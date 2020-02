مدتی قبل نسل جدید موتورولا ریزر معرفی شد که از نمایشگر انعطاف‌پذیر بهره می‌برد. اما در این میان، دوام گوشی‌های تاشو یکی از موضوع‌های بسیار مهمی است که برای کاربران اهمیت زیادی دارد. در همین زمینه، سایت CNET آزمایشی انجام داده تا بتواند میزان دوام این گوشی تاشو را تشخیص بدهد.

برای این آزمایش، از یک دستگاه استفاده شده تا هزاران بار موتورولا ریزر باز و بسته شود. سایت CNET از همین دستگاه برای آزمایش گلکسی فولد هم استفاده کرده که در نهایت توانست حدود ۱۲۰ هزار مرتبه باز و بسته شدن را دوام بیاورد. اما متاسفانه، به نظر می‌رسد موتورولا ریزر از لحاظ دوام حرف زیادی برای گفتن ندارد و در این آزمایش بعد از ۲۷۲۱۸ مرتبه باز و بسته شدن خراب شد و کارشناسان این سایت دیگر نتوانستند آن را به طور کامل ببندند. در ادامه می‌توانید نحوه عملکرد این دستگاه را مشاهده کنید.

البته باید بگوییم که در این آزمایش حتی پس از خرابی لولای گجت، امکان استفاده از نمایشگر انعطاف‌پذیر وجود دارد. در هر صورت این آزمایش نشان می‌دهد اگر روزی ۱۰۰ بار موتورولا ریزر را باز و بسته کنید، این گوشی یک سال هم دوام نمی‌آورد. اگر این رقم ۵۰ بار در روز باشد، می‌توانید برای حدود ۱۸ ماه از این گوشی ۱۵۰۰ دلاری استفاده کنید.

در نهایت باید خاطرنشان کنیم که این ربات اگرچه مانند انسان به نرمی گوشی را باز و بسته نمی‌کند و در ضمن در زمان محدود هزاران بار گوشی متحمل چنین فشاری می‌شود، ولی در هر صورت برای بررسی دوام گوشی تاشو باید چنین آزمایش‌هایی انجام شود. در نهایت امیدواریم شرکت‌ها برای ساخت گوشی‌های تاشو توجه بیشتری به افزایش دوام آن‌ها نشان بدهند.

Android Authority

