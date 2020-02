پتنت جدیدی از گوشی تاشو مایکروسافت با برند سرفیس منتشر شد!

پتنتی که اخیرا از محصول جدید مایکروسافت منتشر شده نشان می‌دهد این شرکت قصد دارد همانند سامسونگ، هواوی و موتورولا، پا به عرصه گوشی‌های تاشو بگذارد و محصولی را با برند مشهور و محبوب خود یعنی سرفیس با نمایشگر تاشو راهی بازار کند!

در ماه اکتبر سال گذشته، مایکروسافت از دو محصول تاشو خود با برند سرفیس رونمایی کرد. البته این محصولات همانند گلکسی فولد و میت ایکس نبودند و در واقع از دو نمایشگر بهره می‌بردند تا از این طریق مشکلاتی از قبیل چین خوردگی وسط نمایشگر یا خرابی احتمالی از بین برود. اما احتیاط مایکروسافت ابدا به این معنا نبود که این شرکت علاقه‌ای به تسلیم شدن داشته باشد! اینطور که به نظر می‌رسد، مایکروسافت قرار است دستگاهی را با برند سرفیس راهی بازار کند که از نمایشگر تاشو بهره می‌برد. دستگاهی که دقیقا معنای تاشو را به کاربر القا می‌کند!

به نقل از وب‌سایت Windows Latest، این پتنت نشان می‌دهد که گوشی تاشو مایکروسافت به دو بخش تقسیم شده و از یک نمایشگر بهره می‌برد که هر دو بخش را پوشش می‌دهد. در واقع این تنها راهی است که تمام گوشی‌های تاشو برای عملی شدن این ایده از آن استفاده می‌کنند. خواه این طراحی به شکل موتورولا ریزر و گلکسی Z Flip باشد، خواه هواوی میت ایکس یا گلکسی فولد! همه آن‌ها از یک نمایشگر پوشش دهنده استفاده می‌کنند که قابلیت خم شوندگی دارد.

این پتنت که Hinged Device نام دارد،‌ محصولی را به نمایش می‌گذارد که تقریبا مشابه گلکسی Z Flip است. جای تعجبی نیست که مایکروسافت علی‌رغم این همه مشکلاتی که گریبان محصولات تاشو را گرفت، باز هم به ساخت چنین گجت‌هایی اسرار می‌ورزد. اینکه مایکروسافت قرار است گوشی تاشو طراحی کند حتمی است، اما اینکه آیا به همین زودی‌ها شاهد معرفی این محصول خواهیم بود یا خیر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اگر مراسم سال قبل مایکروسافت را مشاهده کرده باشید، متوجه خواهید شد که مایکروسافت در ابتدا دقیقا ذهنیتی مخالف سامسونگ و هواوی را دنبال می‌کرد و ترجیح داد ریسک نکند و همانند ال جی، محصولی با دو نمایشگر راهی بازار کند که قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه‌ای داشت. این محصولات نه تنها حرکت جدیدی از سوی مایکروسافت در بخش سخت‌افزار به حساب می‌آیند، از سیستم‌عامل‌های جدیدی نیز بهره می‌بردند. (سرفیس نئو از ویندوز ۱۰ ایکس و سرفیس Duo نیز از اندروید استفاده خواهد کرد.) مسلما این قضیه چالش جدیدی را روبروی مهندسین نرم‌افزار این شرکت قرار می‌دهد اما خب اینبار مایکروسافت آمده تا حضور محکم و پر قدرتی داشته باشد؛ چرا که قرار است با برند سرفیس روبرو شویم که تا کنون همه محصولات آن زیبا، با کیفیت با دوام و کاربردی بودند.

