طبق اعلام سامسونگ، در تاریخ ۲۲ بهمن مراسم رونمایی از جدیدترین محصولات این شرکت برگزار می‌شود. مطابق معمول، به لطف گزارش‌ها و تصاویر فاش شده با خیال راحت می‌توانیم به تقریباً تمام ویژگی‌های این گجت‌ها اشاره کنیم. در این مراسم به غیر از معرفی گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ قرار است از گوشی تاشو گلکسی Z Flip و نسل جدید ایرباد بی‌سیم رونمایی شود.

بعد از این رونمایی‌ها، شاید سامسونگ بتواند ما را غافلگیر کند. برخی از شایعات حاکی از این هستند که این شرکت کره‌ای در مراسم مذکور بالاخره تاریخ عرضه یکی از اسپیکرهای هوشمند مبتنی بر بیکسبی را اعلام خواهد کرد. علاوه بر این شاید هم در این مراسم به غیر از موارد ذکر شده، شاهد رونمایی از گجت جدیدی باشیم که البته با توجه به فقدان گزارش‌های مربوط به چنین محصولی، احتمال تحقق آن بسیار پایین است.

گوشی‌های گلکسی اس ۲۰

انواع و اقسام گزارش‌های منتشر شده به این موضوع اشاره دارند که سامسونگ امسال از سه گوشی گلکسی اس ۲۰ رونمایی می‌کند که شامل اس ۲۰، اس ۲۰ پلاس و اس ۲۰ اولترا خواهد بود که گوشی آخر قرار است به‌عنوان جانشین مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ انجام وظیفه کند. در ابتدا فکر می‌کردیم این گوشی‌ها اس ۱۱ نام دارند ولی سپس مشخص شد که سامسونگ ترجیح داده عدد ۱۱ را به کل کنار بگذارد و برای این گوشی‌ها از عنوان گلکسی اس ۲۰ بهره ببرد.

سال گذشته سامسونگ با عرضه S10e نشان داد که می‌خواهد توجه بیشتری به پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه نشان بدهد. اما امسال در بین گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ ظاهرا هیچ‌کدام از آن‌ها جانشین مستقیم S10e محسوب نمی‌شوند. احتمالا این موضوع به عرضه گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ لایت و نوت ۱۰ لایت برمی‌گردد که مدتی قبل معرفی شدند.

در رابطه با ویژگی‌های گلکسی اس ۲۰ می‌توان جزییات متعددی را مطرح کرد ولی در ادامه به سه ویژگی اصلی مورد انتظار از این گوشی‌ها می‌پردازیم.

اول از همه باید به موضوع پشتیبانی از فناوری ۵G اشاره کنیم. اگرچه سال گذشته سامسونگ مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ را معرفی کرد، اما امسال بسیاری از کشورهای پیشرفته در سطح وسیع‌تری این فناوری را برای کاربران ارائه می‌کنند. بر اساس اطلاعات فاش شده، به نظر می‌رسد گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس در دو مدل ۴G و ۵G عرضه می‌شوند ولی گلکسی اس ۲۰ اولترا صرفاً به صورت مدل ۵G به دست کاربران خواهد رسید. از آنجایی که تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره‌گیری از مودم ۵G را اجباری کرده، پس مدل‌های ۴G این خانواده از تراشه اگزینوس ۹۹۰ بهره می‌برند.

در ادامه، باید به نمایشگر این گوشی‌ها اشاره کنیم که قرار است هر سه مدل از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره ببرند. البته کاربران برای بهره‌گیری از این رفرش ریت هیجان‌انگیز باید به رزولوشن ۱۰۸۰p بسنده کنند و در صورت استفاده از رزولوشن ۱۴۴۰p، این رفرش ریت به ۶۰ هرتز محدود می‌شود. همچنین حفره نمایشگر هر سه گوشی مانند گلکسی نوت ۱۰ به میان بخش فوقانی نمایشگر منتقل شده است.

