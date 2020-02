دو گوشی هوشمند Huawei Y9 Prime 2019 و Huawei Y9s محصولات جدید هوآوی در بازار ایران هستند که علی‌رغم شباهت‌های فراوان، در برخی از ویژگی‌ها تفاوت‌های قابل توجهی دارند.

دو محصول جدید هوآوی یعنی Huawei Y9s و Huawei Y9 Prime 2019 در سال جاری میلادی معرفی شده‌اند اما بهره‌مندی از مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متفاوت، باعث شده هریک طرفداران و مشتاقان خاص خود را داشته باشند و بخش متفاوتی از بازار را هدف بگیرند.

گوشی Huawei Y9 Prime 2019 در ماه می سال ۲۰۱۹ میلادی و Huawei Y9s در اواخر سال گذشته در ماه نوامبر رونمایی شدند. به همین خاطر Huawei Y9 Prime چهار ماه زودتر روانه بازار شد.

این دو محصول هر دو جزء میان‌رده‌های باکیفیت بازار به حساب می‌آیند. به همین جهت، بررسی دقیق‌تر، به کاربران کمک می‌کند با توجه به خواسته‌های خود، گزینه مناسب‌تر را انتخاب کنند.

طراحی؛ مدرن‌های جذاب

Huawei Y9 Prime 2019 و Huawei Y9S هر دو طراحی جذاب و مدرنی دارند که در همان نگاه اول، چشم‌ها را خیره می‌کند. Huawei Y9 Prime 2019 با ابعاد ۱۶۳.۵ در ۷۷.۳ در ۸.۹ میلی‌متر، کمی بلند‌تر و البته به مقدار جزئی، ضخیم‌تر از Huawei Y9S با مشخصات ۱۶۳.۱ در ۷۷.۲ در ۸.۸ میلی‌متر است. این محصول، با وزن ۱۹۶.۸ گرمی، از Huawei Y9S با ۲۰۶ گرم وزن، سبک‌تر است.

استفاده از صفحه پشتی شیشه‌ای و فریم آلومینیومی در Huawei Y9S در مقایسه با ترکیب پلاستیکی در دیگر محصول هوآوی، باعث می‌شود این محصول، سطحی بالاتر و جذاب‌تر داشته باشد.

در بخش رنگ‌بندی، شاهد تنوع بیشتری در Huawei Y9 Prime 2019‌ هستیم. این محصول در سه رنگ سبز، سیاه و آبی روانه بازار شده است. در حالی که Huawei Y9S تنها رنگ سیاه و یک رنگ ترکیبی با هاله‌ای از طیف رنگ سبز تا آبی با عنوان Breathing Crystal خواهد داشت.

صفحه‌نمایش؛ رقابت نزدیک و تنگاتنگ

هر دو محصول از صفحه‌نمایش ۶.۵۹ اینچی FullView با حاشیه کم، رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل از نوع LTPS IPS LCD و نسبت ۱۹.۵:۹ بهره می‌برند. ترکیبی که تراکم ۳۹۱ پیکسل در هر اینچ را به همراه خواهد داشت. نسبت صفحه‌نمایش به بدنه در Huawei Y9S کمی بهتر بوده و عدد ۸۴.۷ درصد برای آن ثبت شده است. Huawei Y9 Prime 2019 نسبت صفحه‌نمایش به بدنه ۸۴.۳ درصد را در اختیار دارد.

سخت‌افزار؛ کمی تا قسمتی مشابه

در بخش مشخصات سخت‌افزاری، هر دو محصول از تراشه ۱۲ نانومتری HiSilicon Kirin 710F استفاده می‌کنند که ترکیب هشت هسته‌ای پردازنده را به همراه دارد. ترکیبی که چهار هسته پردازشی Cortex-A73 با فرکانس کاری ۲.۲ گیگاهرتز را در کنار چهار هسته پردازشی Cortex-A53 با فرکانس کاری ۱.۷ گیگاهرتز قرار داده. پردازشگر گرافیکی هر دو محصول هم از نوع Mali-G51 MP4 است.

شباهت‌ها در این بخش، بسیار زیاد است اما Huawei Y9 Prime 2019 در قالب دو نسخه مجهز به چهار گیگابایت رم که یکی ۶۴ گیگابایت و دیگری ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی دارد، روانه بازار شده است. در حالی که Huawei Y9S در قالب محصولی مجهز به شش گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی، در دسترس قرار گرفته. هر دو محصول امکان استفاده از کارت حافظه جانبی را فراهم می‌کنند، با این تفاوت که در Huawei Y9 Prime 2019 می‌توان از اسلات مجزا به این منظور استفاده کرد ولی Huawei Y9S از اسلات مشترک با سیم‌کارت دوم استفاده می‌کند.

