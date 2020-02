شرکت ریلمی ساعاتی قبل از یک گوشی بسیار ارزان‌قیمت ولی جذاب به نام ریلمی C3 رونمایی کرد. یکی از مهم‌ترین تغییرات این گوشی نسبت به نسل قبلی، بهره‌گیری از تراشه هلیو G70 مدیاتک است که به‌لطف فناری ساخت ۱۲ نانومتری و ۲ هسته Cortex-A75 و ۶ هسته Cortex-A55 تراشه بسیار قدرتمندی برای گوشی‌های ارزان‌قیمت به حساب می‌آید.

علاوه بر این، پردازنده گرافیکی این تراشه Mali-G52 است که می‌تواند توان پردازشی مورد نیاز برای بیشتر بازی‌ها را به خوبی تامین کند. روی هم رفته این گوشی بدون شک مورد توجه کاربرانی قرار می‌گیرد که می‌خواهند پول بسیار کمی برای خرید گوشی هزینه کنند ولی از طرفی خواستار بهره‌گیری از ویژگی‌های جذابی هم هستند.

بعد از تراشه، دومین ویژگی مهم ریلمی C3 تعبیه باتری غول‌پیکر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که ۱۰۰۰ میلی‌آمپر ظرفیت بیشتری نسبت به نسل قبلی دارد. در پنل پشتی این گوشی شاهد دو دوربین ۱۲ و ۲ مگاپیکسلی هستیم و یک دوربین ۵ مگاپیکسلی هم به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند. در ضمن نباید نمایشگر۶.۵ اینچی LCD مبتنی بر رزولوشن HD پلاس را از قلم بیندازیم.

کاربران با خرید این گوشی، می‌توانند از امکاناتی مانند پشتیبانی از دو سیم‌کارت، درگاه کارت حافظه، پورت microUSB و رابط کاربری Realme UI مبتنی بر اندروید ۱۰ بهره ببرند. در ضمن این گوشی مانند سری ردمی A شیائومی فاقد حسگر اثر انگشت است.

در نهایت باید به قیمت این گوشی اشاره کنیم که از ۶۹۹۹ روپیه (۹۸ دلار) آغاز می‌شود. با خرید این مدل، ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی نصیب کاربران می‌شود. همچنین کاربران برای خرید مجهز به ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی باید ۷۹۹۹ روپیه (۱۱۲ دلار) بپردازند.

