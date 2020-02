موتورولا در حال کار روی دو گوشی ۵G با نمایشگر آبشاری ۹۰ هرتزی است

شنیده‌ها حاکی از آن است که موتورولا قصد دارد در سال ۲۰۲۰ دو گوشی با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G و نمایشگر آبشاری از نوع Punch Hole (یک حفره درون نمایشگر برای تعبیه دوربین سلفی) به بازار عرضه کند که احتمالا یکی از آن‌ها موتورولا +Edge پلاس است!

همانند سال ۲۰۱۹ که موتورولا فعالیت نسبتا مناسبی در بخش گوشی‌های هوشمند داشت، سال ۲۰۲۰ را نیز با قدرت آغاز کرد. خبرها در مورد گوشی‌های این شرکت که امسال قرار است راهی بازار شوند تا کنون زیاد بوده و به نظر می‌رسد این شرکت سال شلوغی را پیش رو داشته باشد.

اما دو مدل از گوشی‌هایی که امسال قرار است از سوی این شرکت راهی بازار شوند، از اینترنت پر سرعت ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند و دارای یک نمایشگر ۹۰ هرتزی آبشاری هستند. البته خمیدگی نمایشگر این گوشی‌ها به آن شدتی که در میت ۳۰ پرو یا ویوو نکس ۳ ۵G شاهد آن بودیم نیست اما با این اوصاف باز هم باید آن‌ها را در دسته این محصولات قرار داد.

خمیدگی کمتر نمایشگر این محصولات باعث شده موتورولا فضای کاملا مناسبی برای تعبیه کلید‌های صدا داشته باشد. کلیدی که در هواوی میت ۳۰ پرو شاهد آن نبودیم و لذا کاربر برای کنترل صدا می‌بایست حاشیه گوشی را دوبار لمس یا به اصطلاح روی آن دابل تپ می‌کرد تا نوار مربوطه ظاهر شود. حفره بکار رفته درون نمایشگر هم به نسبت آنچه که در موتورولا وان اکشن و وان ویژن شاهد بودیم کوچک‌تر شده تا بخش کمتری را اشغال کند.

این نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با وضوح تصویر Full HD قرار است رفرش ریتی ۹۰ هرتزی داشته باشد! البته به نظر می‌رسد هر دو محصول از این نمایشگر برخوردار باشند که یکی از آن‌ها به احتمال فراوان (تقریبا قطعی)، موتورولا +Edge است که قبلا در مورد آن صحبت کردیم. +Edge که با نام رمز «Burton» شناخته می‌شود، یک پرچم‌دار جدید از سوی موتورولا است که به پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵، ۱۲/۸ گیگابایت رم و یک باتری ۵۱۷۰ میلی‌آمپر ساعتی (احتمالا) مجهز خواهد شد.

گوشی بعدی اما یک میان‌رده خواهد بود تحت عنوان Racer 5G که یک میان‌رده‌ معمولی نیست؛ بلکه یک محصول بسیار قدرتمند است که به تراشه جدید اسنپدراگون ۷۶۵G یا ۷۶۵ مجهز می‌شود. با توجه به نام آن، این گوشی از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند که خبر بسیار خوبی برای آن دسته از کاربرانی است که نمی‌خواهند هزینه زیادی پای یک گوشی پرچم‌دار خرج کنند تا به اینترنت ۵G دسترسی داشته باشند.

در مورد این محصول خوشبختانه اطلاعات بیشتری منتشر شده از جمله دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، باتری ۴۶۶۰ میلی‌آمپر ساعتی، رم ۶ و حافظه ۶۴/۱۲۸ گیگابایتی. خارج از ورایزن، این گوشی‌ها با برند موتو وان به فروش می‌رسند. البته هنوز نام دقیق این دو محصول و نمایشگر آبشاری آن‌ها هنوز مشخص نشده. برای مثال هواوی نمایشگر میت ۳۰ پرو را با نام «Horizon Display» معرفی کرد و انتظار می‌رود موتورولا سوای نام گوشی، نام مخصوص به خود را برای این نمایشگر در نظر داشته باشد.

با توجه به اطلاعات XDA، موتورولا برای این گوشی‌ها یک سری قابلیت‌های جذاب نرم‌افزاری در نظر گرفته تا از خمیدگی نمایشگر به بهترین شکل ممکن استفاده شود. یکی از آن‌ها، Moto Edge Assistant است که به کاربر این امکان را می‌دهد تا میان‌برهایی برای خود قرار دهد. همچنین Moto Gametime نیز یکی از قابلیت‌های دیگر است که اجازه می‌دهد کاربر اعلانات را مسدود کرده و یا نور صفحه را ثابت کند. در آخر هم Moto Audio قرار دارد؛ قابلیتی که به صورت خودکار تنظیمات اکولایزر را انجام داده و با توجه به پروفایل‌های شخصی از جمله موسیقی، بازی و …، صدا را تنظیم می‌کند.

در تاریخ ۲۳ فوریه سال جاری (۴ اسفند) و در جریان رویداد MWC موتورولا، انتظار می‌رود این شرکت یک محصول بالارده را به همراه سه گوشی دیگر معرفی کند؛ دوتای آن‌ها این دو گوشی هستند و دوتای دیگر احتمالا از سری G خواهند بود. با توجه به آن چیزهایی که تا کنون شنیده‌ایم، نام این دو گوشی شاید موتو G8 و G-Stylus باشد.