در نهایت، نباید موضوع دوربین‌ها را از قلم بیندازیم که این دوربین‌ها در ماژول مستطیل شکل بزرگی تعبیه شده‌اند. گلکسی اس ۲۰ پلاس از دوربین چهارگانه بهره می‌برد که شامل دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و یک سنسور ToF است. اس ۲۰ هم از لحاظ دوربین همین مشخصات را دارد و فقط فاقد سنسور ToF است.

گلکسی اس ۲۰ اولترا مهم‌ترین گوشی و گران‌ترین عضو این خانواده محسوب می‌شود که از باتری غول‌پیکر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، نمایشگر ۶.۹ اینچی و تا ۱۶ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. در این میان نباید دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی این گوشی را از قلم بیندازیم که قرار است کیفیت عکس‌های ثبت شده در محیط‌های کم‌نور را تا حد زیادی بهبود ببخشد. همچنین به لطف دوربین پریسکوپی و البته دوربین اصلی قدرتمند، کاربران می‌توانند از زوم ۱۰۰ برابری موسوم به Space Zoom بهره ببرند.

گلکسی Z Flip

در کنار گوشی‌های گلکسی اس ۲۰، قرار است از جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ به نام گلکسی Z Flip رونمایی شود. برخلاف گلکسی فولد، این گوشی به صورت عمودی باز و بسته می‌شود و در این زمینه به موتورولا Razr شباهت دارد. از دیگر تفاوت‌های آن نسبت به اولین گوشی تاشو می‌توانیم به بهره‌گیری از پوشش محافظ شیشه‌ای برای نمایشگر انعطاف‌پذیر اشاره کنیم که می‌تواند دوام آن را افزایش بدهد. این نمایشگر ظاهرا ۶.۷ اینچ اندازه دارد و نسبت تصویر آن به ۲۲:۹ می‌رسد.

کاربران با خرید این گوشی تاشو مشخصاتی مانند تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی نصیبشان می‌شود. متأسفانه این گوشی فاقد جک هدفون است و از اینترنت ۵G هم پشتیبانی نمی‌کند.

بر اساس گزارش‌های مطرح شده، این گوشی با قیمت ۱۴۰۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود. برای مقایسه باید بگوییم که موتورولا ریزر ۱۵۰۰ دلار و گلکسی فولد هم ۱۹۸۰ دلار قیمت دارند. به همین خاطر گلکسی Z Flip احتمالا می‌تواند توجه کاربران بیشتری را جلب کند.

گلکسی بادز پلاس

در کنار این محصولات، سامسونگ در مراسم موردنظر قرار است از نسل جدید ایرباد خود به نام گلکسی بادز پلاس رونمایی کند. این محصول از لحاظ طراحی تفاوتی با نسل قبلی ندارد ولی عمر باتری آن حدود دو برابر شده است. گفته می‌شود این ایرباد با قیمت ۱۴۹ دلاری به دست مشتریان می‌رسد.

گلکسی هوم مینی

بر اساس اطلاعاتی که اخیراً منتشر شده، به نظر می‌رسد فردای این مراسم در روز ۱۲ فوریه، اسپیکر هوشمند گلکسی هوم مینی عرضه می‌شود. البته معلوم نیست که در صورت صحت داشتن این خبر، آیا سامسونگ در بخشی از مراسم رونمایی از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ به این موضوع اشاره می‌کند یا نه.

برای افرادی که پیگیر خبرهای مربوط به این اسپیکر هوشمند نبوده‌اند باید بگوییم که سامسونگ در سال ۲۰۱۸ از گلکسی هوم رونمایی کرد ولی عرضه آن چندین بار به تعویق افتاد. در نهایت سامسونگ مدل کوچک‌تر آن موسوم به گلکسی هوم مینی را معرفی کرد و به نظر می‌رسد در تاریخ ۱۲ فوریه بالاخره این محصول به دست کاربران می‌رسد.

محصولات دیگر

سال گذشته، سامسونگ در رویداد معرفی گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ از ساعت هوشمند گلکسی واچ اکتیو ۲ و گلکسی فیت رونمایی کرد. اما برای مراسم امسال، در رابطه با چنین محصولاتی گزارشی منتشر نشده و به همین خاطر معرفی گجت‌های پوشیدنی بعید به نظر می‌رسد.

