اولین شایعات و خبرها در مورد گوشی گلکسی نوت ۲۰ منتشر شد!

موسسه Ice Universe که در نشر خبرهای مربوط به گوشی‌های سامسونگ شهرت بسیار زیادی دارد و منبع موثقی نیز به حساب می‌آید، روز گذشته در حساب کاربری خود در توییتر، خبر جدیدی در مورد گلکسی نوت ۲۰ منتشر کرد مبنی براینکه این گوشی از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی بهبود یافته بهره خواهد برد.

در حال حاضر تنها گوشی از سامسونگ که از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی بهره می‌برد، سری گلکسی اس ۲۰ است که البته هنوز معرفی نشده‌اند اما از این بابت که نمایشگر آن‌ها چنین رفرش ریتی دارد تقریبا مطمئن هستیم. اما این قابلیت در پرچم‌دارهای سری اس ۲۰ با محدودیت‌هایی همراه شده؛ به این صورت که وقتی فعال شود، وضوح تصویر گوشی به صورت اتوماتیک روی +FHD تنظیم می‌شود و کاربر نمی‌تواند بهترین کیفیت را با بهترین رفرش ریت موجود داشته باشد.

وان پلاس اما اخیرا از فناوری نمایشگر جدید خود که قرار است در وان پلاس ۸ پرو مورد استفاده قرار گیرد رونمایی کرد به این صورت که دیگر روی رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، نمایشگر هیچ گونه محدودیتی نخواهد داشت و حتی می‌توان با وضوح QHD نیز از چنین سرعتی بهره برد. البته فعال کردن آن در وان پلاس طبق تصاویر، اختیاری است و کاربر می‌تواند حتی نمایشگر را روی ۹۰ هرتز نیز تنظیم کند که باز هم سرعت خوبی است.

گلکسی نوت ۲۰ به یک نمایشگر ۱۲۰ هرتزی بهبود یافته مجهز خواهد شد.

حال با توجه به توییت Ice Universe، می‌توان گفت پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز قطعا در نوت ۲۰ یا هرآنچه که سامسونگ قرار است پرچم‌دار سری جدید نوت را بنامد، وجود دارد. خب این قابلیت در حال حاضر در گلکسی اس ۲۰ هم قرار دارد! اما منظور Ice Universe از بهبود یافته به احتمال زیاد همان موردی است که بین نوت و اس تفاوت ایجاد می‌کند! مسلما سامسونگ می‌خواهد نمایشگر نوت ۲۰ همانند وان پلاس ۸ پرو، بدون هیچگونه محدودیتی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی کند. مسئله‌ای که می‌تواند از طرفی سرعت خالی شدن باتری را به شدت افزایش دهد!

البته سامسونگ می‌تواند از همان قابلیتی استفاده کند که گفته می‌شود احتمالا اپل در آیفون ۱۲ استفاده خواهد کرد و البته در گوشی Razer IGZO نیز مورد استفاده قرار گرفته. با کمک این فاوری، گلکسی نوت ۲۰ می‌تواند با توجه به محتوایی که در گوشی به نمایش در می‌آید، به صورت خودکار رفرش ریت را تغییر دهد تا بهترین تجربه را برای کاربر در هر زمینه به ارمغان بیاورد و اینگونه، انرژی کمتری مصرف شود. در این صورت کاربر نیز مجبور نخواهد شد دائما برای انجام کارهای مختلف به تنظیمات رفته و رفرش ریت را کم یا زیاد کند.

با توجه به آخرین شایعات، گفته می‌شود گلکسی نوت ۲۰ قرار است با طراحی مشابه با گلکسی اس ۲۰ راهی بازار شود. همچنین گفته می‌شود این محصول قرار است از سنسور پیشرفته مدت پرواز نیز بهره ببرد تا از این طریق بتواند قابلیت تشخیص چهره را بهبود بخشد. سری نوت ۲۰ به احتمال زیاد و همانند دیگر محصولات سری خود، در فصل سوم سال جاری (احتمالا ماه آگوست) رونمایی و عرضه می‌شوند و مسلما تا آن زمان خبرهای بیشتری نیز از آن‌ها خواهیم شنید.

