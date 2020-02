دوربین فوجی فیلم X100V با نمایشگر متحرک و لنز جدید معرفی شد

شب گذشته شرکت فوجی فیلم جدیدترین دوربین خانواده X100 را با نام فوجی فیلم X100V معرفی کرد. این سری از دوربین‌های فوجی در دسته دوربین‌های کامپکت جای می‌گیرد که کاربردهای زیادی دارد و مخصوصا، عکاسان خیابانی عاشق و دلباخته آن هستند. فوجی فیلم X100V حالا نسبت به نسل قبلی دارای سنسور جدید، لنز جدید و نمایشگر متحرک است و بسیاری ویژگی‌های نرم‌افزاری جدید هم به آن اضافه شده است. پیش از هرچیز بگذارید با سنسور جدید ۲۶.۱ مگاپیکسلی X-Trans IV CMOS APS-C اشاره کنیم که همان سنسور استفاده شده در سه دوربین فوجی X-T3، X-T30 و X-Pro3 است.

جدا از سنسور جدید، فوجی حالا چند شبیه‌ساز فیلم دیگر را هم به این دوربین اضافه کرده و ویژگی‌هایی مثل HDR و Clarity Adjustment هم به آن اضافه شده است. فوجی فیلم X100V قرار است از همین ماه در دو رنگ مشکی و یا نقره‌ای با قیمت ۱۳۹۹ دلار عرضه شود که ۱۰۰ دلار بیشتر از نسل قبلی آن یعنی دوربین فوجی فیلم X100F است.

مثل همیشه، دوربین فوجی فیلم X100V هم ظاهر قدیمی و استایل دوربین‌های رنج‌فایندر را حفظ کرده است. تنظیمات دوربین هم به واسطه پیچ‌های چرخان بالای دوربین و به شکل کلاسیک انجام می‌شود. با بروز شدن سنسور، فوجی لنز این دوربین را هم شامل بروزرسانی کرده است. البته از نظر مشخصات، لنز این دوربین با نسل‌های قبلی تفاوتی ندارد و همچنان فاصله کانونی ۲۳ میلی‌متر با حداکثر دیافراگم f/2.0 برای آن در نظر گرفته شده است. اما فوجی می‌گوید این لنز از نظر اپتیکی جدید شده و حالا اعوجاج یا Distortion کمتری نسبت به نسل‌های قبلی دارد. حداقل فاصله فوکوس هم کمتر شده و شارپنس لنز در چهارگوشه عکس بهبود یافته است. فیلتر ND داخلی دوربین هم حالا چهار استاپ دارد که نسبت به سه استاپ نسل قبلی، بهبود به حساب می‌آید. در کنار تمام این موارد، تمام کانورترهایی که برای لنزهای نسل قبلی وجود داشت، با دوربین جدید هم سازگاری خواهند داشت.

فوجی در ساخت بدنه این دوربین دیگر منیزیم را کنار گذاشته و در نسل جدید از آلومینیوم استفاده کرده است. با تنها نگاه کردن به دوربین جدید و نسل‌های قبلی نمی‌توان تفاوت‌های زیادی پیدا کرد اما به طور کلی، گوشه‌ها در این دوربین کمی تیزتر شده‌اند. برای اولین بار در این خانواده از دوربین‌های فوجی، X100V در شرایط مختلف آب و هوایی مثل باران مقاوم خواهد بود اما لنز این دوربین مقاومت چندانی در برابر قطرات باران نخواهد داشت. برای عکاسی در باران با این دوربین، بهتر است یا از آداپترهای لنز فوجی استفاده کنید و یا یک فیلتر در جلوی لنز فوجی فیلم X100V قرار دهید.

