اثری از قابلیت حذف صدای محیط نیست. از دیگر ویژگی‌های گلکسی‌ بادز پلاس می‌توانیم به دو برابر شدن عمر باتری، پشتیبانی از iOS و امکان اتصال به چندین گجت اشاره کنیم. در ضمن کاربران با لمس این ایرباد می‌توانند اسپاتیفای را فعال کنند و به‌راحتی از این پلتفرم بهره ببرند. در ادامه می‌توانید فهرست مربوط به مشخصات دو نسل گلکسی بادز را مشاهده کنید.

