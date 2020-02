به نظر می‌رسد که شرکت موتورولا در حال آماده سازی یک نسخه طلایی‌رنگ از پرچمدار تاشو خود یعنی گوشی موتورولا Razr است. تصویر این گوشی امروز توسط حساب کاربری @evleaks در توییتر منتشر شده و به نظر رنگ طلایی این گوشی، جذاب‌ترین مدل آن است. این گوشی که بسیاری انتظار عرضه آن را می‌کشیدند، حالا با قیمت ۱۴۹۹ دلار و در رنگ مشکی قابل خریداری است اما موعد تحویل آن، ۱۳ اسفند تعیین گردیده است. هنوز هیچ خبری از زمان عرضه نسخه طلایی رنگ این گوشی نیست و معلوم نیست که قیمت آن با نسخه کنونی یکسان خواهد بود یا خیر.

@evleaks هیچ اطلاعات بیشتری درباره این گوشی منتشر نکرده که این یعنی احتمالا نسخه طلایی رنگ همان مشخصات نسخه مشکی رنگ را دارا است. این یعنی دوباره شاهد پردازنده اسنپدراگن ۷۱۰ خواهیم بود و نمایشگر ۶.۲ اینچی OLED و تاشو دستگاه هم بدون تغییر در این نسخه حاضر است. پوشش روی نمایشگر نیز همچنان پلاستیک است که موتورولا به خریداران هشدار می‌دهد که این نمایشگر آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به گوشی‌های معمول بازار دارد.

در همین حال در شایعات دیگر شنیده شده که سامسونگ هم در حال ساخت یک گوشی تاشو جدید است که چنین فرمی خواهد داشت. این گوشی که انتظار داریم هفته آینده و در کنار گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ معرفی شود، گلکسی Z Flip نام خواهد گرفت. همچنین برگ برنده سامسونگ برای این گوشی تاشو جدید، استفاده از شیشه بسیار نازک برای محافظ از نمایشگر است. اگر سامسونگ توانسته باشد شیشه را به گوشی‌هایی که نمایشگر تاشو دارند بیاورد، توانسته یک مشکل بزرگ در سر راه همه‌گیر شدن این نمایشگرها را بگیرد. در نهایت، شما درباره نسخه طلایی رنگ گوشی موتورولا Razr چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post گوشی تاشو موتورولا Razr در رنگ طلایی زیباتر است! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala