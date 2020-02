روز گذشته گوگل با انتشار پستی در توییتر اعلام کرد در مراسم رونمایی از گوشی‌های جدید سامسونگ (گلکسی اس ۲۰) که تحت عنوان Unpacked شناخته می‌شود، سورپرایز ویژه‌ای برای کاربران خواهد داشت!

همانطور که احتمالا می‌دانید، سامسونگ قرار است در تاریخ ۱۱ فوریه سال جاری، (۲۲ بهمن)،‌ مراسمی برگزار کرده و طی آن از گوشی‌های جدید سری اس ۲۰ و دیگر محصولات خود از جمله گلکسی بادز پلاس (+Galaxy Buds) و گلکسی Z Flip رونمایی کند. اما خب ظاهرا در این رویداد گوگل نیز حضور خواهد داشت تا سورپرایزی در رابطه با سیستم‌عامل خود یعنی اندروید داشته باشد.

خبری شگفت‌انگیز در راه است. شما را در آنپکد خواهیم دید.

در رابطه با این سورپرایز هیچ توضیحاتی دیگری داده نشده و مشخص نیست دقیقا هدف گوگل از این غافلگیری شگفت‌انگیز چیست! اما خب می‌توان با توجه به آنچه که تا کنون شاهد آن بودیم، حدس‌هایی زد! برای مثال یکی از احتمالات می‌تواند این باشد که گوشی‌های سری گلکسی به صورت پیش‌فرض از برنامه ویدئو چت Google Duo بهره‌مند باشند! اخیرا گزارشی از یک منبع از کره جنوبی منتشر شده مبنی براینکه سامسونگ در حال کار روی یک فرمت جدیدی از پیام‌رسان ویدئویی برای گوشی‌های هوشمند است و خب Google Duo می‌تواند همان چیزی باشد که سامسونگ می‌خواهد.

البته شاید نتوان یک پیام‌رسان ویدئویی را غافلگیری بزرگ در نظر گرفت! بنابراین باید سراغ احتمال دوم برویم. احتمالا گوگل می‌خواهد از رابط کاربری مخصوص گوشی‌های تاشو رونمایی کند‍! از آن‌ جایی هم که سامسونگ در این مراسم از گلکسی Z Flip نیز رونمایی می‌کند، بنابراین شنیدن این خبر می‌تواند برای کاربران بسیار خوشایند باشد! این محصول احتمالا طرفداران بیشتری را به خود جذب می‌کند، چرا که هم قیمت این گوشی به نسبت دیگر گوشی‌های تاشو ارزان‌تر است و هم اندازه مناسبی دارد.

گوگل پیش‌تر اعلام کرده بود اندروید ۱۰ به صورت پیش‌فرض با تمام فرمت‌های طراحی، حتی گوشی‌های تاشو به شکل گلکسی Z Flip و گلکسی فولد سازگاری کامل دارد و ابزارهایی در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد تا به راحتی برنامه‌های خود را برای اینگونه از محصولات طراحی کنند. برای مطمئن شدن از جزئیات این غافلگیری شگفت‌انگیر، نیازی نیست مدت زمان زیادی منتظر بمانیم؛ سامسونگ ۴ روز دیگر از گوشی‌های جدید خود رونمایی می‌کند و خوشبختانه به زودی می‌توانیم از تمام خبرهای مربوط به آن مراسم مطلع شویم.

