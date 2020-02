لو ویبینگ، مدیر کل برند ردمی و نائب رئیس شیائومی، روز گذشته تصویر ثبت شده توسط پرچم‌دار جدید این شرکت (می ۱۰ پرو) را در حالت بزر‌گ‌نمایی شده منتشر کرده تا قدرت و کیفیت بالای این محصول را به تصویر بکشد.

«در پکن برف می‌بارد، اما گوشی جدید عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت.» این متنی بود که لو ویبینگ به همراه تصاویر زیر منتشر کرد تا بزرگ‌نمایی خارق‌العاده دوربین پرچم‌داران جدید شیائومی را به تصویر بکشد. متاسفانه تصاویر در وضوح اصلی خود نیستند اما با این حال می‌توان عملکرد حیرت انگیز گوشی را در بزرگ‌نمایی مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید: گوشی‌های شیائومی می ۱۰ از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برند

اما خب سوالی که پیش می‌آید این است که کدام گوشی جدید؟ تا جایی که می‌دانیم، شیائومی هیچ گوشی جدیدی ندارد که بتواند با چنین کیفیتی عکس برداری کند. مگر اینکه منظور آقای ویبینگ همان می ۱۰ یا می ۱۰ پرو باشد که قرار است با دوربین‌های بهبود یافته ۱۰۸ مگاپیکسلی، در تاریخ ۲۲ فوریه راهی بازار شوند. اینکه گوشی‌ها از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برند تا حدودی قطعی است، اما اینکه توانایی بزرگ‌نمایی آن‌ها چقدر است مشخص نشده.

شاید مجددا شاهد بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری باشیم. یعنی مشابیه آن چیزی که در می نوت ۱۰ دیدیم! اما خب اگر قرار باشد همان میزان بزرگ‌نمایی در می ۱۰ یا مدل پرو نیز وجود داشته باشد، با می نوت ۱۰ نیز می‌توان چنین عکس‌هایی ثبت کرد! پس جای تعریفی وجود ندارد! نکته‌ای که وجود دارد اما، احتمال پشتیبانی می ۱۰ پرو از دوربینی با بزرگ‌نمایی بیشتر از ۵ برابر است! البته این را هم باید در حد یک شایعه در نظر گرفت چون هیچ اطلاع موثقی در رابطه با جزئیات دوربین این محصولات منتشر نشده.

گوشی جدید دیگر این شرکت ردمی K30 پرو نام دارد که گفته می‌شود از دوربینی مشابه دوربین ردمی K30 بهره می‌برد؛ از آن جایی که ردمی K30 از سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد، بعید به نظر می‌رسد منظور لو ویبینگ این گوشی بوده باشد! چون حتی از دوربین تله‌فوتو نیز بهره نمی‌برد!

بیشتر بخوانید: گوشی شیائومی می ۱۰ پرو احتمالا به ۱۶ گیگابایت رم مجهز خواهد شد!

شیائومی قرار است در تاریخ ۱۴ فوریه (جمعه هفته آینده مورخ ۲۵ بهمن)، از گوشی‌های می ۱۰ و می ۱۰ پرو رونمایی کند. همچنین گوشی ردمی K30 پرو نیز به احتمال فراوان در همین ماه معرفی می‌شود. با توجه به شناختی که از شیائومی داریم، مسلما تا هفته آینده در مورد گوشی‌های مورد انتظار این شرکت خبرهای بیشتری نیز دریافت خواهیم کرد.

منبع: gsmarena

