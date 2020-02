اولین تصاویر واقعی از دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا منتشر شد

پس از انتشار رندرها و طرح‌های متعدد، سرانجام ساعاتی قبل اولین تصویر واقعی از گلکسی اس ۲۰ اولترا، پرچم‌دار جدید سامسونگ، منتشر شد. این تصویر نمایی از قاب پشتی گوشی را به نمایش می‌گذارد که میزبان یک ماژول دوربین بزرگ و برآمده است.

تا پیش از این، ماژول دوربین بزرگ خانواده آیفون ۱۱ به دلیل بیرون زدگی از بدنه و ظاهر غیر متعارف خود مورد انتقاد بود، اما گلکسی اس ۲۰ اولترا با ساختار دوربین جدید خود از یک ماژول سرامیکی بزرگتر نسبت به آیفون‌های جدید رونمایی خواهد کرد که دربرگیرنده دوربین‌ سه‌گانه اصلی و دوربین بزرگنمایی پریسکوپ در زیر آن‌ خواهد بود.

طبق اطلاعات موجود، انتظار داشتیم گلکسی اس ۲۰ اولترا یک پرچم‌دار بزرگ و با ابعادی معادل ۱۰.۲ × ۷۶ × ۱۶۶.۹ میلی‌متر باشد که این ضخامت ۱۰.۲ میلی‌متری به دلیل بیرون زدگی ماژول دوربین از بدنه باشد، اما با توجه به تصویر منتشر شده از این گوشی، ظاهرا سامسونگ قصد دارد ما را بیشتر شگفت‌زده کند.

در نگاه اول، دوربین بزرگ گلکسی اس ۲۰ اولترا ایده مواجه شدن با یک دوربین حرفه‌ای و همه‌چیز تمام را القا می‌کند که می‌توان با آن تصاویری فوق العاده با کیفیت را به ثبت رساند؛ امتیازی که می‌تواند کاربران حرفه‌ای و حتی عادی را به خرید این گوشی تشویق کند. کره‌ای‌ها نیز از این شرایط نهایت بهره را گرفته‌اند و با درج شعار «۱۰۰x Space Zoom» در قاب پشتی این دوربین، بزرگنمایی آن را فضایی توصیف کرده‌اند تا هر چه بیشتر توجه کاربران به این دوربین جلب شود. اما با همه این اوصاف، برای بررسی کیفیت تصاویر ثبت شده با این دوربین باید تا زمان معرفی گلکسی اس ۲۰ اولترا صبر کنیم.

مجموعه سنسورهای مجهز به بزرگنمایی اپتیکال ۵x، هیبریدی ۱۰x و دیجیتال ۱۰۰x در کنار هم، برند بزرگنمایی فضایی سامسونگ را خلق خواهند کرد. حضور سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی این شرکت که از فناوری تجمیع پیکسلی استفاده می‌کند نیز به کاربران کمک خواهد کرد تا در سطوح زوم پایین‌تر، تصاویر با کیفیتی را ثبت کنند.

اگر ابعاد ماژول دوربین را ندیده بگیریم، سایر مشخصات ظاهری این گوشی نسبت به رندرهای اولیه منتشر شده (با نام گلکسی اس ۱۱ پلاس) که در ادامه مشاهده خواهد کرد بهبودهایی داشته‌اند.

از جمله مشخصات مورد انتظار برای گلکسی اس ۲۰ اولترا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نمایشگر ۶.۹ اینچی با رزولوشن ۳۲۰۰ × ۱۴۴۰ و پنل Dynamic AMOLED

نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز

چیپ اسنپ دراگون ۸۶۵ با هشت هسته پردازشی

حافظه رم ۱۲ گیگابایت

حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت با پشتیبانی از حافظه جانبی

باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ بی‌سیم معکوس

اندروید ۱۰ به همراه رابط کاربری One UI سامسونگ

منبع: Phone Arena

منبع متن: digikala