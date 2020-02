بر اساس شایعات، گزارش‌ها و اطلاعاتی که طی چند ماه گذشته منتشر شده، اپل به‌زودی از جانشین آیفون SE که در سال ۲۰۱۶ معرفی شد، رونمایی می‌کند. تا حالا در مورد تاریخ معرفی این گوشی که از آن به عنوان آیفون SE2 یا آیفون ۹ یاد می‌کنند، صرفا گفته می‌شد که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۰ باید انتظار رونمایی از آن را داشته باشیم. ولی حالا اطلاعات جدیدی در مورد تاریخ معرفی این گوشی فاش شده است.

طبق اعلام یکی از افشاگران مشهور به نام Evan Blass، به نظر می‌رسد اپل در اواسط ماه مارس (اواخر اسفند) از این گوشی رونمایی می‌کند. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که به لطف رندرهای منتشر شده می‌توانیم در مورد طراحی جدیدترین گوشی اپل هم صحبت کنیم.

بیشتر خبرها و شایعات حاکی از آن هستند که آیفون شباهت زیادی به آیفون ۸ دارد و به همین خاطر مانند این رندر منتشر شده، باید انتظار حاشیه‌های ضخیم و وجود دکمه هوم را داشته باشیم. اما یکی از گزارش‌ها این موضوع را تکذیب کرده و طبق آن، این گوشی از فیس آی‌دی بهره می‌برد. در هر صورت باید منتظر بمانیم تا ببینیم کدام‌یک از این پیش‌بینی‌ها درست از آب در می‌آیند.

به غیر از این موضوع، گفته می‌شود این گوشی مانند سری آیفون ۱۱ مجهز به تراشه قدرتمند A11 Bionic است و از ۳ گیگابایت حافظه رم (۱ گیگابایت کمتر از آیفون ۱۱)، ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و دوربین اصلی واحد بهره می‌برد. یکی از تحلیلگران بر این باور است که آیفون ۹ با قیمت پایه ۳۹۹ دلار روانه‌ی بازار می‌شود.

