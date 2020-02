اینطور که به نظر می‌رسد، احتمالا اپل هم قصد دارد به جمع تولید کنندگان گوشی‌های تاشو اضافه شود؛ حداقل پتنت جدیدی که از این شرکت ثبت شده، طراحی چنین محصولی را نشان می‌دهد!

پتنت جدید نشان می‌دهد گوشی تاشو اپل که خب بهترین اسم برای آن باید آیفولد (iFold) باشد، تا حدودی شبیه به گوشی‌های تاشو فعلی از جمله گلکسی Z Flip و موتورولا ریزر است. این پتنت که روز سه شنبه و توسط خود اپل ثبت شده، «دستگاه‌های الکترونیکی با نمایشگر و لولاهای تا شونده» نام دارد که نشان می‌دهد این گوشی توسط یک لولا باز و بسته می‌شود تا فضای کافی بین دو بخش تا شونده وجود داشته باشد.

البته پتنت‌ها ایده‌هایی هستند که به وقع پیوستن‌شان نامشخص است. بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت اپل هم قرار است به زودی وارد این بخش از گوشی‌های هوشمند شود. با شناختی که از اپل داریم، می‌دانیم این شرکت معمولا نبوغ و نوآوری در طراحی محصولات را زمانی در گوشی‌های خود پیاده می‌کند که از کیفیت بالا و ریسک کم آن‌ها مطمئن شود. از آن‌جایی که گوشی‌های عرضه شده توسط این شرکت در یک سال از تعداد کمتری برخوردارند، بنابراین باید اطمینان حاصل شود همه چیز به بهترین شکل ممکن در این گوشی‌ها پیاده می‌شود. در غیر این صورت اپل متحمل ضرر زیادی خواهد شد.

گلکسی فولد سامسونگ اولین دلیلی است که اپل با احتیاط بیشتری در این مسیر قدم بگذارد. محصولی که اگرچه در نسخه بعدی خود توانست مشکلات زیادی را رفع کند و البته با استقبال خوبی هم روبرو شد، اما همچنان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند. تاخیر پی در پی در عرضه هواوی میت ایکس که بعضا به خاطر مشکلات خود دستگاه هم بوده باعث شده به نسبت گوشی‌های عادی، اعتماد مردم به گوشی‌های تاشو کمتر شود.

البته شرکت‌های زیادی قرار است در ادامه و در همین سال گوشی‌های تاشو بیشتری راهی بازار کنند که نمونه بارز آن‌ها دوباره خود سامسونگ است که قصد دارد محصول جدیدی را تحت عنوان گلکسی Z Flip طراحی کند که برخلاف گلکسی فولد، به صورت عمودی تا می‌شود و از پوشش نمایشگر شیشه‌ای نیز برخوردار است تا بدین ترتیب از چین خوردگی وسط نمایشگر حین باز و بسته کردن آن نیز خبری نباشد!

همچنین موتورولا هم با گوشی موتورولا ریزر که کارکردی کاملا مشابه با گلکسی Z Flip دارد به بازار گوشی‌های تاشو قدم گذاشته تا رقابت در این بخش جذاب و جذاب‌تر شود. مسلما در ادامه و با پشت سر گذاشتن تمام موانعی که در حال حاضر ساخت گوشی‌های تاشو را سخت می‌کنند، شرکت‌های بیشتری به این مسیر قدم می‌گذارند. زمانی که تولید کنندگان بزرگ گوشی‌های هوشمند از طراحی گوشی با سایز بزرگ هراس داشتند، سامسونگ گلکسی نوت را به بازار عرضه کرد تا اکنون هیچ شرکتی گوشی کوچک‌تر از ۶ اینچ طراحی نکند! بنابراین گوشی‌های تاشو نیز مسلما در آینده بخش بزرگی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

حال اگر اپل نیز به این بازار ورود کند، مسلما رقابت‌ها به اوج خود می‌رسد. طبق گفته تحلیل‌گران، این شرکت می‌تواند در سال ۲۰۲۱، اولین گوشی تاشو خود را راهی بازار کند. این در حالی است که خود شرکت هیچ واکنشی به این موضوع نشان نمی‌دهد و تنها چیزی که در این زمینه از آن داریم، همین پتنت است!

نظر شما در رابطه با این مسئله چیست؟ آیا اپل به طراحی گوشی‌های تاشو خواهد پرداخت؟