Huawei Y9 Prime 2019 با پشتیبانی از استاندارد Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac در مقایسه با Huawei Y9S‌ که از استاندارد Wi-Fi 802.11 b/g/n پشتیبانی می‌کند، در سطح بالاتری قرار می‌گیرد. Huawei Y9 Prime 2019 از بلوتوث نسخه ۵.۰ پشتیبانی می‌کند و در محصول دیگر تنها شاهد پشتیبانی از نسخه ۴.۲ هستیم. هر دو محصول از درگاه USB 2 تایپ C به همراه سنسور تشخیص اثرانگشت پشتیبانی می‌کنند. باتری ۴۰۰۰ میلی آمپرساعتی هم در هر دو محصول وظیفه تامین انرژی لازم دستگاه‌ها را دارد.

نرم‌افزار؛ کارآمد و آماده ارتقا

کاربران هر دو محصول، هنگام خرید می‌توانند از اندروید ۹.۰ به همراه رابط کاربری EMUI نسخه ۹ شرکت هوآوی استفاده کنند. البته برنامه ویژه‌ای برای ارتقای هر دو محصول در بخش اندروید و رابط کاربری EMUI درنظر گرفته شده است. هنگام خرید Huawei Y9 Prime 2019 بهEMUI نسخه ۹.۰ و Huawei Y9s به EMUI 9.1 مجهز هستند.

دوربین؛ متنوع و شانه به شانه

هر دو گوشی جدید هوآوی به دوربین سه‌گانه در بخش پشتی و دوربین سلفی تکی در جلو مجهز هستند. در جلوی هر دو گوشی، دوربین ۱۶ مگاپیکسلی پاپ‌آپ آماده استفاده شده. Huawei Y9 Prime 2019 با بهره‌مندی از لنزی با گشودگی دیافراگم f/2.0 می‌تواند سلفی‌های بهتری را در نور محیطی محدود، در مقایسه با Huawei Y9S با گشودگی دیافراگم f/2.2 ثبت کند. هر دو دوربین سلفی، امکان فیلم‌برداری با رزولوشن فول اچ‌دی را دارند. البته در Huawei Y9S می‌توان فیلم‌برداری با دوربین سلفی را ۶۰ فریم بر ثانیه انجام داد و در Huawei Y9 Prime 2019 30 فریم بر ثانیه امکان‌پذیر است. به این ترتیب، ویدئوهای ضبط شده سلفی با Huawei Y9S روان‌تر خواهند بود.

در بخش پشتی هر دو محصول شاهد استفاده از دوربین اولترا واید با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی و گشودگی دیافراگم f/2.4 با لنز معادل ۱۳ میلی‌متری هستیم. علاوه بر این، دوربین ۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 در هر دو محصول، وظیفه ثبت اطلاعات تکمیلی از سوژه یا ایجاد افکت‌هایی نظیر بوکه را دارد. فلش LED در هر دو محصول استفاده شده است. فیلم‌برداری با رزولوشن ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه از شباهت‌های دیگر این دو محصول در بخش دوربین‌های پشتی است.

تفاوت این دو محصول به دوربین اصلی در پشت، باز می‌گردد. جایی که در Huawei Y9 Prime 2019 دوربین ۱۶ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 مجهز به فوکوس خودکار تشخیص فاز، استفاده شده اما در Huawei Y9S شاهد استفاده از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با مشخصات دیافراگم و فوکوس یادشده هستیم. به این ترتیب، Huawei Y9S می‌تواند جزئیات بیشتری را در عکس‌برداری از سوژه‌ها و صحنه‌های متفاوت، به ویژه در نور محیطی مناسب ثبت کند.

تمام دوربین‌های هر دو محصول به هوش مصنوعی مجهز شده‌اند تا تشخیص سوژه و صحنه، برای اعمال بهترین تنظیمات برای عکس‌برداری، ممکن شود.

کاربران با توجه به سلیقه و نیاز خود در انتخاب گوشی و همچنین تفاوت‌ها و شباهت‌های گفته‌شده، می‌توانند محصول مناسب برای خود را از بین این دو گزینه‌ی کارآمد و خوش‌قیمت انتخاب کنند.

The post تفاوت‌ها و شباهت‌ها در یک قاب؛ مقایسه قابلیت‌های هواوی Y9S با Y9 Prime 2019 appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala