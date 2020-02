طبق گزارش جدیدی که منتشر شده، انویدیا قرار است ماه آینده حداقل ۶ کارت گرافیک گیمینگ جدید از خانواده‌های GTX و RTX را برای لپ تاپ‌ها عرضه کند که این محصولات از مقرون به صرفه تا حرفه‌ای متغیر خواهند بود.

اخیرا خبری منتشر شده بود مبنی براینکه انویدیا می‌خواهد ۵ کارت گرافیک گیمینگ را برای لپ تاپ‌ها عرضه کند که سه تا از آن‌ها را مدل‌های RTX Super از ۲۰۶۰ تا ۲۰۸۰ و دو مدل دیگر را گرافیک‌های جدید GTX 1650 و GTX 1650Ti تشکیل می‌دهند. روز گذشته اما وب‌سابت Wccftech، از زبان منبعی موثق که در شرکت انویدیا نیز فعالیت می‌کند شنیده که ماه بعد دست کم ۶ لپ تاپ با بهره‌مندی از گرافیک‌های انویدیا راهی بازار خواهند شد. همچنین اعلام شده که احتمالا مدل‌های بیشتری هم راهی بازار خواهند شد که خب نامی از آن‌ها برده نشده.

منبع wccftech اما نام این ۶ گرافیک را نیز تایید کرد که قرار است با قیمتی مشابه مدل‌های قبلی خود راهی بازار شوند. به همین خاطر باید تقریبا مطمئن بود ماه آینده لپ تاپ‌هایی مجهز با این ۶ کارت خواهیم داشت که بهترین خبر در مورد آن‌ها هم قیمت خوبشان است. این کارت‌ها شامل:

GeForce GTX 1650 – 4 GB GDDR6

GeForce GTX 1650 Ti – 4 GB GDDR6

GeForce RTX 2060 – 6 GB GDDR6

GeForce RTX 2070 – 8 GB GDDR6

GeForce RTX 2070 SUPER – 8 GB GDDR6

GeForce RTX 2080 SUPER – 8 GB GDDR6

به ادعای وب‌سایت یاد شده، انویدیا احتمالا می‌خواهد RTX 2060 جدیدی را به جای RTX 2060 Super به فروش برساند. این وب‌سایت ادعا می‌کند اسنادی را دیده که نشان می‌دهد RTX 2060 مذکور بر اساس چیپ گرافیکی کاملا جدیدی طراحی شده. در مورد RTX 2070 Super اما احتمالا شاهد افزایش جزئی سرعت به نسبت ۲۰۷۰های فعلی خواهیم بود. البته اطلاعات زیادی در مورد مدل‌های سوپر ۲۰۷۰ و ۲۰۸۰ داده نشد. به طور کلی، روند بروزرسانی این گرافیک‌ها به شرح زیر است.

GeForce GTX 1650 4GB GDDR6

این کارت گرافیک قرار است جای GTX 1050 GDDR5 3GB را بگیرد که در اکثر لپ تاپ‌های گیمینگ پایین رده دیده می‌شود. GTX 1650‌ نه تنها قوی‌تر است، بلکه حافظه بیشتری هم دارد و از فناوری حافظه جدیدتری نیز برخوردار است.

GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6

این محصول اما قرار است جانشینی برای GTX 1650 4GB GDDR5 فعلی باشد. محصولی که باز هم در لپ‌ تاپ‌های گیمینگ پایین رده بکار می‌رود اما اندکی گران قیمت‌تر است چرا که بر اساس معماری Turing طراحی شده و لذا جدید محسوب می‌شود. GTX 1650 Ti با بهره‌مندی از تعداد هسته‌های بیشتر و فناوری حافظه جدید‌تر، به خوبی می‌تواند جای مدل قبلی را پر کند و کیفیت بیشتری برای کاربران به ارمغان بیاورد.

GeForce RTX 2060 6GB GDDR6

در اینجا اما اوضاع کمی عجیب می‌شود! نه فناوری جدیدی را شاهد هستیم و نه میزان حافظه بیشتر! اما همانطور که گفته شد، بر اساس یک سری اسناد، این گرافیک از چیپ کاملا جدیدی بهره می‌برد اما جالب اینجاست که دقیقا از یک نام برای آن استفاده شده! احتمالا این کارت مدل سوپر باشد که خب در معرفی آن اشتباه تایپی رخ داده و یا نمونه‌ای است با سرعت حافظه بیشتر. هنوز در مورد این محصول مطمئن نیستیم اما قرار است جانشین RTX 2060 باشد!

GeForce RTX 2070 8GB GDDR6

گرافیک RTX 2070 قرار است با دو مدل جایگزین شود. مدل اول همانند بالا دقیقا نام مشابهی داشته و به احتمال زیاد از سرعت حافظه بیشتری برخوردار است.

GeForce RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6

مدل دوم اما حداقل نام جدیدتری داشته و می‌توان به آسانی متوجه شد که با یک محصول قدرتمندتر روبرو هستیم. در حالی که انتظار می‌رفت قیمت لپ تاپ‌های مجهز به این کارت به خاطر قدرتمندتر بودن و جدیدتر بودن به نسبت RTX 2070 بسیار گران باشد، اما به لطف افزایش رقابت‌ها، احتمال اینکه قیمت این محصول با قیمت لپ تاپ‌های مجهز به RTX 2070 برابر باشد زیاد است.

GeForce RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6

این کارت گرافیک قدرتمندترین مدل است که مشخصا برای جانشینی RTX 2080 طراحی شده. همانطور که می‌دانید، RTX 2080 Super قدرتمندترین کارت موجود در بین این محصولات است و در لپ تاپ‌های حرفه‌ای به کار گرفته خواهد شد.

اینتل قرار است امسال وارد دنیای گرافیک‌های موبایل شود و انویدیا نیز با حس کردن چنین خطری، در تلاش است قیمت تمام شده گرافیک‌های گیمینگ خود را به نسبت عملکرد آن‌ها کاهش دهد. اینطور که به نظر می‌رسد این شرکت ۵۰ تا ۱۰۰ دلار از قیمت محصولات خود با عملکرد مشابه کم خواهد کرد تا از این طریق گیمرها بتوانند با پرداخت هزینه کمتر، به گرافیک‌های قدرتمندتر دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که حتی لپ تاپ‌های گیمینگ ارزان قیمت نیز قرار است به گرافیک‌های GDDR6 مجهز شوند که این خبر بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به دنیای بازی است!

منبع: wccftech

