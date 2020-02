در سال ۲۰۲۰، تعبیه نمایشگر QHD در گوشی‌های هوشمند رده‌بالا و پرچم‌دار تقریبا به یک استاندارد بدل شده است. نمایشگر QHD نسبت به Full HD طبعاً رزولوشن بالاتری دارد و می‌تواند محتواهای مختلف را با جذابیت بیشتری نمایش دهد. اما در این میان، آیا واقعا کاربران معمولی تفاوت بین آن‌ها را می‌توانند تشخیص دهند؟ باید خاطرنشان کنیم که گوشی‌های مجهز به نمایشگرهای مبتنی بر رزولوشن پایین‌تر نه‌تنها ارزان‌تر هستند، بلکه از لحاظ عملکرد و عمر باتری هم حرف بیشتری برای گفتن دارند.

سایت Android Authority برای بررسی این موضوع آزمایش محدودی را انجام داده است. برای این کار، از ۱۰ کاربر بین سن ۱۶ تا ۳۰ سال دعوت شده تا با استفاده از دو گوشی مجهز به نمایشگر QHD و Full HD، نمونه شفاف‌تر را تعیین کنند.

جزئیات آزمایش

برای انجام این آزمایش، از دو گوشی وان‌پلاس ۷ پرو و وان‌پلاس ۷T پرو استفاده شده که رزولوشن نمایشگر گوشی اول بر روی Full HD و نمایشگر گوشی دوم بر روی رزولوشن QHD تنظیم شده است. این دو گوشی با وجود اینکه از لحاظ سخت‌افزاری تفاوت‌های جزئی با یکدیگر دارند، ولی هر دو از نمایشگر اولد ۶.۶۷ اینچی با رزولوشن ۳۱۲۰ در ۱۴۴۰ بهره می‌برند. در ضمن در این آزمایش، روشنایی هر دو نمایشگر بر روی ۱۰۰ درصد قرار گرفته تا این موضوع در تصمیم‌گیری کاربران تأثیرگذار نباشد.

هرکدام از کاربران، به مدت ۹۰ ثانیه از هر گوشی استفاده کردند و سپس از آن‌ها پرسیده شده که کدام‌یک از این دو گوشی از نمایشگر شفاف‌تری بهره می‌برد. تمام شرکت‌کننده‌ها بیش از دو سال است که از گوشی هوشمند استفاده می‌کنند و دو نفر از آن‌ها خود را تا حدی خوره تکنولوژی می‌دانند ولی باقی افراد صرفاً کاربران معمولی به شمار می‌روند. در ضمن قبل از آزمایش به تمام این افراد گفته شده بود که یکی از گوشی‌ها از نمایشگر شفاف‌تری استفاده می‌کند.

نتایج بررسی

در کمال تعجب، فقط ۵۰ درصد این افراد نمایشگر شفاف‌تر را به درستی حدس زدند و طبیعتا ۵۰ درصد دیگر جواب نادرستی ارائه دادند. لغت «حدس» را از این بابت به کار می‌بریم زیرا در پاسخ برخی افراد تا حدی تردید و عدم قطعیت دیده شده است. برخی از کاربران هم با قاطعیت زیادی اعلام کردند که نمایشگر Full HD نمایشگر شفاف‌تری محسوب می‌شود.

مزایای نمایشگر Full HD

با توجه به همین آزمایش محدود و عدم دستیابی به تشخیص صحیح گسترده و البته معایب نمایشگر QHD در برابر Full HD، باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا ما واقعا به نمایشگرهای QHD نیاز داریم؟

در همین زمینه باید به گوشی‌های وان‌پلاس اشاره کنیم که قابلیت Auto Switch به صورت پیش‌فرض در این گوشی‌ها فعال شده و رزولوشن بین Full HD و QHD با توجه به محتوای موردنظر انتخاب می‌شود. همچنین رزولوشن گوشی‌های سامسونگ طی چند سال گذشته به صورت پیش‌فرض در سطح Full HD تنظیم شده است.

بر اساس برخی بررسی‌های صورت گرفته، بهره‌گیری از نمایشگر Full HD در برابر QHD می‌تواند عمر باتری را حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهد. اگرچه تنظیم رزولوشن نمایشگر و کاهش آن احتمالا نمی‌تواند همین نتیجه را به همراه داشته باشد، ولی در هر صورت نمی‌توان تأثیر این اقدام را کتمان کرد.

علاوه بر این باید به موضوع عملکرد هم اشاره کنیم. با توجه به اینکه گوشی‌های بیشتری به سمت بهره‌گیری از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز گام برمی‌دارند، این سرعت با رزولوشن بالاتر، فشار بیشتری بر تراشه وارد می‌کند. اما با کاهش رزولوشن، می‌توان فشار مربوط به تراشه را کاهش داد که این موضوع علاوه بر مزایای کلی، از لحاظ بهبود عمر باتری هم تأثیر زیادی دارد.

نمایشگر QHD در برابر Full HD؛ نتیجه نهایی

همان‌طور که گفتیم، این آزمایش سایت Android Authority بسیار محدود است ولی در نهایت می‌توانیم بگوییم که اشتیاق زیاد به بهره‌گیری از نمایشگرهای QHD بیشتر از اینکه یک نیاز باشد، یک خواسته به حساب می‌آید. خواسته‌ای که چه بخواهیم و چه نخواهیم، معایبی به همراه دارد و عمر باتری را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. در هر صورت شرکت‌هایی مانند سامسونگ و وان‌پلاس تا اطلاع ثانوی گوشی‌های پرچم‌دار خود را با نمایشگرهای QHD عرضه می‌کنند ولی در عین حال با بهره‌گیری از ترفندهای نرم‌افزاری تلاش می‌کنند که تعادل بین رزولوشن بالا و عمر باتری مناسب را برای کاربران به ارمغان بیاورند.

شما در مورد نمایشگرهای QHD چه فکر می‌کنید؟ آیا رزولوشن را به عمر باتری بیشتر ترجیح می‌دهید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