تغییر بزرگ دیگر در طراحی این گوشی مربوط به نمایشگر اصلی دوربین می‌شود که حالا می‌تواند به سمت بالا یا پایین، تغییر جهت دهد. با وجود متحرک شدن نمایشگر، این صفحه نمایش همچنان همسطح با بدنه دوربین است و بیرون‌زدگی ندارد. همچنین همچون دوربین‌های اخیر فوجی فیلم، دکمه‌های D-Pad در بخش پشتی این دوربین هم حذف شده و تنها یک جوی‌استیک کوچک برای کار کردن با رابط کاربری دوربین قرار گرفته است. البته یک نکته مهم این است که فوجی پشتیبانی از لمس را هم به نمایشگر این دوربین اضافه کرده تا کار با رابط کاربری دوربین ساده‌تر شود. در زمینه فوکوس خودکار هم این دوربین چیزی در دوربین‌های اخیر فوجی فیلم کم ندارد و آنطور که فوجی می‌گوید، X100V در تاریکی و تا کمتر از -۵EV هم می‌تواند فوکوس کند.

دکمه Q روی بدنه دوربین هم حالا در جایی قرار گرفته که امکان اشتباه زدن آن کاهش پیدا کرده است. همچنین در بخش بالایی دوربین، تنظیم کردن ISO ساده‌تر از گذشته شده و برای تغییر ISO تنها کافی است پیچ آن را به بالا بکشید، ISO را تنظیم کنید و دوباره آن را فشار دهید تا به جای خود برگردد.

ویوفایندر هیبریدی فوجی فیلم X100V هم حالا شامل بروزرسانی شده و مثل دوربین X-Pro3 دارای پنل ۳.۶۹ میلیون داتی OLED است. امکان استفاده از ویوفایندر به صورت اپتیکال هم همچنان در دسترس است. عملکرد فوکوس خودکار در این دوربین نسبت به نسل قبلی بهبود زیادی داشته است. فوکوس خودکار روی چشمان سوژه و یا صورت سوژه هم به این دوربین اضافه شده که به سرعت و دقیق عمل می‌کند. عکاسی پیاپی با این دوربین هم حالا در سرعت ۱۱ فریم در ثانیه با شاتر مکانیکی انجام می‌شود اما در صورت استفاده از شاتر الکترونیکی، این سرعت به ۲۰ فریم در ثانیه می‌رسد که فوق العاده است.

اگرچه این دوربین برای عکاسی ورزشی با سرعت بالا و یا فیلم‌برداری ساخته نشده اما این موارد در این دوربین بهبودهای فراوانی داشته‌اند. در بخش فیلم‌برداری هم امکان فیلم‌برداری با رزولوشن ۴K تا سرعت ۳۰ فریم در ثانیه امکان‌پذیر است. حتی با این دوربین و اتصال یک ریکورد جداگانه، می‌توان خروجی ۴:۲:۲ ۱۰ بیتی در حالت فیلم‌برداری گرفت که فوق العاده است. اما همچنان توصیه می‌کنیم اگر به دنبال دوربینی برای فیلم‌برداری هستید، دوربین فوجی فیلم X-T3 انتخاب بسیار بهتری نسبت به فوجی فیلم X100V است.

در مجموع، می‌توانیم بگوییم فوجی فیلم X100V همان X-Pro3 است که در یک بدنه کوچک‌تر و جذاب‌تر قرار گرفته و لنز آن هم قابل تعویض نیست. البته بر خلاف X-Pro3 که دارای دو نمایشگر است و طراحی جسورانه‌ای دارد، در این دوربین شاهد این موضوع نیستیم و فوجی به فرمول برنده نسل‌های قبلی دست نزده است.

اما این پایان ماه فوریه برای فوجی فیلم نیست و حتی شنیده شده که تا پایان ماه جاری، دوربین فوجی فیلم X-T4 هم معرفی خواهد شد. گفته شده مدل X-T4 قرار است به لرزشگیر سنسور مجهز باشد تا در زمینه فیلم‌برداری، بهترین گزینه این شرکت باشد. شما درباره فوجی فیلم X100V چه فکر می‌کنید؟

